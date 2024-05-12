Сборы боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом превысили $ 100 млн

По итогам второй недели проката боевик «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант преодолел отметку в $ 103 млн сборов. Интересно, что на Северную Америку приходится около $ 49 млн, а остальная сумма приходится на Австралию, Мексику, Великобританию, Испанию и другие европейские страны.

Учитывая, что производственный бюджет картины составляет $ 140 млн, для окупаемости ленте нужно собрать не менее $ 280 млн. Впрочем, Universal Pictures наверняка отобьёт затраты уже после проката благодаря стримингам и копиям ленты на Blu-Ray.

Фильм «Каскадёры» рассказывает о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой самый первый фильм в карьере. Поставил ленту Дэвид Литч, известный по «Быстрее пули».