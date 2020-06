Какие игры должны показать на презентации PlayStation 5

11 июня в 23:00 по мск начнётся событие, которого ждут миллионы геймеров — презентация PlayStation 5. На ней должны показать игры, которые пополнят стартовую линейку проектов новой консоли. В этом материале мы собрали все слухи, которые касаются возможных анонсов игр на презентации. Как сообщается, Sony готовит большую стартовую линейку игр для PlayStation 5.

Как и когда смотреть презентацию PlayStation 5? Дата, время и подробности события Это нельзя пропустить.

Вероятно, покажут только те игры, о которых мы уже знаем. Но возможны и неожиданные анонсы — например, в виде продолжения Marvel's Spider-Man. Человек паук был выпущен эксклюзивно для PlayStation 4 в сентябре 2018 года, а был анонсирован ещё на E3 2016, более чем за два года до своего релиза. На создание игры ушло четыре года. Это означает, что фанатам игры, возможно, придётся подождать ещё несколько лет после анонса игры.

Официального анонса сиквела ещё не было, но если разработка Человека паука 2 началась в 2019-м, то мы можем увидеть его релиз, например, в 2023-м. Не исключено, что продолжение может быть сделано быстрее, поскольку разработчики усовершенствовали один из своих фирменных игровых движков. Но с выходом PlayStation 5 в технологию, вероятно, придётся внести некоторые изменения. Сиквел почти наверняка будет выпущен исключительно на PlayStation 5, так как PlayStation 4 осталось «жить недолго».



По итогам финала первой части мы узнали, что Нью-Йорк получит нового героя в лице Майлза Моралеса. Перед последней битвой Паркера с Отто Октавиусом Майлза укусил генетически модифицированный паук OsCorp, наполнив его той же паукообразной силой, которую имеет Питер.



А теперь о играх, которые с большой долей вероятности мы увидим уже завтра на презентации. Первая игра — это ремейк Demon's Souls для PS5. Президент Bluepoint Марко Траш заявил: «Наш движок Bluepoint Engine использовался уже много лет, он отлажен, чтобы круто и эффективно переделывать, и переосмысливать старые игры». А на День Благодарения разработчики написали твит, строчки которого отсылают к Demon's Souls.



Второй слух касается новой части Ratchet & Clank. По информации бывшего редактора IGN Колина Мориарти, игра войдёт в стартовую линейку проектов для PS5. «Ratchet & Clank выйдет между Человеком Пауком и его сиквелом. Думаю, она станет одной из стартовых игр, потому что уже давно находится в разработке у Insomniac», — заявил Мориарти.

Horizon: Zero Dawn 2 — ещё одна игра, которая была официально подтверждена. Разработчик Killzone и Horizon: Zero Dawn — студия Guerrilla Games — принадлежит Sony Interactive Entertainment, поэтому вопрос, будет ли Zero Dawn 2 являться эксклюзивом для PlayStation, даже не обсуждался. В первой части Horizon мы увидели луга, горы и населённые роботами леса, но сиквел может унести нас в совершенно новые места — например, в пустынные земли и опустевшие города.

Скорее всего мы не увидим ничего нового про Assassin's Creed Valhalla, так как игра связана маркетинговыми нитями с Xbox. Но зато Square Enix может показать приключенческий шутер от третьего лица Outriders, который расскажет историю про живущих на планете Енох людей.

Даже если Assassin's Creed не появится на презентации, Ubisoft сможет показать другие игры для консоли, такие как Watch Dogs: Legion и Gods & Monsters. Действие новой части Watch Dogs развернётся в антиутопическом Лондоне ближайшего будущего. Страна покинула Евросоюз, а из-за развития общества и технологий в Лондоне воцарилась антиутопия с наблюдением за жителями. По слухам, в игре будет отсутствовать основной герой — сыграть можно будет за любого NPC.

Что касается Gods & Monsters, то это будет приключенческая игра с экшен-элементами. Вам предстоит призвать древнегреческих богов и сразиться со смертоносным и ужасным предводителем монстров — Тифоном. Упор будет сделан на исследование мира, сражения с мифологическими существами и преодоление сложных квестов.



Ещё на презентации PlayStation 5 должны показать перезапуск Silent Hill и SOCOM, ремастеры Resistance и Bloodborne, а также Gran Turismo 7. Зарубежный форум ResetEra обратил внимание, что 4 июня, в день, когда Sony первоначально собиралась провести презентацию PS5, издатель зарегистрировал в Аргентине торговую марку Gran Turismo и логотип Polyphony Digital — японского разработчика Gran Turismo. Это не единственный признак того, что Gran Turismo 7 находится в разработке и может быть представлена уже на презентации.

Ещё в 2017-м Polyphony Digital обсуждала следующее поколение аппаратного обеспечения PlayStation. Спустя два года генеральный директор Polyphony Digital Кадзунори Ямаути намекнул в интервью изданию GT Planet, что его студия работает над следующей частью Gran Turismo. Новый контроллер DualSense идеально подходит для гонок: в частности, его улучшенная тактильность могла бы сделать гонки более захватывающими.

Но и это не все игры, которые могут быть анонсированы на презентации PlayStation 5. Не стоит забывать про Resident Evil 8. Согласно утечкам, Capcom уже активно работает над RE 8. Известный инсайдер Dusk Golem заявил, что с 99-процентной вероятностью Resident Evil 8 анонсируют на презентации PlayStation 5: «Как заметили другие, все игры серии RE начали продавать по сниженным ценам, а седьмая часть получила самую крупную скидку за всё время. И всё это в день, когда должна была состояться презентация PlayStation 5», — заметил Dusk Golem.



Мы очень удивимся, если Sony не покажет ничего нового по Godfall — первой игре для PlayStation 5. Мы не видели Godfall с момента её анонса на Game Awards в 2019-м. Об игре мало что известно. Утверждается, что разработчик сделает акцент на ближнем бое и совместных сражениях с боссами. Также в игре должна быть ролевая система.

Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5

Чего не следует ожидать на предстоящей презентации — так это информации и ключевые детали, касаемые точной даты выхода PlayStation 5 (известно лишь то, что PS5 выйдет в рождественские праздники 2020 года) и цены. Если бы Sony раскрыла информацию о дате выхода своей консоли, то PS5 получила бы небольшое преимущество над Microsoft, которая пока не поделилась датой выпуска Xbox Series X. Дабы предотвратить любые публичные задержки из-за пандемии, Sony может воздержаться от подтверждения даты релиза PlayStation 5 в июне.



Источники говорят, что Microsoft ждёт, когда Sony объявит цену на PS5, чтобы компания могла поддержать конкуренцию, начав продавать Xbox Series X по более низкой цене. Sony должна быть хорошо осведомлена об этом, поэтому может отложить подтверждение цены до конца года.