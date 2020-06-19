Пять игр, которые возненавидели до релиза

Часто считается дурным тоном предвзято судить о чём-то, особенно до выхода проекта в свет. Однако, если разработчики будто специально дают повод для лишнего внимания, то и получают от будущих игроков бурную реакцию. Часто поспешное мнение бывает неверным, и в дальнейшем оказывается много приятных сюрпризов. Мы подобрали пять игр, которые получили в свой адрес много негатива ещё до выхода, а какие из них ругали справедливо — каждый решит для себя сам.

DmC: Devil May Cry (2013)

Первая часть слэшеров Devil May Cry появилась в 2001-м и сразу подкупила будущих фанатов харизматичным героем. После четырёх успешных игр компания Capcom решилась на полный перезапуск серии, который отдали в руки студии Ninja Theory. Однако их изменения оказались слишком кардинальными, поэтому и породили заочный скепсис к ещё не вышедшей DmC.



Ключевой проблемой стала смена внешности, имиджа и даже характера Данте настолько, что от знакомого персонажа осталось только оружие и имя. Подобные перевороты не могли не расстроить тех, кто за десять лет привык видеть на экране насмешливого и брутального героя, а не кумира для влюблённых девочек. Тем не менее, для не знакомых с оригиналом игра запомнилась бодрым и зрелищным слэшером. Её динамика узнается в Devil May Cry V, который продолжил историю четвёртой части, тогда как о перезапуске все решили забыть.

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Игра начала бить рекорды по ненависти ещё после выхода на YouTube первого трейлера. Дизлайков было настолько много, что по их количеству видео вышло на второе место в мире, уступая лишь клипу Джастина Бибера на песню Baby. А это показательно!



Большая часть претензий была не к качеству очередной CoD и внезапному переносу места действия в космос. Activision сняла с продажи ремастер любимой многими Call of Duty 4: Modern Warfare. После этого его стало можно получить только в комплекте с Infinite Warfare. Фанатам серии поставили ультиматум. Если они хотели вернуться к улучшенной версии уже знакомой игры, то приходилось покупать Infinite Warfare, которая могла быть и вовсе неинтересна.



Уже после выхода стало понятно, что заранее минусовать и ненавидеть её не стоило. Очередному шутеру с военными действиями и конфликтами смена места действия дала второе дыхание.

Mass Effect: Andromeda (2017)

Когда студия BioWare пообещала, что в истории любимого в мире капитана Шепарда поставлена точка, то к следующей Mass Effect было много вопросов. Их подогревали спорные слухи, которые множились со времён третьей части. Фанаты не понимали, почему нет никакой конкретной информации, а лишь скромное количество концепт артов. В 2015 году любопытство немного утолили официальным анонсом с небольшим тизер-трейлером и названием. Но с тех пор пошли слухи другого плана: о трудностях в разработке и разладе в коллективе. Опасения вызывала и передача такого важного проекта неопытному подразделению BioWare Montreal.



Тем не менее, «Андромеду» ждали и надеялись на лучшее. Надежду подкосил выход новых трейлеров с откровенно плохой анимацией персонажей и главного женского персонажа, в частности. После выхода игроки замечали, что мимика персонажей ещё менее реалистична, чем в первой Mass Effect 2007 года. Шквал критики и насмешек в интернете стал одной из причин скорых похорон игры и дальнейшей заморозки серии.



В августе 2017-го, спустя всего несколько месяцев после выхода, было объявлено об объединении BioWare Montreal с Motive Studios. Такой шаг вынудил разработчиков прекратить поддержку и отменить выпуск уже обещанных сюжетных дополнений.

Fallout 76 (2018)

Провал игре напророчили с момента анонса, а после показа геймплейных роликов фанаты серии разочарованно осознали, что перед ними очередная бессюжетная MMO-стрелялка, каких много. От студии Bethesda ждали качественных квестов и проработанного открытого мира. Из-за неоправдавшихся ожиданий пошёл бурный поток возмущений.

Fallout 76 после релиза условно получила спорный титул, как «Самый большой провал Bethesda», а причина банальна. Проект оказался сырым и не работал так, как предполагалось: это был даже не шутер, не выживалка и не многопользовательская игра. Зацепиться хоть за что-то не получилось, поэтому внимание игроков быстро переключилось на гораздо более значимые релизы того года: God of War, Marvel’s Spider-Man, Detroit: Become Human.



Спустя два года большую часть проблем решили, также ведётся регулярная поддержка обновлениями, а у самой Bethesda уже расписан план на вторую половину 2020 года. Однако у многих в памяти сохранились далеко не самые приятные моменты знакомства с Fallout 76, поэтому возвращаться туда уже совершенно не хочется.

Metro Exodus (2019)

Негатив от фанатов серии игра получила незаслуженно. Претензия заключалась во временной эксклюзивности для сервиса Epic Games Store, одного из главных конкурентов Steam. Из сервиса Valve Metro Exodus пропала внезапно и всего за две недели до релиза. Однако тем, кто успел оформить предзаказ, повезло, и вынужденно переходить на другой лаунчер не пришлось.



Игроков буквально поставили перед фактом, а такое, логично, не понравилось большинству. Сразу же пошли споры о том, что глупо устанавливать Epic Games Store ради одной лишь Metro и заваливать рабочий стол лишними ярлыками. Отсюда и разговоры о том, что «проще скачать на торренте». Даже игроки, называвшие себя фанатами серии, призывали бойкотировать покупку и дождаться её возвращения в привычный Steam.



В подобной ситуации особенно обидно за разработчиков из 4A Games, для которых решение издателя Deep Silver также стало сюрпризом. После выхода стало понятно, что их труд оправдался, а Metro Exodus встретили довольно тепло, отмечая душевность и общую атмосферу.