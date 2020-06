Тест. Кто ты в мире The Last of Us II

Совсем скоро состоится релиз долгожданного PS4-эксклюзива The Last of Us Part II. Тогда любой желающий сможет вернуться в удивительный мир, созданный Naughty Dog. У студии получилось окунуть игроков в уникальный сеттинг, полный своих особенностей и нюансов. Но кем бы в мире The Last of Us стал ты? Именно это и призван выяснить наш тест.

На выбор в тесте есть несколько ситуаций из постапокалиптического общества. Необходимо выбрать, как бы ты поступил. В результате узнаешь, кем бы ты стал во вселенной The Last of Us II.



The Last of Us Part II выйдет 19 июня только на PlayStation 4. История сконцентрируется на знакомой по первой части девочке Элли, в жизни которой случилось нечто ужасное. Из-за этого она выбирает тропу войны и мести. Её цель находится в разрушенном Сиэтле, но в городе и без того хватает проблем. И Элли узнает о них сполна.