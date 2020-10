Превью Immortals: Fenyx Rising. Французская «Зельда» для всех

Вышедшая в 2017 году The Legend of Zelda: Breath of the Wild оказала огромное влияние на индустрию. Nintendo взяла за основу практически все штампы современных open-world игр, будь то вездесущие вышки или необязательные квесты, полностью разрушила их и подала в новой обёртке. И мало кто будет спорить, что результат получился потрясающим — миллионы проданных копий, тысячи восторженных отзывов и сотни часов настоящего приключения, которое мы все пережили в Хайруле. Одна проблема, черт бы её побрал, — мало кто захочет покупать Nintendo Switch, чтобы ощутить все эти эмоции. И тут на сцену выходит Ubisoft.

3 декабря на всех актуальных платформах состоится релиз Immortals: Fenyx Rising — своеобразной французской «Зельды» с некоторыми условностями, которые серьёзно меняют её восприятие и по-своему очаровывают. Мы побывали на специальном пресс-ивенте и поиграли в новинку целых четыре часа, а теперь делимся впечатлениями. Сразу скажу — они очень положительные.

Разборки с Тифоном

В предоставленном нам билде было начало сюжетной кампании. История Immortals: Fenyx Rising стартует с глобального катаклизма, который устроил вырвавшийся на свободу Тифон. Он захватил в плен всех древнегреческих богов и обратил на свою сторону. На свободе остались только ослабевший Зевс и Прометей, прикованный к скале. Громовержец понял, что собственными силами титана не одолеть, поэтому обратился за советом к Прометею, а тот ему: «Нам нужен могущественный герой, способный освободить наших братьев и дать бой Тифону». И вот на экране появляется Феникс — наш протагонист.



В превью-версии нам был доступен простенький редактор персонажа с возможностью выбрать пол и немного настроить внешность. Например, подобрать тату или даже поставить на лицо шрам.

Концепция в целом схожа с Breath of the Wild. Тифон здесь выступает аналогом Ганона из игры Nintendo и тоже восседает на вершине горы в центре карты. Однако если в BotW можно было сразу же отправиться во дворец Хайрула и дать бой чудовищу, то в Fenyx Rising так нельзя. Хотите или нет, но прежде всего придётся освободить всех захваченных резидентов Олимпа.



Историю тут подают с юмором. Зевс и Прометей постоянно комментируют действия главного героя, шутят, перебивают друг друга и с явной сатирой приплетают к происходящему древнегреческие мифы. Из-за этого от приключения создается в первую очередь ощущение комедии, чего не было в Breath of the Wild. Всё-таки приключение Линка с самого начала подаётся как серьезное испытание, от которого зависит судьба Хайрула и всего мира.



Однако стоит сказать, что в нужные моменты Fenyx Rising поддаёт эпичности. Это сопровождается диалогами Прометея с Зевсом, разговорами с другими богами, а также невероятным музыкальным сопровождением. Игра жонглирует эпическими аккордами или очередной шутейкой Зевса про Афродиту, чем постоянно создаёт внутри вас эмоциональные качели.

Чем игра отличается от Breath of the Wild?

Игровой мир Fenyx Rising состоит из нескольких островов, каждый из которых привязан к определённому богу древнегреческого пантеона. Нам были доступны два — небольшой островок Гермеса и солнечные сады Афродиты. Первая локация обставлена как большой пролог, в котором меня обучили базовым правилам передвижения, сражениям и использованию арсенала. И в каждом элементе есть серьёзные отличия от «Зельды».

Двигается Феникс с помощью обычных пробежек и спринта, на лошади и глайдере, а также может лазать по любым поверхностям. При этом во время полётов или скалолазания сбоку от героя появляется знакомая полоска стамины. Не рассчитаешь силы — рухнешь вниз. Однако в любой момент можно выпить специальное зелье или скушать гриб, которые восстановят запас сил.



Сражения тоже различаются. В основном тем, что оружие Феникса не ломается, а также поддаётся модификациям и улучшениям. Фактически можно пробегать всю игру со стартовым мечом. Динамика боёв значительно выше. Когда на экране появляется сразу несколько противников, игра становится похожей на слэшер: Феникс может сделать комбинацию ударов, подкинуть оппонента в воздух с помощью боевого молота, а потом продолжить атаковать в прыжке. До уровня Devil May Cry или Bayonetta, конечно, не дотягивает, но уж точно динамичнее «Зельды».



