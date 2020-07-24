«Не узнать этот подвальчик и дом с чердаком невозможно».

«Жду выхода в 2029 году». Что говорят о S.T.A.L.K.E.R. 2

Лучший пересказ всей презентации Xbox Games Showcase – через серию «Осторожно, модерн!».

И вот появился трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Первая реакция фанатов в вольном пересказе была такой: «АААА!!!»

Или слёзы и отсылки к «Гарри Поттеру».

На кого-то напали флешбэки из-за других игр. Например, Death Stranding.

S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo: Infinite и будущее Fable. Главные игры Microsoft в 2020 году 23 июля прошла презентация Microsoft, на которой показали много новинок, а также трейлеры уже анонсированных игр. Вот все самое интересное.

Или за душу брали воспоминания из прошлого.

Одна из фанаток даже рассказала небольшую трогательную историю. Её отец последние 13 лет перепроходит все части «Сталкера», а она ему помогает. Девушка предполагает, что её слабый компьютер не потянет игру и ей предстоит просто смотреть прохождения.

Вспомнили и нашумевший сериал «Чернобыль». Как вы думаете, его успех повлиял на возможную активизацию разработки игры?

Впрочем, многие скептично отнеслись к самому трейлеру. Основные претензии: он слишком киношный; сюжет выглядит как старая игра в новой графике. Разработчики в целом этого и не скрывают.

Послание критикам: автор предлагает считать старт разработки с 2018 года.

Без шуток о дате релиза, конечно, не обошлось.

Мало кто заметил пасхалку в виде украинского стихотворения про «москалика».

S.T.A.L.K.E.R. 2 – временный эксклюзив Xbox Series X, который затем выйдет и на PlayStation 5. Но вместе с Xbox игра появится и на ПК. Пользователи уже прикидывают, какие возможности потребуются.

Нелинейность, несколько концовок и большой открытый мир. Каким будет S.T.A.L.K.E.R. 2 Новые детали о продолжении культовой игры.

Пошли споры, кто выиграл «дуэль презентаций» – Microsoft или Sony. Кто-то даже считает, что на конференции E3 триумф был бы за «коробкой».

Но кто-то уверен, что Xbox тащит только из-за «Сталкера».

Совпадение?