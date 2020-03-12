Прислушайтесь к фанатам. Что нужно сделать PUBG, чтобы вернуть игроков

За январь и февраль 2020 года средний онлайн PUBG сократился до 250 тыс. игроков. Ещё два года назад это число держалось в районе одного миллиона, а пик составлял 2,5 млн человек. На данный момент количество одновременно играющих за сутки слегка превышает 500 тыс. Сообщество уже давно недовольно большим количеством багов и проблемами с оптимизацией даже на мощном железе. С последним обновлением всё стало только хуже: тормоза, вылеты, проблемы с соединением и звуком. На фоне других проектов вроде Fortnite и Apex Legends популярные стримеры всё чаще покидают игру. Конкуренты не только дружелюбнее к слабым компьютерам, но и, в отличие от PUBG, распространяются по модели F2P и более активно поддерживаются новым контентом.

Фанаты «королевской битвы» заваливают её страницу в Steam негативными отзывами и просят разработчиков быть более открытыми к общению. Некоторые предлагают свои пути к решению проблем. Например, вернуть в PUBG важность выживания, а не набивания фрагов. Добиться этого предлагают введением состязания для 1000 игроков. Конечно, никто не говорит, что такое количество человек должно сражаться одновременно на одной карте. Всё намного интереснее. Победитель матча переходит в отдельное лобби, где ждёт остальных счастливчиков и уже вместе с ними борется за вкусный куриный обед. Проблема в том, что для соло это займёт очень много времени – первая «королевская битва» и так отличается довольно медленным и реалистичным геймплеем. Для сквадов при таком раскладе идея должна работать лучше.

«Королевская битва» в Call of Duty: Modern Warfare рассчитана на 150 игроков. Подобный ход можно провернуть и в PUBG. На картах вроде Эрангеля и Мирамара хватит места для дополнительной сотни. С новыми выживальщиками столкновения будут проходить чаще, общая динамика увеличится, а борьба за лут станет азартнее.

Можно поступить иначе – не увеличивать количество дистанцирующихся с самолёта, а уменьшить карты на манер Каракина, где на небольшом пространстве сталкиваются 64 человека. Малое игровое поле создаст дефицит ресурсов, повысит важность исследования локации и меткой стрельбы. Младшие братья вроде PUBG Mobile и PUBG Lite популярнее оригинала за счёт своей доступности, там и оптимизация лучше и платить не надо. Но беда в том, что переносить свой прогресс между версиями нельзя, они считаются разными играми, да и по наполнению отстают от обычной PUBG.

В классической PUBG очень не хватает различных ивентов. Если в тех же Fortnite и Apex Legends регулярно проходят тематические ивенты, то в игре Bluehole – это редкость. Даже мобильная версия намного богаче на интерактив, вспомните, например, коллаборацию с Resident Evil 2. У PlayerUnknown’s Battlegrounds остаётся преданная фанбаза, желающая помочь любимой «королевской битве», но ни один из их советов не сработает, пока сами разработчики не будут заинтересованы в поддержке и развитии своей игры, выпуская действительно стоящие патчи.