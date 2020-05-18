Как сложилась судьба состава Natus Vincere 2010 по Counter-Strike

В декабре 2009 года в Киеве появилась новая организация. Вряд ли тогда меценат из Казахстана Мурат Жумашевич мог представить, что через десять лет тэг NAVI будет одним из самых успешных клубов мира, а уже первый ростер по CS прогремит на весь мир. Но так и оказалось.

За следующий год состав во главе с уже тогда опытным Сергеем starix Ищуком победил на семи крупных турнирах, среди которых Intel Extreme Masters в Ганновере и ESWC 2010. Пятёрка доминировала на мировой арене в последние сезоны Counter-Strike 1.6 и продолжила совместные выступления уже в новой дисциплине CS:GO, распавшись только после появления нового суперклуба Astana Dragons в 2013-м.



И вот теперь они снова вместе! Несколько дней назад старые друзья, почти каждый из которых уже успел завершить профессиональную карьеру, вновь собрались и приступили к тренировкам. Вспоминаем, какой путь прошли starix и Ко от лидеров мирового Counter-Strike до «команды ветеранов», которую до сих пор с радостью встречают болельщики.

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Сергей starix Ищук

Кто бы мог подумать, что именно 32-летний капитан – единственный, кто спустя 10 лет продолжает выступления на профессиональной сцене? Да, сейчас его 1win выступает (и то без особых успехов) на региональном уровне, но совсем недавно состав starix остановился в одном шаге от попадания в основную сетку ESL One: Road to Rio. Посмотреть на игры Ищука против лучших команд СНГ было бы действительно интересно.



Большую часть карьеры Сергей провёл в NAVI. После распада ростера игрок ещё некоторые время продолжил выступления (например, с ним команда победила на StarLadder StarSeries IX), а в 2015 году перешёл на роль тренера ростера по CS:GO, изредка выполняя роль запасного игрока. Через два с половиной года starix покинул команду уже окончательно.

В 2017-м Ищук принял решение возобновить игровую карьеру, выиграв несколько онлайн-чемпионатов в составе Team Spirit, k1ck и UnderPressure. Также Сергей вошёл в состав сборной Украины на WESG 2018. Правда, до медалей в Китае команда тогда не добралась.

Иоанн Edward Сухарев

По иронии судьбы именно главный виновник распада той пятёрки после краха Astana Dragons быстро вернулся в NAVI и провёл в основном составе больше времени, чем кто-либо другой. Вся история клуба в CS:GO (за исключением тех четырёх месяцев) связана с Сухаревым – от момента зарождения состава до глобальных изменений, которые стартовали около года назад.



Тут есть как неудачные периоды, так и времена, когда зрители вспоминали легендарный период становления команды. Вместе с Edward жёлто-чёрные трижды доходили до финала мэйджора, побеждали на ESL One NY 2016, CS:GO Asia Championships 2018 и StarSeries в Шанхае.

Победа в Шанхае стала для него последней в составе NAVI, а его место в команде занял молодой талант Boombl4. После трёхмесячной аренды в Winstrike его контракт с Natus Vincere продолжает действовать. Хотя игрок находится в инактиве, о завершении карьеры пока не говорил.

Егор markeloff Маркелов

В отличие от Edward, у другого перебежчика в Astana Dragons вернуться в NAVI не вышло. Принято считать, что карьера Маркелова сложилась хуже всех игроков NAVI-2010, и, пожалуй, с этим можно согласиться. Да, украинский игрок ещё долго выступал за HellRaisers, daT Team и Flipsid3 Tactics – и играл на мировом уровне! – но на фоне бывших тиммейтов явно сделал неудачный выбор.



В течение двух лет Flipsid3 оставалась «командой мэйджоров», проваливая все остальные старты, но помимо участия в чемпионатах мира и у Егора есть несколько трофеев. Например, титул чемпиона престижного DreamHack Open Leipzig в 2017 году. Flipsid3 стала последней командой Маркелова – через год один из лучших стрелков с AWP в мире завершил карьеру.



Оказалось, что лишь судьба одного Маркелова совсем не связана с NAVI. Впрочем, это скорее случайность: экс-тиммейты отмечают, что markeloff быстро принял приглашение и был очень рад собраться вместе после столь долгого перерыва.

Даниил Zeus Тесленко

О судьбе этого легендарного капитана можно написать книгу (что, кстати, сам Даниил и сделал). Одни вспомнят его твит про «чёртов мэйджор», который он поклялся выиграть, другие – невероятную речь перед решающими раундами того самого мэйджора в Катовице. Жаль только, что сделал это Тесленко уже не в составе NAVI: его заменили после серии неудач в 2016-м.



На его счету единственная победа СНГ-команд на мэйджорах. Тогда триумф Gambit был чем-то особенным, но прожил тот ростер недолго – во многом из-за обратного трансфера Zeus в NAVI. О его решении можно спорить долго, но нельзя сказать, что всё сложилось неудачно для игрока.

Даниил провёл в Natus Vincere ещё два непростых, но довольно ярких сезона. Красивее история могла бы быть, если бы к трём победам подряд летом 2018 года Тесленко удалось прибавить второй титул чемпиона мэйджора. Но тех Astralis было не остановить, а осенью в NAVI начался спад. Капитан всё понял и вовремя ушёл, уступив место новому поколению игроков.

Арсений ceh9 Триноженко

Особый путь избрал последний игрок NAVI-2010. В украинском клубе он проработал ещё несколько сезонов, но уже в качестве стримера – после замены в 2013 году Сеня так и не вернулся на профессиональную сцену. Да, был небольшой период в pro100, где он выполнял различные тренерские обязанности, но большинство геймеров знает Триноженко именно как стримера.



Сейчас ceh9 – один из самых популярных комментаторов и аналитиков на постсоветском пространстве. Арсений не теряет нити понимания современного CS:GO, хорошо знаком со многими игроками и любим зрителями. Да и самому Триноженко, как кажется, эта роль пришлась по душе.

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Игроки уже объявили, что проведут серию шоу-матчей, апофеозом которой должно стать противостояние с действующим ростером Natus Vincere по CS:GO. Сейчас NAVI-2010 много тренируются и уже одержали первую победу – со счётом 3:1 (10-16, 16-4, 16-6, 16-4) была обыграна сборная стримеров с Evelone и Buster. Есть ещё порох?