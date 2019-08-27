Новый сезон – новый состав. Пять вариантов трансферной кампании Virtus.pro

Выступление Virtus.pro на The Intrernational 2019 можно без преувеличения назвать настоящей катастрофой. Один из главных претендентов на титул и вторая команда мирового рейтинга просто не показала игры – это было заметно как на групповом этапе, так и в обоих противостояниях плей-офф. Если в первом раунде это ещё сошло VP с рук, то в матчах на вылет ошибок не простили ни PSG.LGD, ни даже RNG.



Последний раз команда занимала 9-12-е место на одном из первых мэйджоров, и тоже в Шанхае. Правда, в феврале 2016 года за команду ещё выступали Айрат Silent Газиев и Артём fng Баршак – летом их сменит состав Алексея Solo Березина, для которого любое место, кроме первого, будет разочарованием.

После неудач на двух предыдущих The International ивент в Шанхае должен был стать квинтэссенцией существования этой команды. Ходили слухи о возможном завершении карьеры Solo и 9pasha, желании RAMZEs попробовать себя в новом амплуа. Наконец, команда это просто заслужила – по крайней мере так казалось болельщикам из СНГ.

И вот теперь они вместе с игроками и менеджерами Virtus.pro остались у разбитого корыта. Дело не только в результате на TI9 – многим опытным фанатам и специалистам страшно. Они помнят, что после краха NAVI СНГ-регион надолго остался без крутой команды, которая могла претендовать на победу в любом турнире. И они знают, что теперь собрать такую же будет очень трудно.



Но если у кого и есть шансы сделать это, то только у самих Virtus.pro. Не факт, что новый состав «мишек» будет лучшим: возможно, через месяц на про-сцене будет сиять пятёрка Артёма fng Баршака или набравшие уверенность NAVI. Просто у VP действительно очень много возможностей, от самых очевидных до невероятных.

Оставить состав

Сейчас кажется, что текущий ростер ушёл в историю. Сложно представить, как эти пять парней будут играть вместе на квалификации к первому мэйджору сезона-2019/20. Но стоит помнить, что это действительно лучшая команда региона за последние пять лет, и не факт, что замены изменят ситуацию к лучшему.



Эмоции схлынут, а пять профессионалов останутся. Возможно, за время от вылета с The International 2019 до старта нового сезона команде удастся найти точки соприкосновения и новые стратегии. В конце концов, всегда можно сделать решаффл по ходу сезона: по слухам сразу несколько топовых команд готовы пропустить первый мэйджор для поиска оптимального состава или отдыха после TI.

Косметические замены

Ещё один малозатратный вариант, который понравится организации и тем болельщикам, которые считают провал на TI скорее стечением обстоятельств. Он успешно работал в течение трёх сезонов, когда при недостатке идей их в команду приносил новый игрок или тренер.



На сей раз сменой наставника команды вряд ли удастся обойтись, а вот точечной заменой одной из слабых позиций – почему бы и нет? В последнее время ходят слухи о выкупе Zayac из NAVI, по обратному маршруту при этом отправится RodjER. Стратегия свапа «четвёрками» VP и NAVI уже знакома, хотя это лишь один из нескольких вариантов.

Хорошее усиление

Прошло то золотое время, когда каждый (или почти каждый) игрок Virtus.pro считался на своей позиции топ-1 минимум своего региона. Да и личный скилл всё меньше влияет на исход игр относительно общей стратегии и командного взаимодействия. Virtus.pro вполне может сделать несколько крутых замен, которые представят нам совершенно новую команду (разве что с парой старых исполнителей).



Количество вариантов резко увеличилось после того, как RAMZEs рассказал о перспективах смены роли – Роман хочет попробовать себя на третьей или четвёртой позиции. Роль оффлейнера в новых Virtus.pro вообще кажется идеальной на фоне низкого уровня конкуренции «троек» в регионе, к тому же позволит собирать вокруг RAMZEs новый состав.

Но останется ли Роман Кушнарёв в клубе, точно сказать пока нельзя. Это же касается и капитана Алексея Solo Березина, который после успеха на TI9 вроде как планировал уйти на покой – сейчас это решение кажется инсайдерам не таким очевидным. Так или иначе, всё это пока выглядит банальной угадайкой.



У Virtus.pro есть возможность усиления почти любой позиции. Как показал опыт, это остаётся на втором плане – гораздо важнее командная синергия, предсказать которую очень трудно. Возможно, «мишки» что-то знают и смогут дополнить костяк недостающими звеньями.

Игра на перспективу

Когда-то RAMZEs вместе с Suma1L был одним из самых молодых на профессиональной сцене Dota 2 – ему и сейчас всего 20. Возможно, Virtus.pro стоит повторить опыт и дать шанс молодым игрокам вроде Данила gpk Скутина, которого неделю назад подписали Gambit Esports.



Даже если ростер потерпит неудачу, перспективные звёзды смогут набраться опыта и получат шанс найти свою игру. Возможно, через год уже вокруг них получится собрать достойный ростер. Пример Natus Vincere показал, что работать на перспективу в СНГ умеют – правда, для этого нужно сначала потерять вообще всё, что имеешь. Возможно, Virtus.pro сделают подобную попытку чуть раньше.

Полностью новый ростер

Наконец, остаётся возможность начать всё с чистого листа. Возможно, тот же RAMZEs, Solo или No[o]ne должен остаться в команде, но при этом новый ростер не должен строиться вокруг него – в этом случае ветеран продолжает выступления исключительно в роли исполнителя.



Команду ждёт новый стиль и манера игры, которые могут ещё долго не работать. Но, как и в случае с пятёркой, подписанной летом 2016-го, результат будет стоить больших усилий. Не факт, что в этот раз мы увидим такую же крутую команду, которая принесёт победы на мэйджорах и сможет претендовать на победу на TI. Но хочется верить, что в Virtus.pro сделают для этого всё возможное.