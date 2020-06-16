Киберспорт в будущем: пандемия показала, что он круче футбола

Как обстоят дела в киберспорте нам рассказали CEO Na’Vi Евгений Золотарёв, генеральный менеджер Virtus.Pro Сергей Гламазда, менеджер состава Na’Vi по CS:GO Евгений ugin Ерофеев, игрок Virtus.Pro в дисциплине CS:GO Джами Jame Али и генеральный директор WePlay! Esports Олег Гуменюк.

«Из-за карантина интерес к играм существенно возрос. Думаю, киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина», – вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказал популярное мнение.

«Режим самоизоляции» представляется идеальной средой для того, чтобы гейминг улетел в космос. В марте рост продаж игр, по оценке GamesIndustry, вырос на 44%. Призовой фонд The International 2020 перевалил за 15 млн долларов. Планка была взята спустя 20 дней и 2 часа после выхода Battle Pass. Годом ранее для этого потребовалось 23 дня и 20 часов.



Однако не все так просто. Экономический коллапс терзает киберспорт, как и любую другую сферу.

Нет крупных соревнований – нет денег

TI и ему подобные соревнования – «Новый год» для киберспорта. Достаточно сопоставить цифры за 2019 год в Dota 2: общие призовые составили почти 47 млн, в которых более 34 млн приходится на TI. Для обыденной жизни не менее важны турниры поменьше. Хотя бы раз в квартал команды рубились в разных странах планеты. Призовые составляли от миллиона долларов и выше. Пандемия повалила всех по цепочке.



Турниры ушли в онлайн-формат. Ирония в том, что для киберспортивных команд это проблема. Представьте «Ливерпуль» на «Копа дель Соль» или «Вашингтон Кэпиталз» в Ночной хоккейной лиге? Вот и двукратным чемпионам мира TI из OG тесно в онлайн-баталиях, которые пришлось воткнуть в расписание из-за переноса очередной квалификации или крупного турнира.

Новые звезды пытаются пробиться в большой киберспорт через онлайн.

«Последние полтора года мы сделали фокус на LAN-турниры, – рассказывает Евгений ugin Ерофеев, менеджер состава Na’Vi по CS:GO. – Не только мы, многие команды со всего мира отказывались от онлайн-турниров, потому что это не то, что мы ищем. Это ненужная стадия. Не по нашей воле нас сейчас вернули назад».



После пандемии значимость крупных LAN-турниров значительно возрастёт. Ведущие команды рвутся на них. Да и киберспорт будет обязан выплеснуть всю аккумулированную энергию, которая накопилась за время пандемии.

Будут, возможно, и новые звёзды, которые сейчас пытаются пробиться в большой киберспорт через онлайн. Раньше было сложно привлечь внимание киберспортивных скаутов на онлайн-игроках, но пока других вариантов просто нет. Новичок FaZe Clan по CS:GO Ауримас Bymas Пипирас, который присоединился к команде совсем недавно, известен только узкой аудитории и преимущественно по игре в онлайне.



Да и новая аудитория, которая начала следить за киберспортом именно сейчас, с рестартом LAN-турниров увидит индустрию во всем размахе. То есть мотивация следить за киберспортом, а не смотреть сериалы или футбол, остается.

Призовые урезают

В футболе многие клубы живут на доходы от Лиги чемпионов, для киберспорта призовые – вообще обязательная статья. И онлайн-турниры снова стали проблемой – суммы уменьшились. Насколько это влияет, зависит от экономической модели конкретного клуба.



В Virtus.Pro сокращение призовых фондов является проблемой, об этом нам рассказал генеральный менеджер Virtus.Pro Сергей Гламазда: «Это и есть ещё один минус отсутствия LAN-турниров. В нашей схеме какая-то часть призовых отходит самой организации».



В Na’Vi отношение к этому более спокойное. «В нашей бизнес-модели призовые составляют малую часть, – продолжает CEO Na’Vi Евгений Золотарёв. — практически все деньги уходят игрокам. Так что сокращение призовых фондов мало повлияло на саму организацию».



