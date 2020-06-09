Как и когда смотреть презентацию PlayStation 5? Дата, время и подробности события

Из-за сложившейся ситуации в мире Sony не сможет выступить на ежегодной выставке Electronic Entertainment Expo, которая была отменена из-за коронавируса. По этой причине разработчики игр и производители консолей были вынуждены уйти в онлайн. Sony представит свою новую консоль и первые игры для неё на презентации, которая, как предполагается, продлится около часа.

Когда будет презентация PS5

Изначально презентация должна была пройти 4 июня, но из-за протестов её перенесли на неделю. В 2020 году можно быть уверенным только в одном — то есть, ни в чём нельзя быть уверенным. Подобно лесным пожарам, протесты могут превратиться во что-то другое. Переменчивая реакция Белого дома также может повлиять на ход событий. Но пока отложите все свои дела на вечер четверга и приготовьтесь удивляться. Событие пройдёт 11 июня и начнётся в 23:00 по мск.

Презентация PlayStation 5 пройдёт 11 июня

Где смотреть презентацию PS5

Вы сможете посмотреть презентацию на официальном канале PlayStation в YouTube и Twitch. Стрим будет транслироваться в записи, в качестве 1080p и при 30 кадрах. По словам разработчиков, это позволит им облегчить производственный процесс в сложившейся ситуации, когда многим сотрудникам приходится работать из дома. «Игры, которые вы увидите в четверг, будут выглядеть ещё лучше, когда вы запустите их на PS5 и в 4К», — говорится в «Твиттере» компании.

Что уже известно о PS5

Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли и продемонстрировали контроллер DualSense, который заменит DualShock 4.

Технические характеристики Sony PlayStation 5

Консоль имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3.5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10.3 терафлопс (величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система, — Прим. ред.) и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2.23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 Гбайт/с, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.

PlayStation 5 полностью совместима с библиотекой игр PlayStation 4. Консоль будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени, «революционное» 3D-аудио и разрешение вплоть до 8К.

Sony Playstation 5 будет графически слабее Xbox Series X

Контроллер DualSense

У геймпада появилась детальная виброотдача, которая позволит ощущать капли дождя и силу натяжения тетивы. На передней панели вместо привычной кнопки «Поделиться» появилась кнопка «Создать» — с её помощью игрок сможет отправлять скриншоты и записи фрагментов игрового процесса в социальные сети. Также контроллер получил несколько встроенных микрофонов, с помощью которых игроки смогут общаться в голосовом чате без использования гарнитуры.

Контроллер DualSense Фото: Christian Petersen/Getty Images

Sony представила геймпад для PlayStation 5

Контроллер PlayStation 5 позволит ощутить капли дождя и другие погодные явления

Дата выхода PS5

Консоль выйдет в конце 2020 года во время рождественских праздников. По словам разработчиков, коронавирус не повлияет на релиз PlayStation 5.

Коронавирус не повлияет на релиз PlayStation 5. Консоль выйдет в срок

Что покажут на презентации PS5

В пресс-релизе Sony говорится о том, что основной акцент в предстоящей презентации будет сделан на игры. Это не последняя презентация, которая состоится до релиза консоли. Маловероятно, что компания покажет только игры, разрабатываемые для PS5, но не покажет саму консоль. Узнаем ли мы стоимость консоли? Журналисты с зарубежных изданий считают, что эту информацию разработчики рассекретят уже на следующих мероприятиях.



Генеральный директор компании Джим Райан отметил, что новая консоль не будет дешёвой, но дизайн, производительность, платформа и контент для PS5 полностью оправдают её стоимость.

В Sony назвали PlayStation 5 консолью, которая будет стоить своих денег

В апреле 2020 года авторитетное зарубежное издание Bloomberg сообщило, что по их информации PlayStation 5 будет стоить от 499 до 549 долларов. Но эта цена для США и без учёта налогов: на российском рынке стоимость консоли может перевалить за 40 000 рублей.



Различные источники говорят, что на старте продаж будет выпущено ограниченное количество приставок в размере 5-6 миллионов штук. Для сравнения: первая партия PlayStation 4 поступила на рынок в размере 7,5 миллионов штук.



Новые эксклюзивы от Sony будут доступны только на PlayStation 5 — на PlayStation 4 их запустить будет нельзя. По слухам, на презентации должны показать ремейк Demon's Souls, ремастер Bloodborne, перезапуск Silent Hill, Resident Evil 8, Horizon Zero Dawn 2 и новую часть Gran Turismo.