Хотя механика боёв достаточно простая, сами сражения нельзя назвать лёгкими. На Феникса могут нападать разные противники, и каждый требует уникального подхода. Простого мертвяка можно затыкать мечом, а вот щитоносцам сначала нужно пробить оборону с помощью молота. Есть монстры, удары которых нельзя парировать или блокировать, поэтому придётся уворачиваться. Радует, что при удачном парировании или кувырке включается замедление времени — опять ассоциации с «Байонеттой».

По-другому обставлено и исследование местности. Да, здесь тоже есть вышки, но их всего несколько штук, по одной на каждый остров. Если забраться на подобную и осмотреться через специальный бинокль, то туман войны на острове спадёт. При этом сам бинокль лучше далеко не убирать — с его помощью Феникс может пометить для себя интересное место или предмет, будь то сундук, редкий ресурс или подземелье Тифона. Самостоятельно такие объекты теперь не отображаются, их нужно искать.

Физические головоломки и непростые задачи

На карте также есть локации с квестами, для решения которых предстоит как следует подумать. И да, как и в Breath of the Wild, здесь никто не будет давать вам подсказок — придётся внимательно осматривать местность и додумываться самостоятельно. Мне, например, встретилась статуя большой арфы, возле которой кружили три огонька. И только потом, спустя час-полтора, я выяснил, что для решения квеста нужно найти три маленькие арфы на большой локации, сыграть на них, и затем вернуться к большой. Что в итоге дадут за этот квест — мне выяснить не удалось, поскольку я отвлёкся на другие активности, да и отведённое на игру время поджимало.

Ещё пример — встречаются небольшие игровые поля, где нужно правильно расставить шарики. Сначала эти самые шарики нужно найти в близлежащей области, потом найти подсказку о том, как их расставить, а затем раскидать по нужным слотам. В награду достанется ресурс, необходимый для прокачки главного героя.



Физика в игре в целом приемлемая: шарики катаются как надо, а квадратные блоки корректно реагируют на повороты и броски. И это хорошо, потому что на ней завязаны почти все головоломки. В одной из них, например, нужно прокатить огромный шарик по лабиринту, притягивая к себе с помощью магнита.

Ну и да, Ubisoft просто не могла не подсмотреть у Nintendo идею со святилищами. Здесь они называются «Подземельями Тифона» и представляют собой отдельные от игрового мира секции с платформингом и решением головоломок. В этих локациях нужно очень внимательно планировать свой маршрут и чётко нажимать на кнопку прыжка, чтобы не улететь в пропасть или не схлопотать огненным шаром по голове. И здесь же встречаются интересные задачи. Например, нужно запомнить правильную последовательность нажатий на кнопки в полу, а затем пробежать по ним за ограниченное время и под градом фаерболов.

Как можно прокачивать главного героя?

После прохождения пролога Феникс попадает в небольшой пантеон. Это своеобразный хаб со множеством «станков» для апгрейдов. Все они требуют ресурсов, которые дают за уничтожение монстров, квесты, решение головоломок и поиск определённых предметов на карте.



Восстанавливать здоровье Феникс может с помощью яблок, или же сварить из них зелье. Это же зелье впоследствии можно улучшить, чтобы оно восстанавливало больше здоровья. Оружие прокачивается с помощью металла адамантина, который нужно внимательно искать на локации.

Еще в хабе можно взять несколько небольших квестов, которые периодически обновляются. Задания нетривиальные: забить 10 кабанов, найти 15 каких-либо объектов и так далее. Этакие дейлики, только в миниатюре.

За прохождение основного квеста главный герой будет получать новые предметы. К таким относятся, например, специальные магнитные наручи, лук Одиссея, крылья и так далее. У каждого элемента экипировки есть своя ветка навыков, которую можно прокачивать. Например, наручи можно научить «примагничивать» противников, а благодаря улучшениям крыльев можно сделать небольшой рывок в воздухе, чтобы преодолевать большие расстояния.

***

Immortals: Fenyx Rising оставляет после себя приятные ощущения. Это не прямой клон «Зельды», нет. Многие игровые механики здесь упрощены, а исследование открытого мира всё-таки не настолько загадочное и иммерсивное. Вряд ли в Fenyx Rising тоже будет подземелье, которое можно открыть, только если подставить под правильным углом снежный шар.



Впрочем, я видел лишь четыре часа игры, а геймплея тут наверняка часов на 50-60, поэтому пока что выводы делать рано. Но беспокоиться определённо не за что. Fenyx Rising найдёт свою аудиторию и встанет в образовавшуюся нишу Zelda-like игр. Ждём 3 декабря. Игра выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.