Тем не менее, команды из СНГ заработали крупные деньги находясь в онлайне во время пандемии. Вот небольшая инфографика.

Онлайн поставил игроков в неравные условия

Для обычного спорта самоизоляция стала проблемой, потому что нет возможности полноценно тренироваться. Киберспорт страдает от тормозов. Натурально, проблема в пинге.



Пинг – время ответа компьютера на запрос, и это чрезвычайно важно. Быстрая реакция в игре может стоить победы на турнире. Так что матчи между командами из разных континентов в онлайне становятся уничтожением собственных нервов, а не соперников. Практически все киберспортсмены находятся у себя дома, а не рядом друг с другом. Для фановых каток это сгодится, но не для уровня спорта.

Это неравные игровые условия, — подтверждает Евгений Золотарёв. – Поэтому не вариант проводить соревнования с командами из другого региона».

Хотя для разных дисциплин разные условия.



«Между собой не могут играть команды с разных материков, — продолжает Джами Jame Али, игрок Virtus.Pro по CS:GO. — Хотя бы можем тренироваться с Европой, для этого мы снимаем квартиры в Москве, Питере и Киеве. На нашей подготовке это никак не сказывается, потому что в условной Америке находится всего лишь 5% от сильных команд. Все основные конкуренты в Европе».



CS:GO повезло с европейской ориентированностью сцены. Об этом говорит и Евгений Ерофеев: «Всегда было предпочтительнее тренироваться с европейскими командами. Даже американские команды приезжали и базировались в Европе, потому что уровень соперников тут выше и их больше».



Другие дисциплины более разношерстные и не могут тренироваться с командами из других регионов. В Dota 2, например, каждый регион представляет особую силу, которая даёт про-сцене разнообразия. Будь то Китай или Северная Америка.

Популярность киберспорта растет

Пандемия, впрочем, стала уникальной ситуацией, когда киберспорт оттянул на себя все внимание. «Сейчас киберспорт бьёт всевозможные рекорды. Просто космические просмотры, — рассказывает Евгений Золотарёв. Мы получили отчёты от BLAST и ESL Pro League. И в целом, и конкретно Na'Vi показывают рекордные цифры».



По данным Esports Charts, в мае, в сравнении с февралем, аудитория Twitch увеличилась в пике на 70%, а в среднем на 78%. Именно на Twitch проходит трансляция практически всех киберспортивных турниров.



Тезис подтверждает и генеральный директор WePlay! Esports Олег Гуменюк.: «Количество зрителей на эфире в Twitch достаточно большое — на уровне крупных мэйджор-турниров. Наша Pushka League, например, заметно прибавила в популярности».

Евгений Золотарёв объясняет, что пока никто не заявлял о желании пересмотреть контракт:



«Организаторы, конечно, тоже недополучают какую-то часть денег из-за отмены LAN-турниров, но из-за роста просмотров у них есть положительная сторона – продажа медиаправ. По моей информации, все лиги, в которых мы участвуем, выполняют свои поставленные KPI».



Просмотры растут и на маркетинговых активностях самих клубов. «Мы не можем отвезти игроков на студию и снять развлекательное видео, – рассказывает Сергей Гламазда. – Теперь у нас преимущественно интервью или запись на веб-камеру. За апрель мы получили в два раза больше просмотров в соцсетях, чем за март. И это без учёта Twitch и личных страниц игроков».

Контракты сохранят

В классических видах спорта еще в феврале появились примеры снижения зарплат игрокам. В РПЛ все топ-клубы, урезали зарплаты от 30% до 50%. Киберспорту удалось этого избежать. Опасения, что мировой финансовый кризис шарахнет и по индустрии гейминга, есть, но пока это слишком пессимистичный сценарий.

«Мы держим в голове опцию по снижению зарплат, — говорит Евгений Золотарёв. — Думаю, что ребята тоже размышляли об этом и если будет нужно, они откликнутся и пойдут навстречу. На данный момент мы не теряем деньги. Нам незачем урезать условия игрокам и сотрудникам организации. Скажу больше, мы обсуждаем крупную сделку по медиаправам, связанную с китайским рынком. Если всё пройдёт хорошо, не исключаю, что сотрудники будут зарабатывать больше. Наша цель – пройти этот кризисный период без потерь, в том числе и финансовых».

