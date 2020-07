Личное мнение: рассказываю о пяти крутых играх, в которые не могу играть

Любое произведение у каждого человека воспринимается по-своему. То, что одному идеал, для другого вполне может быть пустой тратой времени. Иногда мнения совпадают, и тогда у людей могут появиться общие интересы. В этой подборке пять известных игр, у которых много фанатов, и моё скромное мнение о том, почему я не могу в них играть.

The Last of Us Part II

Я люблю студию Naughty Dog за их серии Uncharted и Crash Bandicoot. Первая часть The Last of Us подарила одну из самых любимых историй. Она совмещала в себе правильный уровень жестокости, реализма и на протяжении прохождения давала приятную надежду на счастливый финал. На то, что из любой, даже самой ужасной ситуации можно выбраться. В конце оставалось тёплое послевкусие, где знать, что было дальше было необязательно. Легко додумать множество жизненных событий, которые могут позже произойти с Элли и Джоэлом.



И история о ненависти и мести – это не то, чего им хочется пожелать. Потому думаю, что если буду её проходить, то в голове засядет мысль, что я трачу время на сюжет, которого не хочу. Ограничусь просмотром в YouTube с чужой реакцией на события, что не так хорошо отложится в памяти и через время вспомнится лишь в общих чертах.

Disco Elysium

Из списка «не могу» прошлогодняя ролевая игра выпадет сразу до тех пор, пока для неё не появится русский язык. Необходимость в нём, например, сильно заметна при выборе ответов: текстовой информации много, и, чтобы нажать на нечто осмысленное, иногда придётся повозиться с переводчиком. При всём желании многие люди не знают английского на том уровне, который требует Disco Elysium. Перевод на русский язык вполне может «убить» часть возможных отсылок и шуток, но понимать, что происходит, и сразу принимать решения всё же хочется.

Batman: The Enemy Within

Batman: The Telltale Series я прошла лишь потому, что Брюса Уэйна озвучил Трой Бэйкер, чей голос после The Last of Us стал настоящей приманкой. После концовки стало интересно, как будут развиваться события, если в одном из эпизодов спасти Харви Дента и не дать ему стать каноничным Двуликим. Каково же было удивление, когда буквально всё, за исключением пары брошенных реплик, было точно такое же, но и ещё насильно притянутым. Второе прохождение было пустой тратой времени.



Мне не хочется давать The Enemy Within даже шанса, не хочется смотреть на картонные подобия любимых героев и тем более не хочется пытаться сделать Джокера положительным персонажем.

LittleBigPlanet

В 2009 году я увидела, как в LittleBigPlanet с интересом играли на PSP. Но зрелище совершенно не цепляло. «Может просто смотреть неинтересно», – подумала я тогда. Когда диск в обмен на другую игру наконец попал в мою консоль, озарения и влюбленности не пришло. Долго и упорно пытаясь проникнуться хоть чем-то, я совершенно не понимала, что происходит и куда бежит вязанный человечек. Даже сейчас я не понимаю, зачем было играть в неё, когда рядом лежали коробочки с Manhunt 2, X-Men Origins: Wolverine и Need for Speed: Most Wanted, которые запомнились намного больше. Наверное, LittleBigPlanet – это просто не моё.

Need for Speed: Underground 2

Знакомство с гонками началось с первой Underground. До сих пор помню картинку на обложке купленной игры в небольшом магазине, сам диск, музыку в главном меню, короткие пути и повороты на трассах. Знаменитый трек «эрон дон дон» (Lil Jon и The Eastside Boyz — Ying Yang Twins) всё ещё иногда мелькает в аудиозаписях.



В продолжении 2004 года сохранили основные плюсы и добавили открытый мир. Но после первой части всё казалось таким скучным: каталась на машине от точки к точке, ничего особо не запоминая. Через пару дней это сильно утомило, поэтому возвращаться к ней не хотелось.

Пишите, в какие расхваленные игры вы по тем или иным причинам не можете играть.