Всё, что мы знаем о недорогой Xbox Series S

Xbox Series S, о которой давно ходили слухи, была официально представлена Microsoft. Предстоящая недорогая консоль будет запущена вместе с премиальной Xbox Series X в ноябре, предлагая геймерам более доступный вход в консольный гейминг следующего поколения.

Microsoft официально анонсировала Xbox Series S и подтвердила цену новинки

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер пытался отрицать наличие второй модели Xbox. Но, как выяснилось 8 сентября, всё это время серия S создавалась одновременно с более мощной консолью нового поколения. Младшая консоль может стать настоящим тузом в рукаве Microsoft в период экономической нестабильности, вызванной коронавирусом.

Дата выхода Xbox Series S

В августе Microsoft подтвердила, что серия X будет выпущена в ноябре. Вместе с анонсом младшей модели компания представила трейлер, в котором указала и дату выпуска серии S — 10 ноября. Таким образом мы можем предположить, что обе консоли будут запущены в один день.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Сколько будет стоить Xbox Series S

Низкая цена младшей консоли — её неоспоримое преимущество. Разработчик подтвердил, что Series S будет стоить $ 299. Собственно, столько же, сколько и Xbox One S — консоль нынешнего поколения. Это очень выгодное предложение, учитывая, что PS 5, по слухам, будет продаваться за $ 499. Microsoft ещё не сообщила, сколько будет стоить Series X, но, если верить информации от издания Windows Central, ценник на премиальную консоль будет в районе тех же $ 499.

Инсайдер Microsoft Брэд Сэмс, который был одним из первых, кто сообщил о разработке Xbox Series S, добавляет, что вместе с консолью за $ 299 будет идти месячная подписка ко всем сервисам Microsoft — Game Pass Ultimate, Xbox Live Gold и Project xCloud.

Как выглядит Xbox Series S

Необычный дизайн консоли стал поводом для различных мемов. Игроки сравнили Xbox Series S с магнитофоном, стиральной машинкой и даже электрической плиткой. Это будет самая маленькая и тонкая консоль в линейке Xbox. Судя по информации из трейлера, Xbox Series S будет на 60 процентов меньше, чем старшая консоль Xbox Series X.

Как можно заметить из официальных иллюстраций и трейлера, у консоли будет две решётки охлаждения — одна располагается в верхней части консоли, а вторая (в виде круглого отверстия) с боковой стороны, что может доставить некоторые неудобства игрокам при её расположении. Но в любом случае, консоль можно будет поставить как вертикально, так и горизонтально.

Характеристики Xbox Series S и отличие от Xbox Series X

В этом же трейлере раскрывается ряд характеристик, которыми будет обладать младшая консоль:

Кастомный SSD накопитель NVME на 512 ГБ;

Полностью цифровая консоль без дисковода;

Поддержка разрешения 1440p с фреймрейтом до 120 FPS;

Аппаратная поддержка трассировки лучей;

Воспроизведение видео в разрешении 4К;

Масштабирование изображения для игр в 4К;

Переменная частота обновления;

Сверхнизкая задержка управления.

Зарубежное издание The Verge опубликовало и ряд других характеристик консоли, правдивость которых, правда, ещё предстоит проверить:

7,5 Гб оперативной памяти;

Немного заниженная тактовая частота процессора;

Около 4 терафлопс производительности графического процессора.

Напомним технические характеристики Xbox Series X:

13,5 Гб оперативной памяти;

8-ядерный процессор Zen 2 с тактовой частотой 3,8 ГГц;

Около 12 терафлопс производительности графического процессора.

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Xbox Series S можно назвать консолью следующего поколения с большой натяжкой. Видимо вся суть консоли будет заключаться в том, чтобы использовать её в тандеме с облачным сервисом Project xCloud. Смысл сервиса заключается в том, что вы сможете запускать более 100 игр для Xbox, находясь даже вдалеке от дома, на смартфонах или планшетах.



Продажа Series S вместе с подпиской xCloud будет верным решением для успеха обоих продуктов. Series S сможет предложить игрокам более плавную работу с xCloud, в то время как сервис избавит геймеров от необходимости покупать физические копии игр или даже загружать их на консоль.