5 интересных игр, которые доказывают, что графика не главное

Многие современные проекты приучили игроков к красивой картинке. Даже в мелочах, таких как облака на небе, которые должны с порывами ветра двигаться, а не статично «стоять на месте». Когда выходит игра, которая не дотягивает до высоких требований и во многом уступает большинству визуально, то часто к ней заранее относятся скептически. Мы собрали пять игр, которые не удивят графически, но надолго сохранятся в памяти.

Portal 2 (2011)

Графика, вероятно, последнее, на что обращают внимание игроки в Portal. Но для «пазла от первого лица» важно само наличие интересных декораций. Решение головоломок строится на использовании устройства, разрывающего пространство, что позволяет перемещаться из разных точек. Подобный геймплей заставляет в первую очередь думать, а уже потом обращать внимание на визуальные красоты.

The Evil Within (2014)

Новый проект Синдзи Миками, создателя Resident Evil 4, ждали с нетерпением. Он должен был разбавить застой в жанре хоррор-игр, но высокие ожидания разбивались уже на первых минутах. Внимание большинства в то время было обращено на более зрелищные игры – Far Cry 4 и Assassin's Creed. К тому же у The Evil Within было много недостатков: тёмные незапоминающиеся локации, неудобное управление, а чёрные полосы на экране отталкивали ещё больше. Последнее позже сделали опциональной функцией. Однако, смирившись с недостатками, в непонятный изначально сюжет постепенно начинаешь вникать и от игры уже невозможно оторваться. Единственное, что тебя начинает волновать, это вопрос — чем же всё кончится?

Shenmue III (2019)

Первые две части вышли 20 лет назад. Требования игроков за это время стали выше, поэтому открытым миром и озвученными NPC уже не удивишь. Тем не менее преданным фанатам продолжение будет по душе, а тем, кто только хочет познакомиться с серией, придётся смириться с деревянной анимацией и сложным интерфейсом. Зато втянувшись в расслабляющий темп повествования, трилогия заинтересует неплохой историей, где переплетаются месть, дружба и старые тайны.

Pathologic 2 (2019)

Ремейк игры 2005 года сохранил всё, за что ругали и хвалили оригинал. В том числе за безжалостное отношение к игроку и не самые заманчивые красоты. Но в мире, поражённом вирусом, высокая сложность и вечная серость служат удачными дополнениями к угнетающей атмосфере. При этом наскучить подобное не успевает и часто визуал преподносит приятные сюрпризы. Местами гротескный арт-дизайн наводит на мысли о переполненном сюрреализмом мире и о невозможном жутком кошмаре, из которого невозможно выбраться.

GreedFall (2019)

Разработчики из французской студии Spiders вдохновлялись культовыми для жанра творениями BioWare – Mass Effect и Dragon Age. Однако ресурсов для того, чтобы достичь их уровня и реализовать весь спектр идей, у небольшой студии не было. Медленно раскачиваясь, история начинает как минимум интриговать, а местный мир и его проблемы начинаешь сравнивать со знакомыми фентэзи-историями. Простые поиски лекарства от непонятной болезни доведут до гораздо более глобальных открытий.