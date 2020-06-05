Двойные стандарты. Blizzard забанила игрока на 100 лет за препятствование протестам

Помните, как в октябре 2019 года Blizzard забанила профессионального игрока в Hearthstone Чана blitzchung Нг Вая, потому что тот демонстративно поддержал протесты в Гонконге и выкрикнул в прямом эфире по-китайски, что Гонконг будет свободным, а протесты — это «революция века». Его дисквалифицировали навсегда и лишили призовых денег, но спустя некоторое время, после недовольства со стороны общественности, которая призвала к бойкоту компании, Blizzard оставила за ним награды и сменила пожизненный бан на полугодичный.

Чан blitzchung Нг Вай

Кстати, работу потеряли и комментаторы, которые даже не попытались повлиять на ситуацию, а лишь сидели и смеялись. Blizzard своё решение мотивировала тем, что комментаторы и игрок нарушили пункт 6.1 правил. В соответствии с ним игроки, комментаторы и другие сотрудники не имеют права оскорблять зрителей и влиять негативно на имидж компании Blizzard.

Blizzard тогда говорила, что онлайн-игры не являются полем для выражения своих политических взглядов. Интересно, что изменилось с тех пор раз компания, несмотря на все свои предыдущие убеждения и предрассудки, решила открыто поддержать протесты в США, проходящие под лозунгом «Жизни чёрных важны», и заблокировать игроков, которые критикуют их инициативу и воспрепятствуют протестам в World of Warcraft и других играх компании. Какие-то двойные стандарты, вам не кажется?



Blizzard настолько была уверена в своей правоте осенью 2019 года, что, помимо блокировки игрока, стала банить поддержавших протесты в Гонконге на собственном форуме, да на 1000 лет, аж до 3019 года. А теперь мы видим обратную ситуацию: один из игроков был заблокирован в World of Warcraft на 100 лет только из-за того, что начал препятствовать протестам в игре.

Официальной причиной блокировки учётной записи значится: троллинг, агрессивное поведение и воспрепятствование протестам Black Lives Matter в игре. Как утверждает потерпевший на зарубежном форуме 4chan, он никого не оскорблял, не матерился, а лишь напомнил протестующим о правилах, что говорить о политике в игре нельзя, так как это несовместимо с принципами Blizzard. После этого его забанили. Кратко ситуацию можно описать так:



— говорить о политике в игре не по правилам;



— игроки разговаривают о политике в игре;



— скажи им, что это запрещено правилами;



— получи бан.

Письмо от Blizzard, которое получил забаненный игрок.

Заговорил о политике двойных стандартов и известный киберспортивный журналист Rod Breslau, который просто привёл два скриншота: на одном скриншоте говорится о том, как Activision Blizzard наказывает игроков блокировками, если они поддерживают протесты в Гонконге, а на втором компания смело заявляет, что поддерживает протесты в США.

Комментарии пользователей — показательны. «Если бы все компании, которые поддержали протесты в США, поддержали протестующих в Гонконге, то они бы потеряли деньги. Здесь они поддерживают протестующих и получают деньги», — пишет один из пользователей под твитом журналиста. Другой добавляет: «Компании откладывают свои мероприятия, потому что они заботятся о людях? Ни одна из этих компаний не заботится ни о чём, кроме своих денег. Я думал, что это уже хорошо всем известно». Пользователи сошлись во мнении, что компании просто наживаются на бесплатной рекламе. Интересно, является ли эта двойственность по отношению к политике со стороны Blizzard рекламой или компания действительно признала свои ошибки и пытается исправиться после прошлогодней ситуации с Гонконгом.