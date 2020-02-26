Левандовски на позиции вратаря, Кордоба вместо Месси. Что с командой недели от FIFA?

Представленный авторами FIFA список из 23 лучших футболистов за последнюю неделю с уверенностью можно назвать едва ли не самым спорным в этом сезоне. У тех, кто активно следит и за виртуальным, и за реальных спортом, он вызвал сразу несколько очевидных вопросов.
Хотя надо отметить, что большинство позиций разработчики футбольного симулятора выбрали вполне справедливо. Например, в основной состав в третий раз за сезон попал сербский игрок «Ромы» Александр Коларов, который поучаствовал в разгроме «Лечче», или набравший форму форвард «Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг. Попали в команду и Левандовски с Бруну Фернандешем.
Вместе с этим у болельщиков остаётся много вопросов к списку. Например, очень давно в топ-23 не может попасть форвард «Барселоны» Лионель Месси. На неделе он прервал сухую серию покером в ворота «Эйбара» и показал неплохой прогресс в матче Лиги Чемпионов против «Наполи». Да, выполнить задачу и пробить оборону итальянцев ему не удалось, но в целом это была неплохая неделя для аргентинца.
Болельщики обрушили в Твиттер Electronic Arts сотни удивлённых сообщений о том, почему же игроку «Барсы» не нашлось место в сборной недели. Некоторые посчитали это демаршем в адрес игрока или клуба, другие отметили, что компания хочет выпустить другую версию его карточки позже, чтобы побольше заработать на фанатах Лионеля.
Дубль Кордоба из «Кёльна» в стартовой четверти встречи игры против скромной «Герты показался авторам FIFA 20 более значимым событием. Игнорировали специалисты и норвежца Эрлинга Холланда, который продолжает творить чудеса в атаке «Боруссии», хотя это событие почему-то такого шквала критики не вызвало.
А одним из запасных форвардов стал представитель… третьей Бундеслиги. Нападающий клуба «Унтерхахинг» забил за час игры с «Галлешером» сразу четыре мяча, причём один — в свои ворота. Факт достаточно забавный, но разве это реальный повод включить малоизвестного футболиста в список лучших игроков недели?
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Главной звездой этого состава стал другой представитель немецкого футбола. Однако и с Левандовски произошла небольшая путаница: его карту расположили на первой позиции, которую обычно во всех символических сборных (и по версии EA тоже) отдают вратарям. Игроки, которые недостаточно внимательно следят за TOTW, долго искали в списке лучшего вратаря недели.
Им, кстати, оказался не Льорисс, а скромный Айтор Фернандес из «Леванте» — видимо, за подвиги в последнем матче Ла Лиги против мадридского Реала. При этом более известного Муслеру с аналогичным рейтингом составители рейтинга почему-то отправили в номинальный запас, чем неприятно удивили фанатов из Уругвая и других стран Южной Америки.
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