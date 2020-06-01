Не только политики имеют право голоса. Стримеры и игроки — о смерти Джорджа Флойда

25 мая мир испытал бурю эмоций после того, как ещё один мирный житель стал жертвой полицейского произвола в Соединённых Штатах. Инцидент произошёл в Миннеаполисе, где после «общения» со стражем порядка скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала волну возмущений во всём мире, включая все индустрии и сферы жизни. Со словами соболезнования выступили известные личности из сферы спорта, музыкальной и даже игровой индустрии. Некоторые решительно осудили этот шокирующий инцидент после просмотра видео, на котором видно, как афроамериканца заковали в наручники и прижали к дороге сотрудники полиции, которые подозревали Флойда в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельным чеком. Один из офицеров в течение нескольких минут держал колено на шее подозреваемого. Несчастный не мог ни двигаться, ни дышать. В итоге 46-летний мужчина скончался от удушья.

Фото: Adam Berry/Getty Images

Этот инцидент с предполагаемой расовой дискриминацией со стороны полицейских вызвал массовые протесты на всей территории США. В результате протестующие, требующие правосудия за убийство Флойда, повредили и подожгли несколько зданий, сооружений и транспортных средств. Появились мародёры. Между тем полицейские, причастные к смерти Флойда, были отстранены от работы, и ФБР начало расследование.

Стримеры и игроки обсуждают смерть Джорджа Флойда

Один из самых популярных стримеров Тайлер Ninja Блевинс считает, что полицейские должны ответить за свои действия: «Мы с Джесс (жена Ninja. — Прим. ред.) посмотрели полное видео убийства Флойда и испытываем абсолютное отвращение. Этот полицейский держал своё колено на его шее в течение трёх минут даже после того, как тот перестал двигаться. Остальные три копа просто стояли и смотрели на это. Все должны ответить за свои действия», — считает стример.



Между тем его жена Джессика Блевинс думает, что мародёрство не является решением ситуации: «Флойд был убит. В этом нет никаких сомнений. Я тоже злюсь. Но что поможет решить эту проблему? Это точно не мародёрство», — говорит Джессика.

Ninja со своей женой Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Клуб FaZe Clan подготовил мерч в честь своего 10-летия. Из-за случившейся трагедии организация решила отдать всю прибыль с продаж в мемориальный фонд имени Джорджа Флойда.



Диджей Marshmello поделился нарисованным изображением, которое демонстрирует критические моменты, приведшие к гибели жертвы:

Фото: twitter.com/marshmellomusic

Известная американская организация Evil Geniuses призывает к справедливости и требует перемен, чтобы жизнь темнокожих была защищена и ценилась. Высказался о ситуации и известный про-игрок в CS:GO — Александр s1mple Костылёв: «Очень страшно и грустно смотреть на то, что происходит в Америке. Это должен был быть мирный протест, а теперь люди убивают друг друга. Каждый раз, когда я вижу насилие — меня берёт очень сильный гнев. Но только одна мысль успокаивает меня — каждый получит то, что он заслуживает. Люди, которые устраивают протесты, должны не забывать, что по улицам ходит эпидемия коронавируса. Будьте осторожны», — написал s1mple на своей страничке в «Твиттере».

Один из основателей организации Team Liquid — Виктор Nazgul Гуссенс — посвятил ситуации большой пост. Он считает, что на искоренение неравенства между людьми может потребоваться несколько десятилетий, а то и столетий. Он также выразил уважение к тем, кто борется против неравенства: «Когда правосудие осуществляется в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проявляют расизм, неоправданное насилие или другие формы неправомерного поведения, то со временем в полиции могут произойти хорошие изменения. Я уважаю каждого, кто борется за это, будь то на улицах или в других местах», — заявил Nazgul.



В заключение киберспортивный функционер заявил, что геймеры имеют полное право высказываться о подобных проблемах:



«На другой стороне находятся люди, которые не хотят, чтобы геймеры делали какие-либо заявления, потому что они должны просто играть в видеоигры. Для тех из вас, кто так считает, я хочу сказать вот что: политика и права человека — это не то, что существует в параллельной вселенной, отдельной от игр, киберспорта или любой другой отрасли. Нравится нам это или нет, но политика переплетается во всех аспектах нашей жизни, и было бы неразумно, если не смешно, думать, что только политики должны иметь мнение в таких вопросах», — считает функционер.

Виктор Nazgul Гуссенс Фото: из личного архива Виктора Nazgul Гуссенса

Американский ютубер и стример Дэниел Keemstar Ким ответил тем людям, которые считают, что мародёрство и беспорядки не решат проблемы: «Бунт заключается не в том, чтобы решить проблемы. Бунт — это выражение гнева через разрушение», — говорит Дэниел.

Но бывший игрок в CS:GO Мохан launders Говиндасами объяснил, как протесты наносят вред обеим сторонам — и гражданским, и полицейским: «Когда я рос, то ненавидел полицию, и какая-то часть меня всегда будет их ненавидеть. И всё же, когда протесты перерастут в уничтожение собственности и семейного бизнеса, для обеих сторон не останется ничего, кроме разрухи. И потом хорошие люди должны будут убирать весь беспорядок».



Ведущий Overwatch League Малик Форте рассказал, как мирные протесты перерастают в беспорядки. Кроме того, он сравнил ситуацию с беспорядками в Цинциннати 19-летней давности:



«Бунт в Цинциннати, случившийся в 2001-м, был четырёхдневным периодом гражданских беспорядков, которые произошли в ответ на расстрел 19-летнего Тимоти Томаса полицейским патрульным Цинциннати Стивеном Роучем. Офицер Роуч пытался арестовать Томаса за нарушение правил дорожного движения. Беспорядки в основном происходили в районе Over The Rhine недалеко от центра города Цинциннати, штата Огайо, между 9 и 13 апреля 2001 года. Этот бунт стал крупнейшим городским беспорядком в Соединённых Штатах со времён массовых беспорядков 1992 года и причинил ущерб в размере $3,6 млн, 120 предприятиям и общественным зданиям.



Толпа протестующих бросала бутылки и мусор в полицию. Часть толпы направилась в центр города, опрокидывая мусорные баки, торговые автоматы и газетные ларьки. Несколько белых водителей были вытащены из своих машин и избиты. Грабежи и вандализм вспыхнули и в других районах Цинциннати, где бунтовщики били окна и поджигали дома и машины. 11 апреля 2001 года в центре города вспыхнула третья волна беспорядков, которая растянулась до 12 апреля. Утром 13 апреля 2001 года мэр Цинциннати Чарльз Дж. Лукен объявил общегородской комендантский час с 8 часов вечера до 6 часов утра. Он также объявил чрезвычайное положение и попросил губернатора Огайо Боба Тафта привлечь 125 дорожных патрульных Огайо, чтобы помочь восстановить порядок. Более 800 человек были арестованы за нарушение комендантского часа. 14 апреля 2001 года, в день похорон Тимоти Томаса, более 2 000 протестующих мирно прошли по улицам города. Хотя несколько человек были ранены, за четыре дня беспорядков никто не погиб».

Малик Форте Фото: Matthew Eisman/Getty Images

Насилие, возможно, и не является правильным процессом, как и жестокость полиции и расовая дискриминация, превратившие Джорджа Флойда в одно лишь воспоминание. В результате власти должны принять самые строгие меры в отношении полицейских, допустивших смерть безоружного подозреваемого во время задержания.