Режиссёр «Шоу Трумана» Питер Уир получит почётную награду Венецианского кинофестиваля

Знаменитый австралийский режиссёр Питер Уир станет обладателем почётного «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля за заслуги перед кинематографом. Об этом организаторы выставки сообщили на своём официальном сайте.

Сняв всего тринадцать фильмов за сорок лет, Питер Уир закрепил за собой место в кругу великих режиссёров современного кино. В конце 1970-х он сделал себе имя как главный человек, стоящий за возрождением австралийского кино. [...] Прославляя вкус к рассказыванию историй и врождённый романтизм, Уир укрепил свою роль в голливудском истеблишменте, сохраняя при этом дистанцию ​​от американской киноиндустрии.

Питер Уир больше всего известен по фильмам «Шоу Трумана» с Джимом Керри, «Общество мёртвых поэтов» с Робином Уильямсом и «Хозяин морей: На краю Земли» с Расселом Кроу. В 2023 году 79-летний постановщик стал обладателем почётного «Оскара» за заслуги перед кинематографом.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдёт с 28 августа по 7 сентября.