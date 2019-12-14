«Спартак» и ЦСКА вылетели бы через год. Проверили наши клубы в АПЛ с помощью игр

Многие футбольные болельщики наверняка хоть раз задумывались о том, как выступали бы наши коллективы в других чемпионатах. Именно поэтому в своё время возник интерес к идее объединённой лиги с Украиной и другими клубами с постсоветского пространства – однако после известных событий даже эта перспектива взглянуть на «Спартак» и «Зенит» в условиях серьёзной конкуренции исчезла.

Зато такую возможность предоставляют современные компьютерные игры. Посвящённых самому популярному виду спорта симуляторов и стратегий достаточно, и каждый разработчик уделяет особое внимание балансу виртуального и реального футбола. Специальный отдел анализирует каждую команду и игрока, награждая его близким к реальным характеристикам (хотя порой возникают вопросы).

Звёзды футбола угрожают FIFA. Из-за того что их недооценивают Речь не о деньгах, а об умении играть в футбол. И угрозы, похоже, действуют.

Мы решили проверить, как наши звёзды смогут конкурировать с топовыми командами Англии – заменили слабейшие клубы Премьер-Лиги российскими командами и наблюдали за ними в течение всего сезона. Для чистоты эксперимента использовали симуляторы FIFA 20 и eFootball PES 2020, а также стратегию Football Manager.

В последней версии FIFA доступно лишь три российских команды – «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Это связано с потерей лицензии на РПЛ, которая перешла к японским разработчикам PES два сезона назад; с тех пор FIFA лишь добавляет отдельные команды из России в раздел «Остальной мир».



Да, надеяться на борьбу московской тройки за чемпионство или хотя бы зону еврокубков было бы странно, но результат сезона превзошёл наши худшие ожидания. «Спартак» с самого старта укрепился на последней строчке и еле-еле набрал 10 очков (2 победы и 4 ничьи в 38 матчах). Кроме того, в национальном кубке «красно-белые» тоже не блистали – уже первый матч оставил российский клуб за бортом в турнира.

Самый лучший результат в АПЛ, как выяснилось, показал бы «Локомотив» – 15 место, а по ходу сезона команда боролась даже за зону еврокубков. Хоть какой-то компенсацией стало место в четвертьфинале Кубка. Кроме того, Фёдор Смолов забил аж 13 мячей и ворвался в список лучших бомбардиров.



«Армейцы» до последнего цеплялись за место в следующем сезоне, но вместе со «Спартаком» вылетели с Чемпионшип. Оттуда, кстати, на следующий год они вернулись – а вот «красно-белые» заняли восьмое место и, судя по логике FIFA 20, по силе соответствуют разве что середнякам второго эшелона английского футбола.

Чуть миролюбивее к нашим клубам оказался PES 2020. Возможно, сказалось партнёрство разработчиков с РПЛ, поскольку в этой версии виртуального футбола наши игроки выглядели чуть сильнее. Из шести команд по итогам сезона Премьер-Лигу покинул только «Ростов», хотя до конца боролся за выживание вместе со «Спартаком» и «Краснодаром».



ЦСКА и «Локомотив» вновь оказались в нижней части турнирной таблицы, а вот «Зенит» закончил чемпионат на девятом месте – весьма неплохой результат. Потенциал клуба доказал и выход в полуфинал Кубка Англии после победы над «Краснодаром» в четвертьфинале. Азмун забил 23 мяча и стал восьмым в списке лучших снайперов лиги.



В любом случае, авторы PES и FIFA во мнениях относительно наших команд явно не сошлись. Какой из вариантов ближе к реальности – каждый решит сам для себя. Мы же запустили самый известный менеджер про футбол. Сыграть за Дзюбу или Чалова в Football Manager 2020 нельзя, зато игроки и специалисты его называют наиболее честным и непредвзятым.

Игровой процесс сосредоточен в управлении клубом с позиции тренера, поэтому характеристикам игроков уделено особое внимание. Что говорить, если Football Manager раньше других увидел потенциал Яя Туре или Неймара, когда их никто не знал за пределами молодёжной команды? А наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер и вовсе проводит в FM своё свободное время.



Спорить с такой точной базой данных очень трудно, но признавать итоговый результат нашего эксперимента близким к реальному очень не хочется. Все шесть команд в рамках FM-ного вариант АПЛ 2019/20 оказались за пределами топ-12. «Зенит» занял 13 место, «Краснодар» – 14. Остальные через пару лет с трудом конкурировали даже с лидерами Чемпионшипа. Выходит, это реальный уровень российского футбола?