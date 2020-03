«Удача — часть любой карточной игры». Интервью с победителем чемпионата мира по «Магии»

Бразильский игрок Пауло Витор Дамо да Роса стал победителем чемпионата мира 2020 года по карточной игре «Магия». Он выступает на про-уровне с 2003 года и является абсолютным лидером по количеству выигранных призовых на профессиональных турнирах MTG. На чемпионате мира до стадии плей-офф проиграл только раз — в матче с Марцио Карвайо, с которым в итоге встретился в финале. Суммарный призовой турнира составил миллион долларов, а за первое место победитель получил 300 тыс.

— Поздравляем с чемпионством! Насколько трудной оказалась для тебя турнирная дистанция?

— Спасибо! Максимально сконцентрироваться и играть как можно лучше было невероятно трудно. Чемпионат мира был настолько крупным и настолько важным для меня, что невозможно было не нервничать. Ближе к концу турнира я начал сдавать — в финалах совершил несколько ошибок, которые произошли именно из-за нервов (аналогичная ситуация была у моего оппонента).

— Какой матч стал самым трудным и почему?

— Определённо финал вызвал больше всего трудностей — там было 4 напряжённых матча в одном туре. Весь турнир я шёл довольно плавно, поскольку постоянно находился в сетке победителей, и ни разу не рисковал вылетом из соревнования. Марцио (Marcio Carvalho, второй финалист World Championship XXVI) был единственным игроком, которому удалось побороть меня на этом чемпионате. В финале удалось одержать победу, но пришлось попотеть.

Фото: Novator.io

— Видели комментарии, что исход некоторых матчей турнира решил элемент рандома. Ты с этим согласен? Как тебе кажется, уровень случайности сейчас на том уровне, на котором должен быть?

— Magic — это игра, в которой по определению на что-то влияет удача, поэтому элемент случайности существует всегда. Например, в финале Марцио оставил руку, в которой была только синяя мана, и очень долго не мог получить доступ к картам другого цвета, что по сути решило исход игры. У меня самого до этого был матч, в котором если бы мне удалось взять ещё одну землю, я бы смог отменить заклинание существа оппонента и скорее всего выиграть, но я получил “Храм Просвещения” (Храм Просвещения, карта земли из выпуска “Терос: За Порогом Смерти”. Эта земля выходит на поле битвы повернутой, поэтому Пауло не хватило маны, чтобы отменить заклинание оппонента. — Прим. ред.) и проиграл.

Нужно просто принять, что удача — это часть любой карточной игры, и Магия не исключение. Решения стоит принимать исходя из этого правила. Например, Марцио мог бы пересдать руку, но он этого не сделал, а я мог бы сыграть иначе, не полагаясь на дополнительные земли, но тоже этого не сделал. Будучи игроками в Магию, мы это понимаем и принимаем. Однако я не считаю, что в рамках этого турнира случайность сыграла бОльшую роль, чем обычно в Магии — в текущем Стандарте (формат Стандарт, в котором играют самыми актуальными выпусками MTG. — Прим. ред.) роль случайности не столь велика. На самом деле, текущая мета — одна из менее зацикленных на рандоме за последнее время. Посмотрите на топ-4 чемпионата мира 2020 года — это действительно лучшие игроки в Магию во всех форматах. Я видел множество матчей с турнира и считаю, что большинство из них были невероятно сложными и многоуровневыми. Я и сам очень сильно мучился в более спорных игровых ситуациях, и игра наказывала меня за неверные решения.

Но на структуру турнира случайность повлияла сильно. Игроки награждались за победы в раундах в определённом порядке. Например, победа в четырёх раундах первого дня “весила” больше, чем аналогичный результат второго дня. У двух игроков могло быть одинаковое количество побед и поражений, но разная позиция в турнирной таблице. Я считаю, что это неправильная схема, и очень надеюсь, что в будущем её изменят.

— В этот раз турнир прошёл полностью на MTG Arena. Как оцениваешь подобный формат? Есть ли какие-то отличия от прошлых турниров?

— В этом есть свои плюсы и минусы. Я играю в настольную Магию уже более 20 лет, поэтому просто привык к классическому формату. В MTG Arena мне было намного тяжелее оценить всё игровое поле, постоянно приходилось держать в голове паузы, выдающие информацию о картах. С другой стороны, наблюдать за турниром стало намного легче, а время между раундами автоматически разделялось между игроками. Я думаю, что со временем мы привыкнем к соревнованию в MTG Arena и многие текущие минусы отойдут в небытие.

Фото: GoodGame.ru

— Как тебе уровень соперников? Можно ли сказать, что он растёт каждый год? Есть ли новые перспективные игроки в дисциплине, которых ты хотел бы отметить?

— Мне кажется, что уровень конкуренции в профессиональной Магии повышается с каждым годом. Теперь игроки сразу приходят на турнир с соревновательными колодами. Людей играет всё больше, информация распространяется всё быстрее. Раньше новички часто приходили на турниры с неиграбельными колодами и моментально вылетали; теперь невозможно встретить игрока с плохими картами.

Сейчас есть множество молодых игроков, на которых стоит обратить внимание, но в особенности я хочу выделить Оливера Томажко, который повсеместно демонстрирует крутые результаты на самом высоком соревновательном уровне.

— Что ты думаешь о текущем выпуске Терос: За Порогом Смерти и предстоящем сете Икория: Логово Исполинов? Чего ты больше всего ждёшь от Magic в 2020 году?

