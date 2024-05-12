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Том Харди и Махершала Али сыграют в криминальной драме от режиссёра «Настоящего детектива»

Том Харди и Махершала Али сыграют в криминальной драме от режиссёра «Настоящего детектива»
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Как сообщает издание Deadline, двукратный обладатель «Оскара» Махершала Али и звезда «Безумного Макса» Том Харди сыграют главные роли в фильме 77 Blackout. Ленту поставит режиссёр Кэри Фукунага, больше всего известный по первому сезону «Настоящего детектива» и фильму «Не время умирать» про Джеймса Бонда.

События ленты развернутся в 1977 году, когда пятеро полицейских решают ограбить сразу три криминальные организации за одну ночь. В день ограбления в городе отключается электричество, из-за чего команда должна перемещаться по «адскому ландшафту, поскольку годы переутомления и низкой оплаты труда вынуждают каждого из них противостоять своей собственной морали».

Известно, что Али сыграет персонажа по имени Рэй Батлер, а Харди перевоплотится в Эдди Бойла. Продюсером фильма выступит Чарльз Ровен, недавно получивший «Оскар» за «Оппенгеймера». У 77 Blackout пока нет точной даты выхода.

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