В Virtus.Pro также не стали пересматривать условия контрактов с игроками и персоналом, но прибегли к популярной мере предосторожности, которой пользуются футбольные клубы в России.

«Мы не снижали заработную плату игрокам и сотрудникам, — рассказывает Сергей Гламазда. — Это не имеет смысла. Игроки играют и делают это успешно. Снижать зарплату неэтично. Мы можем позволить себе работать на тех же условиях. Есть только один нюанс: мы зафиксировали курс валюты. Если он сейчас поднимется, нам нужно будет вернуться к зафиксированной цифре. Это скорее мера предосторожности, чем урезание заработной платы игроков».

Психологи помогают игрокам

Зато для кибеспортсменов нынешняя ситуация, скорее, привычна. Залы для тренировок им не нужны.

«Мы все разъехались по домам и просто тренируемся, — рассказывает игрок Virtus.Pro Джами Jame Али. — Не могу говорить за всех, бьёт по команде ситуация с коронавирусом или нет. Лично мне всё равно. Мы стали проводить больше времени в мессенджерах и переписываться там, но в основном ничего не изменилось. Думаю, нам проще в изоляции, чем обычным спортсменам. Мы занимаемся тем же, чем занимались и до коронавируса. Постоянно заняты делом, и отдыха у нас не было. Разве что запрет выходить из дома давил морально».

Неочевидная проблема, которую «решила» пандемия – усталость от перелетов. Топовые команды мирового рейтинга иногда совершали по несколько перелётов в месяц и должны были успевать адаптироваться, тренироваться и играть. Чтобы помочь игрокам, клубы нанимают спортивных психологов.



«Психолог работает с командой, как и раньше, просто удаленно, — говорит Евгений ugin Ерофеев. — Тренинги и консультации по-прежнему в графике. У нас была определенная система, а сейчас все, как ни крути, находятся в расслабленном состоянии дома. Чай, тапочки на ногах. На офлайн-турнирах сама организация мотивирует. Мы делаем все возможное, чтобы ребята правильно настраивались, но нынешняя ситуация все равно выбивает из колеи в психологическом плане».



Еще из неочевидного, что поломал коронавирус, – химия между игроками. Атмосфера в команде проще формируется на LAN-турнирах или буткемпах.



Теперь обычный день игры одной из лучших команд мира по CS:GO, Na’Vi, выглядит так: сбор и разминка в 11-12 часов утра. Затем индивидуальная работа тренера с некоторыми игроками. Потом сбор всей команды и настрой психолога. Далее разбор противника и подготовка к игре. Затем игроки созваниваются всей командой, подбадривают друг друга и входят в игру. По окончании матча снова сбор и обсуждение ошибок. А на следующий день – подробный разбор.



«У нас есть определённые традиции: перед игрой мы собираемся и настраиваемся, — продолжает Евгений ugin Ерофеев. — Сейчас у нас это всё в удалённом формате, мы не можем друг друга обнять, крикнуть, встряхнуться и банально дать «пять». Как не можем собраться после игры в комнате и обсудить все ошибки. Коммуникация, конечно, пострадала».

Могут возникнуть проблемы со спонсорами

В начале осени, если мировые границы не откроются, киберспорт может понести первые потери среди рекламодателей – бренды часто вкладываются в офлайн-аудиторию. Впрочем, Сергей Гламазда считает, что можно найти общий язык с рекламодателями:

«Если бы я точно знал, что состоятся LAN-турниры, то предлагал бы спонсору образно миллион показов. Если нет, мы просто пересчитаем эти цифры под онлайн. Есть определённые сложности, но это не означает, что нельзя адаптироваться под задачи бренда. Часть аудитории киберспорта и так сидит в «цифре», просто коммуникация будет проходить там, а не на условном стадионе. Рынок рекламы страдает сейчас там, где канал или бренд очень сильно зависят от офлайна».

