Топ-5 игр на двоих. Во что поиграть с другом по Сети

Некоторые игры в одиночку проходить или сложно, или скучно. Кооператив призван облегчить процесс и разбавить возможную монотонность происходящего – с другом же всё проходится веселее! Подобрали для вас пять игр, которые хорошо проходятся с напарником.

Resident Evil 5

С пятой части в серию пришла возможность кооперативного прохождения. Многие посчитали, что такая возможность удачно разбавляет геймплей, поэтому кооператив появился в Resident Evil 6 и Resident Evil: Revelations 2.

События игры происходят в жаркой солнечной Африке, куда приезжает герой первой части Крис Рэдфилд. После событий первой части он вступил в отряд B.S.A.A., чьей целью является отчистка мира от биологического оружия. В самом начале в районе Кижуджу мы встречаемся с напарницей Шевой Аломар. Вместе они будут сражаться против заражённых, внезапно пробудившихся в поселении, а позже и с более опасными созданиями.



Благодаря кооперативу механики из одиночной четвертой части воспринимаются иначе, особенно на высоком уровне сложности. Многие ситуации, возникающие при прохождении, направлены специально на взаимодействиии двух героев. В одиночку же некоторые боссы доставят массу лишних проблем.

Far Cry 5

В 2016 году в солнечном округе Хоуп, штата Монтана, в полицию стали поступать обращения о запугивании фермеров, бизнесменов и людей, далёких от христианства и иных религий. Поползли слухи о тайной секте и её лидере Джозефе Сиде. Мужчина считает себя новым мессией, и фанатика логично арестовать во избежание лишних проблем. Во время операции погибают несколько оперативников, а лжепророк начинает готовить армию.



Кооператив в игре позволяет пройти с другом весь сюжет. Устав от перестрелок, можно расслабиться и порыбачить, а в большом открытом мире можно найти много секретов и интересных мест.

Borderlands 3

Через семь лет после событий Borderlands 2 близнецы Калипсо создают культ «Дети Хранилища», где собирается армия бандитов. Против лидеров культистов можно выступать и без друга, но кооператив разнообразит прохождение.

Для удобства взаимодействий подбираемые предметы уникальны для каждого игрока, а урон от оружия становится почти равным. Облегчает игру и возможность помогать напарнику, когда его шкала здоровья опускается до нуля.

A Way Out

Игра от создателей Brothers: A Tale of Two Sons рассчитана только на кооперативное прохождение. По сюжету двое осуждённых Лео и Винсент планируют побег из тюрьмы. Ко многим гемплейным ситуациям возможно найти несколько разных подходов, в каждом из которых игроки должны согласовывать свои действия.



Интересно то, что линии персонажей идут параллельно, и события в них не синхронизированы между собой. Так, может случиться то, что один игрок смотрит катсцены, а напарник всё ещё управляет персонажем.

Divinity: Original Sin

Изометрическая ролевая пошаговая стратегия с элементами RPG. Во время сражений игровой процесс становится пошаговой стратегией, а вне их — герои свободно перемещаются по карте без влияния очков действий.



Кооператив рассчитан на двух человек и не требует от игроков особой согласованности в действиях. Вполне успешно получается играть отдельно. В самом начале герои могут разойтись в разные стороны: один выполняет задание, другой добывает припасы. Но всё же во время боя удобнее объединяться.