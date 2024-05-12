FANAT ROCKA перед финалом ESL Pro League: склоняюсь к победе Vitality

Комментатор глобального турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на Okko Кибер Василий FANAT ROCKA Трусов перед стартом финального матча поделился с «Чемпионатом» своими ожиданиями от игры.

Специалист особенно отмечает мотивацию главной звезды Vitality — снайпера Матье ZyWoo Эрбо.

После неудачного выступления Vitality на IEM Katowice Zywoo как будто хочет в соло выиграть гранд-финал. Как по мне, нужна поддержка ключевых израильских игроков. Будем надеяться, что сегодня они покажут класс.

По мнению FANAT ROCKA, «мышки» будут в паре аутсайдером.

Игра MOUZ на Pro League мне нравится меньше, чем на предыдущих турнирах. У них была мощная стрельба против Complexity, но если бы ребята играли больше в парах, то их было бы не остановить. Склоняюсь к победе Vitality, но если Mouz покажут свою лучшую игру, как «Капитан Польша» вчера, то таланта мистера Матье может и не хватить.

Гранд-финал ESL Pro League между европейскими командами MOUZ и Vitality проходит в эти минуты на Мальте — трансляцию можно бесплатно посмотреть на Okko, YouTube или Twitch. Победитель получит главный приз в размере $ 170 тыс. и прямое приглашение на летний Intel Extreme Masters в Кёльне.