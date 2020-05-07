«Наша цель — соревноваться с мужчинами». Женская команда по CS:GO с большими амбициями

Новообразованная арабская организация Galaxy Racer Esports выступила инициатором поддержки женского киберспорта, подписав два женских состава по CS:GO и League of Legends. В состав команды по CS:GO вошли две россиянки: Александра twenty3 Тимонина и опытнейшая Ксения vilga Клюенкова, которая гордо заявила: «Мы хотим соревноваться с мужчинами».

Galaxy Racer Esports была основана в Объединённых Арабских Эмиратах на базе геймерского фестиваля для девушек GIRLGAMER Esports Festival. Основателем организации выступил Пол Рой — председатель холдинговой медиа-компании Riva Group. Заручившись поддержкой инвесторов, этот человек сумел объяснить и показать людям на Ближнем Востоке, что киберспорт — это круто.

Основатель Galaxy Racer Esports, Пол Рой

Сравнительно недавно киберспортсмены из этого региона из-за отсутствия инфраструктуры и возможностей были вынуждены уезжать в другие страны. В качестве примера Рой приводит победителей The International 2017 — Team Liquid.

«В состав Team Liquid входили иорданские, ливанские и иранские киберспортсмены с немецким паспортом, а менеджером у них был египтянин», — говорит Пол. «Очевидно, что они переехали туда, потому что у Liquid была хорошая база, финансирование, а игроки могли участвовать во всех событиях. Этого здесь не существовало на то время», — добавил Пол.

Пол Рой (второй слева)

Дабы изменить ситуацию, Рой создал Galaxy Racer Esports. «Я не пытаюсь конкурировать с топовыми клубами из Европы и США, не пытаюсь переманить игроков из других регионов. Для меня это неинтересно. У нас есть свои таланты, которые мы хотим развивать», — говорит Пол.



Одновременно с развитием молодых арабских игроков Рой сосредоточился на поддержке женского киберспорта. «Треть всех зрителей киберспорта составляют женщины, но женская представленность в киберспорте крайне низкая. Это единственный вид спорта, где у мужчин нет физического преимущества, но они всё равно доминируют. Большинство турниров открыты и для женщин, и для мужчин. Но женщины, как правило, боятся играть против мужчин», — жалуется Пол.

GIRLGAMER Esports Festival

Таким образом, чтобы поддержать девушек и дать им всё, что нужно для их развития, арабская организация Galaxy Racer Esports пошла на достаточно серьёзный и рискованный шаг, подписав два женских состава по CS:GO и League of Legends. Ведь не каждая крупная организация готова спонсировать не то что два, а даже один женский состав.



В случае с командой по CS:GO организация просто приобрела готовый европейский микс Assassins. В команде выступают две российские киберспортсменки — Александра twenty3 Тимонина и Ксения vilga Клюенкова, американка Клаудия klaudia Бецкевич, и две бельгийки — Келли KllyVe Верхаеген и Ана ANa Думбравэ. Состав, бесспорно, мощный (в сравнении с другими женскими командами) и очень опытный. Многие игроки выступают на про-сцене уже на протяжении многих лет.

Команда выиграла уже несколько женских турниров, включая GIRLGAMER Esports Festival 2019, однако девчатам этого мало. Они мечтают сражаться с мужскими командами. В январе 2019 года самый опытный игрок состава, Ксения vilga Клюенкова, ещё повидавшая Counter-Strike 1.6 и выступающая на про-сцене аж с 2008 года, сделала смелое заявление: «Мы хотим стать первой женской командой, которая выйдет на про-сцену CS:GO. Мы ищем организацию, которая будет ежемесячно платить нам зарплату и покрывать расходы при поездках на LAN».

Ксения vilga Клюенкова

Одна мечта девушек сбылась — они нашли организацию, которая готова покрывать их расходы. После того, как их состав приобрела Galaxy Racer Esports, Ксения рассказала, что команда ищет тренера: «Требуются знания игры и понимание текущей меты. Плюсом будут аналитические и психологические навыки. Мы трудолюбивые и готовые к новому геймеры», — написала она на своей страничке в «Твиттере». А потом вновь вернулась к старой теме: «Наша цель — начать соревноваться с мужскими составами, а не только быть стабильным женским ростером».

Александра twenty3 Тимонина (слева)

Болельщики, как и годом ранее, восприняли её слова с большой долей скептицизма. Многие из них испытали чувство дежавю. До Ксении было немало женских составов, которые рвали всех на своём уровне, но против не самых сильных мужских составов ничего показать не могли.



Похвально, что девушки рвутся к этой грандиозной цели. Как говорится, плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Однако дальше громких слов дело пока не дошло. Главная проблема всех без исключения женских составов сидит в их головах. При первой же неудаче они опускают руки и начинают зажиматься. Даже если команда найдёт правильного тренера, который сможет их раскрепостить, обучить и смотивировать на великие дела, то не факт, что всё получится. Для начала команде нужно показать себя на не самых престижных турнирах, с не самыми сильными командами. А пока эти слова воспринимаются как просто слова, выброшенные на ветер.