«Жду выхода в 2029 году». Что говорят о S.T.A.L.K.E.R. 2

Лучший пересказ всей презентации Xbox Games Showcase – через серию «Осторожно, модерн!».
И вот появился трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Первая реакция фанатов в вольном пересказе была такой: «АААА!!!»
Или слёзы и отсылки к «Гарри Поттеру».
На кого-то напали флешбэки из-за других игр. Например, Death Stranding.
Или за душу брали воспоминания из прошлого.
Одна из фанаток даже рассказала небольшую трогательную историю. Её отец последние 13 лет перепроходит все части «Сталкера», а она ему помогает. Девушка предполагает, что её слабый компьютер не потянет игру и ей предстоит просто смотреть прохождения.
Вспомнили и нашумевший сериал «Чернобыль». Как вы думаете, его успех повлиял на возможную активизацию разработки игры?
Впрочем, многие скептично отнеслись к самому трейлеру. Основные претензии: он слишком киношный; сюжет выглядит как старая игра в новой графике. Разработчики в целом этого и не скрывают.
Послание критикам: автор предлагает считать старт разработки с 2018 года.
Без шуток о дате релиза, конечно, не обошлось.
Мало кто заметил пасхалку в виде украинского стихотворения про «москалика».
S.T.A.L.K.E.R. 2 – временный эксклюзив Xbox Series X, который затем выйдет и на PlayStation 5. Но вместе с Xbox игра появится и на ПК. Пользователи уже прикидывают, какие возможности потребуются.
Пошли споры, кто выиграл «дуэль презентаций» – Microsoft или Sony. Кто-то даже считает, что на конференции E3 триумф был бы за «коробкой».
Но кто-то уверен, что Xbox тащит только из-за «Сталкера».
Совпадение?
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