Геймеры всё меньше интересуются умными играми-стратегиями — исследование

Аналитическая компания Quantic Foundry опубликовала большой отчёт о состоянии игровой индустрии. Организация на протяжении девяти лет собирала данные о вкусах игроков в самых различных категориях: от важности азарта и сюжета до элементов первооткрывателя и дизайна. Всего в опросе поучаствовало около 1,7 млн геймеров.

Как оказалось, на протяжении исследования практически все категории оставались одинаково стабильными, кроме одной: Стратегии. В самом опросе жанр описывали как «игры, требующие долгосрочного планирования и продумывания различных вариантов», а среди примеров были указаны серии XCOM, Civilization, Cities: Skylines и Europa Universalis.

Согласно исследованию, за последние годы доля геймеров, любящих играть в стратегии, неуклонно падает. Если в 2015 году с жанром были знакомы более 50% опрошенных, то к весне 2024-го популярность стратегий упала аж до 35%.

Стремительно падающий интерес к стратегиям у геймеров Фото: Quantic Foundry

В Quantic Foundry предполагают, что падение интереса к жанру и долгосрочному планированию как таковому связано в том числе с социальными сетями. Растущие негатив, поляризация, навязчивость и эмоциональные манипуляции в интернете создали перегрузку ограниченных когнитивных ресурсов, из-за чего люди слишком утомлены, чтобы глубоко задумываться о разных вещах.