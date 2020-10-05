Торжество джойстика: игры, в которые лучше играть на консоли, чем на ПК

Когда произносишь слово «гейминг», в первую очередь представляешь компьютер. Но не в этом случае. Рассказываем про игры, которые были созданы для просиживания штанов за приставкой.

FIFA (спортивные симуляторы)

Много лет идёт война между двумя этими фандомами: приставка и ПК. Смелы, отважны и нелюдимы войны, играющие в «фифу» на компьютере. Однако давайте уже признаемся друг другу: в эту серию спортивных симуляторов гораздо приятнее играть на консолях.

И дело даже не в том, что в FIFA довольно много различных комбинаций. Если играть не просто по системе «пас-удар», то растягивать пальцы по клавиатуре банально неудобно. Геймпад же, с другой стороны, позволяет увереннее контролировать ситуацию, и многое будет завязано на плавном управлении «стиками». Но ведь можно обзавестись геймпадом и на компьютере, – скажете вы. Да, но согласитесь, играть в спортивные симуляторы на большой плазме, сидя на мягком диване с друзьями, гораздо приятнее, чем перед монитором.

Кроме того, если вы не верите мне, поверьте профессионалам: большая часть официальных соревнований по «фифе» проходит именно на консолях.

Diablo

Пожалуй, самый спорный пункт в списке – это Diablo. Впрочем, некоторые аргументы за сражения с полчищами ада на консоли всё-таки есть.

Как ни странно, здесь преимущественный принцип похож на тот же принцип из FIFA. Основной момент заключается в том, что ты не указываешь своему герою, куда двигаться по карте, а управляешь им напрямую. Это не просто удобнее – это создаёт дополнительный уровень погружения в игровой процесс, а, следовательно, дополнительный уровень удобства.

Приятным бонусом в консольной версии Diablo идёт также переработанный интерфейс. Который, опять же, делает управление намного приятнее. Кстати, Diablo на консолях имеет ещё несколько мини-преимуществ по сравнению с ПК-версией. Это специальный бафф «Нефалемская слава» и перекаты! Где-то в мире чихнула одна Dark Souls.

Mortal Kombat / Tekken (файтинги)

В целом, на этом месте могут быть не только MK и Tekken, а любой классический файтинг. Будучи аркадными играми «по праву рождения», файтинги всегда тяготели к консольному геймингу. Мы уже никогда не узнаем, привыкли ли к дракам на консолях из-за исторического фактора или потому что так действительно удобнее.

Тем не менее, в наше время сложно представить безумца, который с удовольствием рубится в Mortal Kombat на компьютере. Консольное преимущество файтингов заключается главным образом в заточённости джойстиков под быстроту реакции и органичность боевых движений. Зачем нажимать две кнопки на клавиатуре, когда можно просто отклонить стик в нужном направлении?

Devil May Cry (слэшеры)

Говоря о DMC, надо сказать, что слэшеры и консоли созданы друг для друга почти точно так же, как файтинги и консоли. В этом плане два жанра игр до мелочей похожи.

Удобство и гладкость управления – одна из важнейших вещей в слэшерах, где реагирование игрока и движение персонажа обязаны проходить без задержки. В противном случае, тяжёлым испытанием для любителя слэшеров станут не только босс-файты, но и сражения с абсолютно любым мобом. Что станет колоссальной проблемой для игры, которая целиком построена на сражении с противниками.

Именно в этом игроков и выручит консольное управление. Вашим аватаром становится игровой персонаж, а средством подключения – джойстик. Идеальная синергия.

Kingdom Сome: Deliverance

Абстрагируясь от того, что Kingdom Сome: Deliverance – прекрасная игра, давайте вспомним, за что на неё вылилось много ругани и негатива. Это была боевая система. Кто-то жаловался на излишнюю нереалистичность, а кто-то – на примитивность и «закликивание». Но все эти проблемы встретились только с пользователями компьютеров.

На консолях боевая система игры раскрывалась совершенно с иной стороны – она словно была создана для джойстика. Kingdom Сome: Deliverance заставляла тебя не просто думать, но и правильно реагировать. Геймпад превращался в рукоятку меча, и выпустить его из рук было подобно смерти.

Все остальные элементы от консоли никак не страдают. Лично я считаю, что геймпад позволяет даже лучше погружаться в RPG. Поэтому могу смело заявить, что в Kingdom Come: Deliverance намного лучше играть на приставке, чем на компьютере.