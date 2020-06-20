10 причин полюбить или возненавидеть The Last of Us Part II

The Last of Us Part II оказалась настолько неоднозначной игрой, что активные дискуссии о качестве сиквела начались в первый же день после релиза. В столь бурном потоке шума трудно разобрать, что действительно удалось в игре, а какие момент в ней уже не столь хороши. Чтобы помочь вам определиться с покупкой, мы отобрали по пять достоинств и недостатков продолжения приключений Элли. Возможно, именно они помогут вам составить впечатление от игры.
Достоинство №1. Потрясающая графика
Чего у новой работы Naughty Dog не отнять, так это совершенно запредельной визуальной части. Многие моменты игры выглядят так, будто их напрямую взяли из самого дорогого фильма в истории кинематографа. Разработчики выжали абсолютный максимум из возможностей уже довольно устаревшей PlayStation 4. В результате разрушенные улочки городов полнятся деталями и удивляют проработкой, а уж детализация персонажей так вообще на высоте. Красивейшие скриншоты вы будете делать регулярно, так что не забывайте про фоторежим.
Достоинство №2. Разнообразие ситуаций
Пускай The Last of Us 2 отказалась от концепции дорожного приключения, которой придерживалась первая часть, более скучной игра от этого не стала. Создатели постоянно тасуют локации и ситуации, чтобы поддерживать высокий уровень напряжения. Вы посетите и заброшенные высотки, и жуткие леса во тьме, и более милые места вроде музеев и океанариумов. Геймплейно все эти локации также отличаются. Так что не удивляйтесь, когда в какой-нибудь заброшенной лаборатории вдруг ощутите сильную атмосферу Resident Evil.
Достоинство №3. Логичное развитие вселенной
Когда The Last of Us 2 только была анонсирована, некоторые игроки начали сомневаться в самом факте необходимости продолжения. В The Last of Us была довольно безапелляционная концовка, не требующая дополнительных пояснений. Но сиквел доказал, что сумел органично разить сеттинг оригинала. Мир, поражённый эпидемией кордицепса, таит огромное количество нюансов и опасностей. Вторая часть наглядно их освещает, добавляя истории очков к достоверности.
Достоинство №4. Крутые постановочные моменты
Naughty Dog ещё в серии Uncharted продемонстрировала, что способна удивлять игроков, однако The Last of Us Part II выделяется и на этом фоне. Даже в обычном закоулке можно вдруг обнаружить крутую сцену, которая моментально отложится памяти. А во время особого накала страстей так и вовсе можно забыть, что находишься в игре.
Достоинство №5. Попытки осветить важные темы
The Last of Us Part II – фантастическая история о постапокалипсисе, но события, которые она освещает, легко можно спроецировать на современность. Дорога мести Элли полна ненависти и злобы, причём порой в совершенно вычурных проявлениях. Игра во всей красе показывает, что случается с теми, кто не может вовремя остановиться. Спойлер: ничего хорошего.
Недостаток №1. Общая затянутость
Вторая часть The Last of Us оказалась очень масштабной и продолжительной игрой часов на 30. Увы, на пользу ей это не пошло. Отдельные локации получились необоснованно длинными и затянутыми. В итоге страдает насыщенность игры: действительно интересные моменты могут быть разделены часами однотипного геймплея.
Недостаток №2. Отсутствие инноваций
Помните, как четвёртая часть Uncharted отличалась от предыдущей трилогии? При запуске финала приключений Дрейка ты по геймплею понимал, почему A Thief’s End невозможно было реализовать на PS3. The Last of Us Part II выделяет только графика, а вот в плане игрового процесса это фактически та же игра, что и семь лет назад. Отсутствие значимых нововведений может сильно сказаться на удовольствии от прохождения.
Недостаток №3. Рутинная петля игрового процесса
Если отвлечься от кинематографических элементов, в The Last of Us Part II достаточно монотонный геймплей. Вы крадётесь мимо людей или зомби, иногда встреваете в открытые битвы или экшен-моменты, затем исследуете мир, параллельно слушая диалоги и смотря кат-сцены. Эта последовательность с незначительными изменения повторяется на протяжении всей игры, чудес тут ждать не надо. Любителям разнообразия The Last of Us Part II может быстро надоесть.
Недостаток №4. Скучные битвы с заражёнными
В первой части основная опасность заражённых была в том, что Джоэл мог умереть от них всего после одного удара. Спасали лишь заточки, но их было не так много. Элли постоянно носит с собой нож, с помощью которого может легко отбиться, поэтому битвы с заражёнными потеряли былой адреналин. Даже за второго персонажа моменты с зомби получились самыми скучными.
Недостаток №5. Всеобщая претенциозность
Нил Дракманн регулярно в интервью говорил, что The Last of Us Part II будет спорной игрой с актуальной проблематикой, а её концовку принять смогут не все. Однако выяснилось, что в плане идей это крайне приземлённая игра, все основные мысли которой уже были озвучены в других произведениях сотни раз. Только вот The Last of Us Part II выставляет их в качестве главной и единственной истины. Претенциозность тут сквозит в каждой сцене – на фоне более тонких и искусных работ подобный подход очень утомляет.
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