Евгений Золотарёв отмечает, что неопределённость с LAN-турнирами может усложнить переговоры о пролонгации действующих спонсорских контрактов: «Пролонгация спонсорских контрактов и переговоры по новым идут осенью, потому что у многих компаний бюджеты привязаны к календарному году. Неопределённость, как минимум, усложнит эти переговоры».

Если выросла аудитория, приглядываются ли к киберспорту новые рекламодатели? Интерес действительно есть, но в нынешней ситуации деньгами будут распоряжаться куда более избирательно.

«Сейчас все бренды имеют очень аккуратную позицию к чему-либо и к кому-либо, — подтверждает Евгений Золотарёв. – Придут ли новые бренды в киберспорт, решится в ближайший месяц. Устоявшийся пул спонсоров – автомобильные бренды, платежные системы, — уже давно тут. В целом, я думаю, что пандемия благоприятно скажется на рекламе в киберспорте, хуже точно не будет».

Сергей Гламазда уверен, что короткий кризис можно пережить: «Один или два месяца пандемии не сломают рынок. Сейчас мы даже наблюдаем такую тенденцию, что классический спорт стал обращаться к нашей индустрии, так как сезоны везде остановлены. Киберспорт немного спасает их положение».

Спонсоры осторожничают

В начале пандемии все организаторы начали экстренно вносить изменения в заявленные планы. Одними из первых успешно перестроились украинские организаторы из WePlay! Esports. Они организовали благотворительный марафон WeSave! Charity Play, а совсем недавно закончился большой турнир с сильнейшими командами Европы Pushka League.

Организаторам тоже приходится вести диалог со спонсорами, чтобы провести успешный турнир. Участие крупных компаний активирует возможности для креатива. Больше бюджет – круче масштаб. Генеральный директор WePlay! Esports Олег Гуменюк рассказывает, как во время пандемии проходит коммуникация со спонсорами.

«Проще не стало, но спонсоры стали быстрее реагировать на наши запросы о проведении турниров, — говорит Олег Гуменюк. — Раньше их ответа приходилось ждать до двух недель. Теперь же это происходит в течение нескольких дней, но спонсоры пока осторожничают со сделками. Вероятно, не хотят попасть в ситуацию, когда турнирный оператор диктует все условия, поэтому переговоры проходят долго. И все же мы считаем, что именно сейчас проходит период становления киберспорта как полноценного бизнеса, а ближе к концу третьего квартала этого года мы поймем, насколько интересен людям киберспорт и имеет ли он глобальное влияние».

Раньше вписать турнир в сетку было достаточно тяжело, также сильные команды отказывались от онлайн-лиг в пользу турниров, которые помогают командам попасть на мировое первенство. Теперь договориться с командой об участии намного проще. Как уже упоминалось, LAN-турниры либо перешли в онлайн, либо отменены.

«Раньше командам надо было в течение месяцев съездить в Европу, Китай и Америку для участия в турнирах, – объясняет Олег Гуменюк. Это было достаточно сложно и исключало вероятность участия в онлайн-турнире. Сейчас этих проблем».

Организаторы экономят на аренде стадионов, отелей и персонале. Их главной проблемой стала «обертка»: логистика комментаторов, ведущих и аналитиков.

«Они должны находиться в студии, из которой идет трансляция, – сетует Олег Гуменюк. – Удаленно с талантами работать намного сложнее, чем в студии. Например, нам сложнее повлиять на то, какие устройства человек использует для вещания, и какой фон позади него. Могут возникнуть проблемы с задержкой картинки по отношению к звуку».

Киберспорт в очередной раз показал себя самой развивающейся индустрией: подстроился под рекламодателей и спонсоров, быстро адаптировался сам. Судя по отчётам, прошёл пандемию без денежных потерь и смог доказать свою состоятельность.

Если говорить об аудитории, после коронавируса киберспорт подойдёт к возвращению с той же аудиторией, что и раньше, если даже не в плюсе. Новые зрители могут отпасть, но на своих фанатов они могут рассчитывать, как и раньше. Киберспорт существовал и продолжает существовать в онлайне. Ему не нужно решать проблему с допуском 10% болельщиков на трибуны, как в РПЛ. Их трибуна — интернет.