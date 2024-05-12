«Звёздные войны: Скрытая угроза» стал самым популярным фильмом по вселенной на Disney+

Издание Variety опубликовало большой материал, посвящённый 25-летию фильма «Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза». Картина вышла в прокат в 1999 году и была сдержанно принята фанатами оригинальной трилогии, однако заработала в прокате внушительные $ 924 млн и получила положительные отзывы от обычных зрителей.

Несмотря на относительно смешанный приём, «Скрытая угроза» стала важнейшим фильмом для вселенной «Звёздных войн». По данным нескольких источников Variety, картина удерживает лидерство в топе самых популярных фильмов культовой вселенной в онлайн-кинотеатре Disney+. Сервис запустился в 2019 году, и с тех пор «Скрытая угроза» остаётся важнейшим проектом стриминга.

Журналисты предполагают, что популярность фильма связана в том числе с тем, что многие юные зрители начинают знакомство со «Звёздными войнами» с первой ленты в трилогии приквелов.