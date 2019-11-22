FIFA снова отметила футболиста «Спартака». Крал – в сборной недели

Не оценить яркую игру в последних матчах за Чехию было очень трудно.

Одной из самых заметных фигур в последних турах отборочного турнира ЧЕ-2020 стал футболист московского «Спартака» Алекс Крал. На прошлой неделе полузащитник смог вывести свою команду на Евро – его гол и передача позволили Чехии вырвать важнейшую победу над Косово. В клубе проявить себя так ярко Кралу пока не удаётся.

Впрочем, перформанса за сборную вполне хватило, чтобы попасть в команду недели от авторов виртуального футбола FIFA 20. Разработчики из EA, судя по всему, достаточно активно следят за «Спартаком» – это уже второй полузащитник московского клуба, которого включили в Team of the week в этом сезоне. Ранее такой чести удостоился россиянин Зелимхан Бакаев.

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В этом списке топ-23 хватает ярких футболистов и помимо чешского таланта. Например, ставший национальным героем в Финляндии нападающий Теэму Пукки или соавтор разгрома Италией Армении (9:1) полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло. Нашлось место даже одному из недавних обидчиков нашей сборной Эдену Азару.

Фото: MB Media/Claudio Villa/Mike Kireev/MB Media/Getty Images

Главной звездой в списке 23 лучших игроков недели стал Криштиану Роналду, прервавший голевую засуху во время командировки в главную команду Португалии. После включения в команду Месси неделю назад это было довольно ожидаемо, оставалось лишь подтвердить свой статус в матчах против Литвы и Люксембурга. Футболист не подвёл.



Правда, в заочном противостоянии внутриигровых карточек – лучшие футболисты недели получают новые с улучшенными показателями – Месси всё ещё впереди. Общий рейтинг португальца увеличился лишь на единицу (с 93 до 94), в то время как игрок «Барселоны» после обновления имеет 95.

Месси вновь обошёл Роналду. Тому не нашлось места в сборной FIFA Удары Левандовски называют лучшими в мире, а Робертсона сравнивают с Теллесом.

А вот Гарри Кейн с начала сезона улучшил показатели уже на два пункта. Менее известным игрокам везёт куда больше – рейтинг Крала скакнул с 74 сразу до 80, а Пукки раньше имел 77 (сейчас 81).

У хардкорных геймеров свои предпочтения. Получить карточку обновлённого Роналду, конечно, приятно – но слишком сложно. При том, что показатели португальца увеличились незначительно, усилий и тем более денежных вложений новая карточка не стоит (по мнению большинства).



То же самое – с голкипером «Милана» Доннаруммой. Фанаты «красно-чёрных» признанию его успехов наверняка рады, но всё равно наверняка мечтают получить в свою виртуальную команду другого вратаря Серии А. Например, Щесны или Хандановича – у них рейтинг выше.



Редко можно будет увидеть в онлайн-режимах FIFA 20 и Алекса Крала. В игре почти нет российских команд, да и хорошую связку из числа соотечественников подобрать будет трудно. Один из немногих вариантов – бюджетный вариант с Джикией и Зобниным, о котором мы рассказывали в начале сезона. Говорят, он всё ещё актуален.

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Пукки подойдёт бюджетному составу АПЛ. А самыми популярными звёздами в этом списке стали Тони Кроос из «Реала», а также Гарри Кейн и Эден Азар. Последний – для любителей бельгийских связок и полноценных составов. Других представить в топовой команде для онлайна FIFA 20 будет куда сложнее.