5 девушек из World of Tanks, которые играют не хуже парней

Неповоротливые и устрашающие танки привлекают не только мужчин. В World of Tanks играет немало девушек, но мало кто из них может похвастать хорошей статистикой. Однако некоторые из них играют настолько хорошо, что входят в топ-1000 лучших игроков и ведут свои трансляции по танкам. Кто они, эти пять девушек, о статистике которых многим парням остаётся только мечтать.

5. _Zlaya_Vredina_

Девушка с никнеймом _Zlaya_Vredina_, которую зовут Любой, имеет 46 тыс. игр в танках, средний урон в 2399, 56% победных боёв и общий рейтинг в 10 388 очков. Да, есть игроки гораздо сильнее её, но девушка имеет столько победных боёв, сколько не имеет среднестатистический игрок мужского пола. Она играет лучше, чем большинство парней этой игры, учитывая, что больше половины игроков World of Tanks не могут перевалить даже за 50% победных боёв.

_Zlaya_Vredina_ на стриме у Левши

Видео можно посмотреть в YouTube.

Девушка стримит на YouTube-канале, имеет там 22 тыс. подписчиков, проводит трансляции не только по танкам. Иногда радует своих подписчиков танцами (например, в шортиках) и готовкой. Играет в World of Tanks с 2013 года, а стримит не так давно, около полутора лет.

4. instress

Если одни девушки привлекают к себе красивой внешностью и откровенными превьюшками, то Наталья instress Дерябина берёт прежде всего скиллом и агрессивным поведением, а уже потом внешностью. Но за её милой внешностью скрывается девушка, которая не контролирует своих эмоций и часто матерится. Наталья иногда даже стримила без вебки, потому что ей не нравилось, что зритель приходил посмотреть не на её скилл, а на её внешность.

instress стримит ранговые бои

Видео можно посмотреть на YouTube.

А скилл у instress ого-го какой — на её нынешнем аккаунте 11 тыс. сыгранных игр, 61% победных боёв, 2 821 среднего урона и общий рейтинг в 10 914 очков. Девушка предпочитает стримить на твиче, а на YouTube-канале выкладывает записи с трансляций. В World of Tanks играет с 2011 года.

3. mozol6ka

Мозолева Екатерина, она же mozol6ka. Одна из самых популярных девушек-танкисток, которая смешно шутит, мило чихает, забавно «бомбит» и показывает отличный уровень игры в World of Tanks. Очень эмоциональная и впечатлительная. Вывести её из себя — плёвое дело. Может на стриме как рассмеяться, так и заплакать.

Видео можно посмотреть в YouTube.

На её аккаунте сыграно 59 тыс. боёв, при этом она имеет 60% победных боёв, 2 158 среднего урона и общий рейтинг в 11 003 баллов. В последнее время не так часто стримит танки, а проходит различные игры на своём YouTube-канале, на котором насчитывается 85 тыс. подписчиков.

2. Lady__Angel

Лера Колдомасова (Lady__Angel в World of Tanks) — любительница нескромных превью на своих видео. Можно было бы подумать, что она свободна и только и делает, что играет в танки. Но нет, девушка имеет семью, мужа и воспитывает дочь. Она проживает в городе Каменск-Уральский. При этом как она успевает играть ещё в World of Tanks — большой вопрос. А играет она очень неплохо. При 76 тыс. сыгранных боях девушка имеет свыше 61% победных боёв, 2435 среднего урона за бой и общий рейтинг в 11 312 очков. Это не просто хорошо, это впечатляюще!

Один из её стримов

Видео можно посмотреть в YouTube.

На её YouTube-канал подписано 77 тыс. человек. Остаётся только гадать, как девушка модельной внешности может играть настолько здорово.

1. TR1SS

Самая скилловая представительница женского пола в World of Tanks — TR1SS, она же Юлия. Является девушкой Олега Straik Романенкова — бывшего киберспортсмена, игрока NAVI по World of Tanks, а ныне популярного стримера. Трисс имеет самую большую аудиторию подписчиков — на её YouTube-канал подписано больше 100 тыс. человек.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Игроки шутят: мол, иногда Трисс играет даже лучше своего парня. Девушка показывает какой-то запредельный уровень игры и играет на уровне лучших игроков. Кроме того, она входит в топ-100 лучших игроков World of Tanks, расположившись на 43-м месте. На её аккаунте сыграно свыше 37 000 игр, она имеет больше 65% победных боёв, 3 357 среднего урона и общий рейтинг в 12 344 баллов. Для сравнения, у её парня 59 000 сыгранных боёв, 73% победных боёв, 3274 среднего урона (меньше, чем у TR1SS) и общий рейтинг в 12 755 баллов.

«Трисс» со «Страйком»

Стримить начала с конца ноября 2015 года. Известность в среде танкистов приобрела с ником TR1SS, но долго играла на аккаунте Liezell. Родилась и выросла в посёлке Усть-Баргузин, что в 10 километрах от Байкала. Закончила Киевский национальный торгово-экономический университет, факультет финансов и банковского дела. Осенью 2015 года переехала к парню в Смоленск.