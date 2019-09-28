Полтора миллиона за нож в компьютерной игре. Что происходит с людьми?

Хотите знать, сколько люди тратят на вещи в компьютерных играх? Да-да, на красивую шапку, бегающую рядом собачку или золотую сковородку. Только за 2018 год российские пользователи, коих насчитали 18 миллионов, потратили более 11,5 млрд рублей только на переводы друг другу – об этом сообщает исследование Data Insight и Яндекс.Кассы.

При этом сумма указана без учёта прямых покупок у разработчиков и в электронных магазинах. По оценке экспертов, реальная цифра может оказаться выше в 2-3 раза. Даже если вещи не дают каких-то игровых преимуществ, желание просто показать всем, что твой герой красивее и ярче, заставляет геймеров потратиться.

Онлайн-игры могут стать очень дорогим развлечением. Авторы Dota 2, CS:GO и многих других игр предлагают геймерам раскошелиться на кастомизацию – изменение деталей модели персонажа или других элементов игры. Ваши красивые и редкие вещи увидят все, и это единственная мотивация для потенциальных покупателей.

Впрочем, потратить 200-300 рублей на любимую игру – не самое ужасное вложение средств. Гораздо удивительнее случаи, когда за один внутриигровой предмет игроки платят десятки тысяч долларов. Именно столько стоят самые редкие вещи, о которых мечтает любой игрок. Правда, потратиться на них решаются немногие – например, полузащитник «Монако» Александр Головин или теннисист Даниил Медведев.

Головин потратил 2 миллиона на вещи в игре. Он такой не один Кокорин скучал по PUBG в Бутырке, а Малкин болеет за NAVI.

Даже сейчас на торговой площадке Steam – специальный раздел, где пользователи могут продавать и покупать внутриигровые предметы – можно найти несколько вещей, которые стоят более двух тысяч долларов. При этом своих новых хозяев ищут самые разные шмотки, от украшенных эффектами одеяний и оружия до автографов про-игроков и редких билетов на разные турниры (все это тоже только внутри игры).



Одним из самых дорогих скинов в игре является Baby Roshan – модель курьера в виде главного монстра Dota 2. За несколько лет разработчики добавили несколько видов летающего помощника, среди которых платиновый и золотой. Цена на некоторые из них может составлять несколько тысяч долларов, цена Golden Baby Roshan приближается к отметке в полмиллиона рублей.



Самой крупной сделкой в истории внутриигровых предметов Dota 2 стала покупка курьера War Dog со специальным эффектом, который из-за ошибок игры сделал его уникальным. Сам курьер не очень дорог, но розовое свечение подняло цену модельки до $38,000 – это почти 2,5 миллиона рублей.

Хорошо налажена экономика и в другой игре компании Valve – CS:GO. Хотя в последней версии легендарного шутера внешность и окружение поменять нельзя, зато оружие пользуется спросом: каждый автомат можно поцарапать или оставить новым, есть возможность наклеить туда стикер любимой команды. Возможностей для кастомизации – масса.



Самыми дорогими и редкими, впрочем, считаются ножи. Именно разные модели холодного оружия расположились на верхних строчках торговой площадки, за самые дорогие придется больше сотни тысяч рублей. Есть и свои рекордсмены – сувенирная AWP Dragon Lore ($40,000) или клинок Crimson Web (более $20,000).



Рынок игровых предметов развивается не только в Dota 2 и CS:GO – почти в каждой игре, где образ своего персонажа и детали геймплея можно изменить за деньги, найдутся редкие предметы и их покупатели.

Например, в Team Fortress 2 существует The Burning Flames Team Captain Hat, горящая шапка со стоимостью более $10,000. В той же игре есть еще и золотая сковородка с примерно той же редкости и цены. Некоторые готовы выкидывать деньги на ветер в прямом смысле: только что купленный за $9,000 корабль Revenant из EVE Online сразу после схода с верфи был уничтожен.



Рекордом же остаётся покупка планеты Калипсо в Entropia Universe, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда SEE Virtual Worlds заплатили разработчикам шесть миллионов долларов, правда, рассчитывая окупить затраты за счет использования Калипсо в коммерческих целях (игра это позволяла). Получилось это или нет, история умалчивает.