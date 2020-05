От Quantum Break до Halo: 7 лучших эксклюзивов Xbox One

Когда релиз Xbox One только состоялся, Microsoft позиционировала устройство в качестве мультимедийного центра. Но быстро выяснилось, что от игровой консоли пользователи ждут прежде всего игр, а всё остальное – лишь приятные бонусы. Поэтому PlayStation 4 и смогла быстро завоевать всенародную любовь, а Xbox One почти всё время была в роли догоняющей. Впрочем, и на этой консоли хватает примечательных игр. Именно их мы и вспомним в этой статье.

Важное примечание. Политика Microsoft заключается в том, чтобы выпускать свои игры и на PC, и на Xbox One. Так что в подборке приведены игры, которые вы можете запустить и на компьютере.

Quantum Break

Quantum Break вышла в то время, когда Microsoft активно экспериментировала с мультимедийными возможностями своей консоли. Потому Remedy не просто сделала игру, но и отсняла сериал, дополняющий её. Однако в своей основе Quantum Break и сегодня продолжает оставаться необычным шутером от третьего лица про опасные эксперименты со временем. Создатели Max Payne и Alan Wake просто не могли сделать проходной проект.

Дилогия Ori

Дилогия Ori может показаться просто очень красочной и милой игрой. Но и Ori and The Blind Forest, и Ori and the Will of the Wisps способны бросить достойный вызов вашим умениям. Обе части получились сложными платформерами, в которых нужно в мастерстве овладеть всеми навыками главного героя, чтобы пройти её на 100%. Довершается всё трогательной историей в лучших традициях мультфильмов Pixar, которая своей искренностью заденет что-то в душе.

Forza Horizon 4

По состоянию на 2020 год в игровой индустрии практически не осталось аркадных гонок, в которых дорогие автомобили становятся лишь способом развлечь самыми дикими способами. Forza Horizon 4 – главный и последний оплот этого жанра. Студии Playground Games и Turn 10 Studios создали аркадный гоночный симулятор, который может увлечь на десятки и сотни часов. Просторы игровой Великобритании полнятся активностями на любой вкус, так что даже 10-минутная сессия сумеет подарить вам исключительно положительные эмоции.

Gears 5

Серия Gears of War в своё время переизобрела жанр шутеров от третьего лица, сделав ставку на укрытия и военный пафос. Gears 5 пытается изменить уже саму суть серии, поэтому экспериментирует с повествованием, открытыми пространствами и игровыми механиками. При этом игра остаётся верна традициям – убивать врагов в ней по-прежнему безумно весело. А в кооперативе с друзьями веселье достигает критических отметок.

Cuphead

Все мы видели классические американские мультфильмы с их вычурной анимацией и запредельной изобретательностью. Cuphead воссоздаёт их стилистику в формате крайне сложной игры, в которой на каждого босса можно убить количество попыток, стремящихся к бесконечности. Но продолжать пытаться помогает интерес, ведь всегда хочется узнать, какие чудеса скрывает новый уровень или следующая фаза босса. В компании с другом прохождение особо легче не становится, зато все страдания вы будете переживать хотя бы не в одиночку.

Sea of Thieves

Всегда мечтали стать пиратом, а «Корсары» для вас – одна из лучших игр в мире? Тогда и Sea of Thieves вам непременно понравится. В ней пиратская романтика представлена во всей красе. Будьте готовы исследовать острова и океаны, захватывать чужие корабли, напиться ромом и делать прочие вещи, которые одобрили бы сами Эдвард Тич и Уильям Кидд.

Серия Halo

Halo – исконно консольный шутер, который доказывает, что стрелять с геймпада может быть довольно удобно. А ещё именно эта серия фактически самостоятельно сформировала принципы онлайнового мультиплеера на долгие годы вперёд. Halo давно вышла за рамки видеоигр и породила большое количество ответвлений. А ещё это просто первоклассный шутер, который может навсегда изменить ваши представления об этом жанре на консолях.