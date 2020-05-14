Эта красотка руководит крупным киберспортивным клубом. И её обвиняют в непрофессионализме

В последнее время Team SoloMid упоминают в прессе исключительно из-за менеджмента, который своими действиями поставил под сомнение свою профессиональную компетентность. Руководит организацией девушка Лина Leena Сюй, которая за последнее время превратилась из объекта обожания в объект ненависти и критики. Всему виной её неудачные решения. Когда руководитель создаёт конфликт интересов внутри своего клуба — это выглядит как минимум странно.

Лина Сюй

Первый конфликт интересов возник в конце апреля, когда состав организации по League of Legends пополнил парень Лины — Ильян Doublelift Пэн. Он начал встречаться с Линой ещё когда состоял в Team Liquid. Многие восприняли его возвращение в TSM из-за того, что в клубе работает его девушка. Мол, это она поспособствовала его возвращению. Однако и игрок, и Лина отрицали все обвинения в свой адрес и говорили, что этот трансфер никак не связан с их отношениями. Позже игрок выпустил заявление, в котором объяснил, что хотел играть в одной команде со своими друзьями — Сореном Bjergsen Бьёргом и Винсентом Biofrost Вангом.



Он признался, что не присоединился бы к таким командам, как CLG или Dignitas, даже если бы Лина работала на них: «Если бы Лина не работала в TSM, то присоединился бы я к TSM? Совершенно верно. Я бы присоединился, так как команда хороша, а организация раскручена. В моём переходе ключевую роль сыграли мои друзья, которые играют в этой команде», — заявил игрок. Сказать, что сообщество не поверило в истинность этих слов, значит ничего не сказать. Сам факт того, что руководство находится в интимных отношениях с игроком — это уже конфликт интересов.

Ильян Doublelift Пэн Фото: «Чемпионат»

Только эпопея с переходом Ильяна в Team SoloMid улеглась, как Лина спровоцировала ещё один конфликт интересов. Когда её парень стримил матчи, Лина в это время обсуждала в соседней комнате проблемы с трансфером Джошуа Dardoch Хартнетта, который, если что, является игроком Team SoloMid. Её речь попала в прямой эфир и зрители услышали, как Лина говорит, что она не виновата, что Джошуа никто не хочет забирать. Она говорила это, не обращая внимания на то, что её парень в это время стримит в прямом эфире и его слышат тысячи его поклонников.

Как и следовало ожидать, слова Лины были вырезаны и выложены на Reddit. Лина столкнулась с жёсткой критикой: фанаты считают, что руководитель крупной организации не должен обсуждать рабочие процессы в присутствии другого игрока. Известный киберспортивный журналист Ричард Льюис считает, что Лина должна понести самое строгое наказание и покинуть своё насиженное местечко: «Ситуацию с Leena и TSM легко исправить. Riot Games может сделать так, что пока Лина остаётся на своём месте, то TSM не сможет участвовать в лиге», — заявил журналист. В свою очередь, Лина не видит в произошедшем трагедии. Она ответила, что и раньше обсуждала рабочие процессы в присутствии Ильяна. Что для других дико, для неё в порядке вещей.

Не стал называть произошедшее катастрофой и генеральный директор организации Энди Reginald Динь. Он начал своё выступление по ситуации с извинения перед игроком и сообществом. Надо ли говорить, что во всей этой ситуации пострадал именно игрок. На его карьере крест, конечно, не поставлен, но то, что произошло, ударит по его репутации и шансам подписать контракт с приличной командой. Кстати, речь идёт про одного из самых токсичных игроков в истории региона. Тем не менее, каким бы ни был киберспортсмен, он не заслуживает к себе такого отношения.



В продолжение своих слов директор организации сказал, что информация, прозвучавшая на стриме Ильяна, не нова для игроков TSM: «Изменение позиции Dardoch не является конфиденциальной информацией в нашей компании», — заявил Энди. Кроме того, он отметил, что Leena работает только с операциями и не влияет на изменение состава и зарплаты. Но некоторые пользователи откопали старые скриншоты, на которых Leena обсуждает изменения в составе и командные решения. Значит из них двоих кто-то врёт — либо Энди, либо Лина. Можно ещё вспомнить, как Reginald защищал Doublelift и Leena, убеждая сообщество в том, что в их отношениях нет никакой финансовой или рабочей выгоды.

Энди Reginald Динь

Чтобы вся эта история стала ещё более запутанной, напомним, что Reginald в прошлом встречался с Leena, когда TSM была обычной командой без тренировочной базы и крупных спонсоров. Получается, что Leena работает в одной организации со своим бывшим и нынешним парнем.



Эта серия событий служит болезненным напоминанием о том, насколько недоразвитым и инфантильным является киберспорт. Остаётся надеяться, что Riot отреагирует на ситуацию, чтобы в дальнейшем таких случаев больше не было. Для того чтобы киберспорт развивался, профессионализм и компетентность должны иметь в киберспорте первостепенное значение.