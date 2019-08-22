«На чемпионате мира все в равных условиях – и легенды и претенденты»

Завтра в Берлине стартует первый этап Star Ladder Major – чемпионата мира по шутеру Counter-Strike: Global Offensive. Участие в турнире примут 24 коллектива, в том числе сразу пять СНГ-команд. В преддверии мейджора мы поговорили с аналитиком Александром petr1k Петриком, который будет работать в русскоязычной студии освещения Star Ladder Major.

– На твой взгляд, какая команда сейчас выглядит главным фаворитом турнира? Есть ли в CS:GO сейчас ярко выраженный лидер, или интрига еще жива?

– С прошлого мейджора почти на всех турнирах доминировали Team Liquid, но эта серия побед связана с непостижимой для других команд индивидуальной игрой каждого из них. Я думаю, что после перерыва американцы будут намного более уязвимыми. Поэтому интрига перед мейджором более чем жива. Можно выделить десять претендентов на победу, а чемпионом станет совсем другая команда.



– Пару слов об Astralis. Почему в один момент то, что они показывали более года, вдруг перестало работать настолько хорошо?

– Первая причина – они потеряли уверенность в себе из-за того, что пропускали много турниров, ездили только на BLAST Pro Series. Вместе с этим потеряли рейтинговые очки, дали шанс другим командам, очень многие из которых набирали ход. Поэтому сейчас Astralis, конечно, входят в число главных фаворитов турнира, должны без проблем выходить в плей-офф, но в решающих матчах датчане могут проиграть многим.



– Какой результат можно будет считать хорошим для Natus Vincere? Сейчас они приближаются к своей лучшей форме?

– NAVI – в моей пятерке главных претендентов на чемпионство. Поэтому место в топ-4 или выше будет, как по мне, хорошим результатом. Тяжело судить о форме, в которой находится команда. В Кельне с Boombl4 пятерка уже смотрелась неплохо. Надеюсь, подготовка к мейджору прошла хорошо, и «рожденные побеждать» будут жечь!

– Что можно сказать о другой СНГ-команде, AVANGAR?

– Очень надеюсь, что приход Даурена Adren Кыстаубаева команду не испортит. Это человек с большим опытом и авторитетом, который может много опыта передать своим новым тиммейтам. Который должен «на опыте» тащить в самых сложных матчах. Увидеть результат сможем только в Берлине, по онлайн-матчам судить я бы не рискнул.



– С первого этапа турнир начнут еще три СНГ-команды, которые дебютируют на этом турнире. На твой взгляд, как закончит турнир каждая из них?

– forZe уверенно пройдут Challenger и будут бороться за выход в плей-офф. AVANGAR тоже должны уверенно выходить дальше, но во втором этапе им будет нелегко. Что касается DreamEaters и Syman, они будут одними из главных аутсайдеров первого этапа, многого от них не жду. Парочку сенсаций в отдельных играх я от них жду, но вряд ли они выйдут в следующий этап.

– Во время майноров встречались мнения, что некоторые коллективы не соответствуют уровню мейджора. Сколько таких команд и есть ли у них теоретические шансы показать хоть какой-то результат?

– Все команды, которые прошли на турнир через майноры, свое место точно заслужили. Я не понимаю, чем свое место в Берлине заслужили Hell Raisers. Кто-то проходит квалификации, а кто-то пользуется лазейками в правилах. Тем не менее, состав у них нынче неплохой и играют вместо давно – так что есть все шансы есть пройти первый этап.



– Во время майноров было много споров о том, как должен действовать тренер во время игры. Ты за тренера-мотиватора вроде zoneR или того, кто между раундами действует более хладнокровно, но успевает передать капитану и команде информацию?

– В топовой команде нужен тренер-тактик, способный в нужный момент подсказать идею для раунда. Молодым коллективам, которые не так уверены в себе, точно пригодится тренер-мотиватор и тренер-стена, который не позволяет проявиться волнению. Особенно в решающий момент. Но тренер-тактик не менее полезен и молодым ребятам, я за этот вариант. Он более универсальный.

– Насколько изменила профессиональный CS:GO новая карта в маппуле?

– Новая карта – это шанс для более слабых команд. Но Liquid взяли и сделали свое Vertigo чуть ли не лучшим в мире. Прекрасный пример для подражания! Думаю, что на мейджоре многие будут обходить Vertigo стороной, но это может обернуться проблемами. Для того, чтобы банить Vertigo, нужно хорошо играть шесть других карт, а это крайне сложно.



– Есть ли у Vertigo перспективы на дистанции или карта будет заменена сразу после переработки Cache?

– Думаю, и карту оставят, и Cache вернут новый. А вот какой-то Train или Mirage отправят на переработку.



– На твой взгляд, насколько оптимально время подготовки к мейджору? Достаточно ли времени у команд-участниц майнора по сравнению с топ-коллективами?

– Времени у всех хватит. Если бы мейджор был в конце сезона, то многие команды не имели бы достаточно времени на подготовку. А так все в равных условиях: и легенды, и победители миноров.