За и против покупки новых консолей на старте

Меньше месяца остаётся до выхода консолей нового поколения. PS5 появится в России 19 ноября, Xbox Series X и младшую модель под приставкой S можно будет купить на девять дней раньше. Но стоит ли бежать в магазин в первых рядах, стоять в очереди несколько часов и надеяться, что вам всё-таки достанется консоль из первой партии. Давайте поразмышляем, какие плюсы и минусы есть от покупки новой консоли на старте. Может, всё-таки не нужно спешить?

Почему не стоит торопиться с покупкой PS5 и Xbox Series

Даже сама Sony говорит, что покупка PlayStation 5 на старте не обязательна, поэтому намерена поддерживать PS4 ещё как минимум три года. Тем более что ближайшие эксклюзивы выйдут как на PS4, так и на PS5. К таким играм относятся Spider-Man: Miles Morales и Horizon 2. И это первая причина, из-за которой не стоит торопиться с покупкой новой консоли. Поднакопите больше денег, обзаведитесь телевизором с разрешением 4К и решите для себя, какая консоль вам нужна.

Если первая причина вас не убедила, вот вам вторая. Согласно различным источникам, у Sony возникли проблемы при поставках консоли в магазины. И связаны эти проблемы были с высоким процентом брака в новых однокристальных системах, которые должны стать главным мотором PS5. Эти же источники, пожелавшие не раскрывать своё имя, сообщили, что компания устранила неполадки, но кто его знает, как поведёт себя консоль на старте. Я считаю, что консоль сначала должна пройти испытание временем. Надо ли напоминать, с какими проблемами столкнулись первые покупатели PS3 и PS4? У них был ряд проблем, связанный с перегревом консолей первой ревизии. Не факт, что PS5 столкнётся с подобными трудностями, однако бережёного бог бережёт. Подождите технического разбора консолей и отзывов предзаказавших её пользователей.

Что касается консоли от Microsoft, то при покупке Xbox One на старте у пользователей отказывалось загружаться обязательное обновление. Даже не спасала установка обновления с «флешки» — консоль просто блокировалась. Ещё многие жаловались, что консоль не читала диски и зацикливалась на перезагрузках. Всё это, конечно, исправили со временем, но впечатления от новой консоли могут быть омрачены вот таким ворохом проблем. А оно вам надо? Хотя на этот случай есть расширенная гарантия, с которой вам не нужно будет ничего бояться.

Третья причина повременить с покупкой новой консоли — небольшое количество эксклюзивов на старте. Как я уже сказал выше, в Spider-Man: Miles Morales и Horizon 2: Forbidden West можно будет поиграть и на PlayStation 4. Покупать ли PlayStation 5 ради ремейка Demon's Souls, Final Fantasy XVI и нового Ratchet & Clank? Если вы не являетесь фанатом этих серий, то поиграть в остальные игры вы сможете и на своей «старенькой прошке». А улучшенная графика и современные технологии подождут. Новые игры скорее похожи на высокотехнологичные демки, чем на настоящий некстген.

Ещё одна причина — дождаться Slim или Pro-версии PS5. С учётом предыдущего опыта Sony через два или три года она должна будет представить либо Slim-версию PS5, либо PS5 Pro. Тем более что на выход Pro-версии намекнул вице-президент Sony Масаясу Ито. Вот что он сказал: «В прошлом жизненный цикл для новой платформы составлял от 7 до 10 лет, но из-за очень быстрого темпа развития технологий, он сократился до 6-7 лет. В данной ситуации мы не сможем догнать технологии, поэтому полагаем, что этот период продлится от 6 до 7 лет для PS5. Поэтому в рамках жизненного цикла платформы мы должны будем изменить устройство и попытаться учесть технический прогресс. Эксперимент с PS4 Pro стал тестовым примером, стартовавшим в середине цикла PS4». Если вы сидите на стареньком телевизоре, который не поддерживает разрешение 4К, то вам непременно стоит обратить внимание на этот пункт. Лучше подкопить денег и купить PS5 Slim или Pro спустя два-три года. Тогда вы получите уже проверенную и доработанную консоль.

Почему стоит поторопиться с покупкой PS5 и Xbox Series

Подождать с покупкой консолей, чтобы купить их потом подешевле — спорная идея. Наоборот, после запуска консолей на рынок возможно их небольшое подорожание, как было с PlayStation 4. А всё из-за нестабильности рубля. И это первая причина не ждать у моря погоды, а купить консоль сразу же. Во-первых, цены на комплектующие растут с неимоверной скоростью. Это же касается и игр, ценник на который подняли до 5 тысяч рублей. Так что вместо туманного будущего вы можете выбрать понятное настоящее — через полгода 47 тыс. рублей могут превратиться во все 50.

Дефицит консолей — ещё одна причина приобрести их сейчас. Российские магазины стали вновь принимать предзаказы на консоли. Например, магазин «М.Видео» открыл предварительные заказы на PlayStation 5, но на 1000 рублей дороже ранней цены с учётом скидки. Теперь скидка, соответственно, не учитывается. А крупные интернет-магазины Украины неожиданно подняли цену на PlayStation 5. До повышения цен полноценную версию PlayStation 5 с дисководом можно было приобрести за 42 600 рублей, после повышения консоль стала стоить 45 500 рублей.

Опять же возвращаемся к вопросу про небольшое подорожание консолей после их выхода. Если цена на них растёт даже когда они ещё не вышли, то что будет потом, когда все без исключения смогут приобрести их в магазинах. Если вы всё-таки решите купить консоль, не предсказывая её, то не факт, что в стартовый день продаж PlayStation 5 и Xbox Series X/S они будут в наличии. В некоторых странах спрос на PlayStation 5 настолько большой, что магазины вынуждены переносить заказы на начало 2021 года. Если вы хотите подождать до нового года, то такой вариант вам, конечно, подходит. Велика вероятность, что пользователи, не предзаказавшие консоли до начала их продаж, смогут приобрести их не раньше января-февраля 2021 года.

Третья причина — возможность быть одним из первых, кто опробует новые технологии. Только представьте, как вы запускаете «Человека Паука» или The Last of Us II на новом геймпаде, с быстрыми загрузками, с повышенным числом кадров, да ещё и в разрешении 4К. Улучшенные тактильные ощущения, адаптивные курки, мгновенные загрузки уровней, возможность сыграть в старые эксклюзивы с PlayStation 4 на PlayStation 5, благодаря подписке PlayStation Plus Collection… Этот список можно продолжать долго. Но одно точно ясно: ощущения от видеоигр будут на уровень, а то и на два выше. И пусть до настоящего некстгена пройдёт полгода или больше, запускать игры в 4К на комфортном FPS уже сейчас — звучит очень заманчиво.

***

Покупать консоль нового поколения на старте — выбор исключительно ваш. Если есть лишние деньги и телевизор, поддерживающий 4К, то ждать более выгодного предложения или падения цен на консоли нет никакого смысла, так как никто не знает как будет вести себя рубль дальше. К тому же Sony и Microsoft навряд ли пойдут на снижение цен даже спустя год или два. Но если вам нужно подкопить немного денег и вы боитесь нарваться на брак, то дождитесь весны. Думаю, что конец зимы и начало весны — наиболее благоприятное время для покупки новой консоли.