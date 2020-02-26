Левандовски на позиции вратаря, Кордоба вместо Месси. Что с командой недели от FIFA?

Представленный авторами FIFA список из 23 лучших футболистов за последнюю неделю с уверенностью можно назвать едва ли не самым спорным в этом сезоне. У тех, кто активно следит и за виртуальным, и за реальных спортом, он вызвал сразу несколько очевидных вопросов.

Хотя надо отметить, что большинство позиций разработчики футбольного симулятора выбрали вполне справедливо. Например, в основной состав в третий раз за сезон попал сербский игрок «Ромы» Александр Коларов, который поучаствовал в разгроме «Лечче», или набравший форму форвард «Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг. Попали в команду и Левандовски с Бруну Фернандешем.



Вместе с этим у болельщиков остаётся много вопросов к списку. Например, очень давно в топ-23 не может попасть форвард «Барселоны» Лионель Месси. На неделе он прервал сухую серию покером в ворота «Эйбара» и показал неплохой прогресс в матче Лиги Чемпионов против «Наполи». Да, выполнить задачу и пробить оборону итальянцев ему не удалось, но в целом это была неплохая неделя для аргентинца.

Болельщики обрушили в Твиттер Electronic Arts сотни удивлённых сообщений о том, почему же игроку «Барсы» не нашлось место в сборной недели. Некоторые посчитали это демаршем в адрес игрока или клуба, другие отметили, что компания хочет выпустить другую версию его карточки позже, чтобы побольше заработать на фанатах Лионеля.

Кто сказал, что Месси уже не тот? Он забил четыре гола «Эйбару»! Лео прервал сухую серию покером.

Дубль Кордоба из «Кёльна» в стартовой четверти встречи игры против скромной «Герты показался авторам FIFA 20 более значимым событием. Игнорировали специалисты и норвежца Эрлинга Холланда, который продолжает творить чудеса в атаке «Боруссии», хотя это событие почему-то такого шквала критики не вызвало.



А одним из запасных форвардов стал представитель… третьей Бундеслиги. Нападающий клуба «Унтерхахинг» забил за час игры с «Галлешером» сразу четыре мяча, причём один — в свои ворота. Факт достаточно забавный, но разве это реальный повод включить малоизвестного футболиста в список лучших игроков недели?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главной звездой этого состава стал другой представитель немецкого футбола. Однако и с Левандовски произошла небольшая путаница: его карту расположили на первой позиции, которую обычно во всех символических сборных (и по версии EA тоже) отдают вратарям. Игроки, которые недостаточно внимательно следят за TOTW, долго искали в списке лучшего вратаря недели.



Им, кстати, оказался не Льорисс, а скромный Айтор Фернандес из «Леванте» — видимо, за подвиги в последнем матче Ла Лиги против мадридского Реала. При этом более известного Муслеру с аналогичным рейтингом составители рейтинга почему-то отправили в номинальный запас, чем неприятно удивили фанатов из Уругвая и других стран Южной Америки.