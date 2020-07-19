Доминация колёсных танков в World of Tanks окончена. Правки, которые изменят рандом

Когда разработчики только анонсировали колёсные танки, то чувства у игроков были смешанными. С одной стороны они получали разнообразие и новые эмоции. С другой стороны, посмотрев новую механику в действии и технические характеристики новых машин, появилось предположение, что колёсники убьют и без того «скрипящий» баланс. Так и вышло — быстрые, ловкие и манёвренные танки начали буквально летать по карте и наводить ужас на противника. Им дали всё, кроме брони — лучшую скорость в игре, отличную точность, небольшие габариты, злые фугасы и возможность не получать дамаг при попадание снаряда в колёса. Что мы имели на выходе: разгон до 100 км/ч за три-четыре секунды, высокий шанс отбития снаряда, хорошую точность, стабилизацию и скорость сведения.

Реализовать потенциал колёсных танков могли только игроки с нелагающими компьютерами, хорошими руками и умной головой. Таких игроков оказалось достаточно, чтобы среднестатистические пользователи «танков», играющие на средних, тяжёлых танках и противотанковых установках, взвыли и начали умолять разработчиков понерфить колёсников. Долгое время разработчики не поддавались на провокации, но в конце концов сдались и объявили о глобальном нерфе колёсной техники.

Игроков ждёт ослабление механики для всех колёсных танков и изменение технических характеристик топовых машин. Достанется даже прем-технике, которую обычно разработчики не трогают.

Как было раньше: при повреждении колёс танк терял в динамике, но скорость оставалась нетронутой. Теперь же при повреждении колеса танк будет сильно терять не только в динамике, но и в скорости. А при двух сбитых колесах скорость танка упадёт почти в два раза от первоначальной скорости. Вот вам пример: топовый колёсный танк Франции 10-го уровня Panhard EBR 105 развивает скорость до 95 км/ч. После сбития первого колеса скорость танка изменится до 68 км/ч, а после повреждения второго — до 52 км/ч. Так в него будет легче попасть и обезвредить.

Но самое интересное это то, что новая механика будет распространяться не только на прокачиваемые танки, но и на премиум-танк 8-го уровня. То есть, премиумный танк Panhard EBR 75 (FL 10) будет играть по тем же правилам. У разработчиков могут возникнуть проблемы, так как игроки не любят, когда трогают их любимые танки, которые зарабатывались ими в специальных ивентах или покупались за реальные деньги.



Помимо изменения в механике, двум топовым прокачиваемым машинам понерфят ещё и характеристики. У прокачиваемого танка 10-го уровня Panhard EBR 105 станет хуже стабилизация и увеличится время сведения, а без того небольшой обзор станет ещё меньше. Упадёт и мощность двигателя, а вместе с тем и скорость. У танка 9-го уровня Panhard EBR 90 изменится только скорость за счёт уменьшения мощности двигателя.

Panhard EBR 105:

— Разброс от движения ходовой с 0.06 до 0.08



— Разброс от поворота ходовой с 0.06 до 0.08



— Разброс от поворота башни с 0.03 до 0.04



— Время сведения с 1.2 до 1.4



— Обзор с 350 до 340



— Мощность двигателя с 750 до 720



— Максимальная скорость вперёд в скоростном режиме с 95 до 91



— Максимальная скорость назад в скоростном режиме с 70 до 65



— Шанс возгорания двигателя при попадании с 0.1 до 0.15

Panhard EBR 90:

— Максимальная скорость вперёд в скоростном режиме с 85 до 83



— Максимальная скорость назад в скоростном режиме с 85 до 83



— Мощность двигателя с 580 до 560



Мы попросили разработчиков прокомментировать изменения и задали им, наверное, главный вопрос: почему они всё-таки решились на нерф класса.

Зачем нужно было нерфить колёсников:

Колёсная техника изначально сложна в освоении. Высокая динамика нужна ей для активной разведки и выживания. В пограничных случаях (вроде «бездумной» езды под стволами противников) степень влияния повреждения ходовой от массированного огня противника на динамику была недостаточна. Мы внесли правки в механику повреждения ходовой, чтобы снизить эффективность машин в таких пограничных случаях. Успех действий колёсных танков должен в большей мере основываться на личном умении игрока, его способности планировать собственные действия. Игра с вводом колёсников не оказалась «сломана», тотального дисбаланса нет. Сами по себе изменения ТТХ машин в игре — регулярная практика для развивающегося онлайн-проекта.

Изменится ли геймплей на колёсной технике:

Кардинальных изменений не будет. Мы хотим сохранить уникальный геймплей, присущий колёсной технике. Их уровень агрессии в целом изменится слабо, игрокам лишь понадобиться учесть новые особенности повреждения ходовой и тщательнее планировать собственные действия. Основная задача — активная разведка — останется прежней.

Зачем нужно было трогать ещё и характеристики:

Да, значения некоторых технико-тактических характеристик (в частности, комфортность орудия и динамические характеристики) будут уменьшены. Динамика в целом изменится слабо, стабилизация же орудия пострадает немного сильнее. Мы хотим их приравнять с точки зрения эффективности к другим лёгким танкам, но сохранить при этом все особенности колёсной техники. Превращать их в условно гусеничные машины мы не хотим.

Можно ли будет улучшить понерфленные параметры оборудованием 2.0:

Возможно. Часть нового оборудования влияет как раз на динамические характеристики. Само оборудование 2.0 ещё тестируется.

Почему решили не забирать у колёсников фугасы:

Мы не хотим «уничтожать в ноль» колёсные танки. Мы принимаем лишь те меры, которые необходимы. Фугасы с высоким бронепробитием — одна из особенностей этих машин, прямо сейчас мы не планируем их менять.

Зачем нужно было нерфить и премиумный танк:

В данном случае мы меняем весь подкласс целиком, поэтому затрагивается и прем-танк. Все особенности колёсной техники у него сохраняются.

Сколько будет тестироваться новая механика:

Мы не хотим затягивать с озвученными изменениями. Как только найдем необходимое сочетание ТТХ и комфорта — тестирование завершится.