— Я думаю, что Терос: За Порогом Смерти — интересный выпуск, но некоторые карты из выпуска чрезвычайно сильные, и вокруг них крутится весь формат. Что-то похожее было с Войной Искры и Престолом Элдраина.

Я ещё не знаю, чего ждать от Икории, честно говоря — я в курсе, что там, скорее всего, будут огромные существа, но кроме этого пока не было крупных анонсов. Больше всего в 2020-м я жду консолидацию профессиональной MTG (в 2020 году Wizards of the Coast представили обновлённую структуру профессиональной MTG, в рамках которой шанс попасть в высшую лигу можно получить как через настольную Магию, так и через её digital-версии MTG Arena и Magic Online. — Прим. ред.); мы уже около года находимся в переходном периоде, и Wizards of the Coast постепенно начинают понимать, что работает, а что нет. Я думаю, что к концу этого года нас ждёт хорошо организованная и понятная турнирная структура.

— Ты играешь в Magic уже много лет. Расскажи, как спустя такое время у тебя всё ещё сохраняется такой интерес и любовь к игре?

— Я играю в Магию почти целую вечность, при этом с каждым новым выпуском игра преображается. Карты и механики из 2010-го очень сильно отличаются от сегодняшних, поэтому ощущения застоя нет. За эти годы я также завёл огромное количество новых знакомств. Многих из этих ребят я вообще не вижу вне турниров, возможность провести с ними время также повышает мой интерес к игре.

Фото: manaleak.com

— Ты помнишь свои первые игры? Насколько сильно игра изменилась с того времени?

— Именно свою первую игру я не вспомню, но могу рассказать про первый магический опыт. Я пришёл в хобби-магазин с другом, мы оба купили по начальному набору Четвёртой редакции и бустер выпуска Homelands. Придя домой, я раз за разом перечитывал правила игры, но всё ещё с трудом понимал все тонкости.

Игра была совсем другой, это точно — отчасти потому что я смотрел на неё глазами 8-летнего ребёнка, но во многом и потому, что очень многое поменялось. Карты, механики, правила, но самое главное — это интернет. Раньше любую информацию было очень трудно найти, и все люди из моего города самостоятельно собирали колоды для турниров.

Я помню, что в какой-то момент сидел в IRC-чате с игроками в Магию со всего мира. Там у меня был товарищ, который съездил на турнир в США и поделился списком карт из колоды победителя. Я пришёл с этой декой в хобби-магазин, и другие игроки вообще понятия не имели, что она делает. Сейчас такое тяжело представить — как только кто-то побеждает на турнире, список карт из его колоды моментально появляется в Сети, эти деки тестируют на стримах и обсуждают в статьях. Всё поменялось: раньше нужно было выуживать информацию по маленьким кусочкам, а теперь вся загвоздка в том, как максимально эффективно использовать открытые данные.



Благодаря интернету стало проще играть в ограниченные форматы (Limited-форматы MTG, в которых игрок открывает бустеры и собирает колоду из полученных карт. К этим форматам относятся Draft и Sealed Deck. — Прим. ред.). Я помню, как тяжело было созвать людей на Драфт, 8 человек просто никогда не набиралось. Я часто драфтил самостоятельно, просто чтобы попрактиковаться — вручную делал 8 бустеров и играл за каждого игрока. Иногда я приходил на крупный турнир, предварительно сыграв только пару-тройку драфтов свежего выпуска. А потом вышли Magic Online и MTG Arena, в которых можно играть в ограниченных форматах по щелчку пальца. Сейчас на турнир приходят ребята с огромным опытом Limited-форматов, они за совсем небольшое время успевают сыграть 20-30 Драфтов.

— Что ты можешь посоветовать игрокам, которые хотят начать играть в MTG на профессиональном уровне? Как улучшить качество игры, как научиться принимать правильные решения?

— У каждого свой путь, но самое главное — это умение учиться у опытных игроков. Раньше это можно было сделать только играя против них, но сейчас есть и статьи, и стримы. Контента стало намного больше, мыслительный процесс этих игроков как на ладони. Стоит внимательно за ними наблюдать и оценивать их процесс принятия решений. Я часто говорю, что главный способ стать лучше в чем-то — это постоянно соревноваться, и Магия не исключение. Просто старайтесь посещать как можно больше турниров. Некоторые люди говорят: “Мне кажется, я недостаточно хорош, чтобы играть на Гран При (Гран При, крупные профессиональные турниры по MTG, которые регулярно проводятся по всему миру), поэтому я наберусь опыта на мелких турнирах”, но именно такие ивенты позволяют стать лучше. Уроки, которые вы вынесите из таких соревнований, останутся в памяти надолго. Намного дольше, чем мелкие соревнования или тесты колод на кухне. В общем, если вы хотите стать лучше и у вас есть выбор пойти на Гран-при или провести выходные в MTG Arena — я за первый вариант.

— Пару слов для тех, кто заинтересовался игрой после просмотра чемпионата. Почему стоит из всех игр жанра выбрать именно MTG?

— Самая крутая особенность Магии — в ней каждый может найти что-то свое. Если вы просто хотите весело провести время с друзьями, пожалуйста; если вам хочется собирать колоды и креативить, можно и так; если вас интересуют определённые архетипы: агро, контроль, комбо — всё это работает; если же мечтаете стать профессионалом, рисковать, соревноваться — и такой путь есть. Просто поймите, чего вы ждёте от игры, и тогда точно получите удовольствие. Есть определённая причина, по которой Магия живёт и здравствует намного дольше, чем любая другая карточная игра, и основная причина — это её многогранность.