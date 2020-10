Новое поколение консолей, «киберпанк» и не только. Во что будем играть в ноябре 2020 года

После двух относительно тихих осенних месяцев нас ожидает очень жаркий ноябрь. Только не в плане тепла, а в плане первоклассных релизов. Но, помимо большого количества ААА-игр, в ноябре наконец-то выйдут консоли нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В общем, месяц ожидается что надо, только успевай тратить деньги.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (6 ноября)

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Видео опубликовано на YouTube-канале CROWNED.

В начале октября Electronic Arts анонсировала ремастер Need for Speed: Hot Pursuit — оригинальной игры, вышедшей в ноябре 2010 года. Фанаты серии восприняли новость с некоторой долей скептицизма, отметив странный выбор для ремастера. По их мнению, было бы логичнее сделать ремастер на Need for Speed: Underground или Most Wanted. Их слова были подкреплены различными сравнениями двух версий Hot Pursuit. Хоть текстуры и стали немного чётче, а тени лучше, большого прорыва в графике ожидать не стоит, изменения минимальны.

Xbox Series X и S (10 ноября)

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox с русскими субтитрами.

Первыми на прилавках магазинов появятся консоли от Microsoft — флагманская модель Xbox Series X и младшая модель Xbox Series S выйдут в одно время — 10 ноября. 26 октября Microsoft показала полный обзор двух новых консолей. И если вы планировали приобрести себе новый Xbox, то советую ознакомиться с этим обзором выше. Стоимость Xbox Series X составляет 45 590 рублей, Xbox Series S вы сможете приобрести за 26 990 рублей.

Assassin's Creed: Valhalla (10 ноября)

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft North America.

Одновременно с консолями от Microsoft выйдет новая часть Assassin's Creed, которая перенесёт игроков в эпоху викингов. Главный герой игры — викинг по имени Эйвор — с детства мечтал стать бесстрашным воином. Добившись успеха и превратившись в лидера клана, он решил покинуть земли Норвегии, отправившись покорять Англию. Не удивляйтесь, что дата релиза Valhalla повторяет дату выхода новых Xbox. Игра попала в стартовую линейку проектов для Xbox Series X и S, поэтому её релиз был подогнан под выход новых консолей.

Godfall (12 ноября)

Платформы: PC и PS5

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Фэнтезийная экшен-RPG от третьего лица Godfall, ориентированная на рукопашный бой, позиционируется общественностью, как одна из первых игр, выпущенных на PlayStation 5. Игра появится как раз в день релиза консоли в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии — 12 ноября. Но поиграть в неё можно будет и на ПК — дата релиза игры на компьютерах та же. Вам предстоит примерить на себя роль одного из оставшихся Рыцарей Ордена, остановив апокалиптическое событие.

Demon's Souls Remake (12 ноября)

Платформы: PS5

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Ремейк Demon's Souls Remake выйдет исключительно на PS5. Можно сказать, что это первый полноценный эксклюзив на старте консоли. Разработчики переработали анимации, добавили много эффектов, включая кровь на броне, улучшенные частицы душ павших врагов и отражения на различных поверхностях, прикрутили игре рейтрейсинг. Кроме того, в ремейке не будет длинных загрузок, как в оригинале: перемещение к другим кострам будет занимать меньше секунды. Хотелось также отметить, что ремейк будет работать на PS5 в разрешении 1440p при 60 кадрах, в то время как оригинал шёл на PlayStation 3 в разрешении 720p при 30 (причём нестабильных) кадрах.

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

События Call of Duty: Black Ops Cold War развернутся в 80-х годах прошлого века на самом пике холодной войны и будут неразрывно связаны с событиями оригинальной Call of Duty: Black Ops. Игроков ожидает полноценная сюжетная кампания и встреча со старыми знакомыми: Алексом Мейсоном, Фрэнком Вудсом и Джейсоном Хадсоном. Black Ops Cold War будет поддерживать все основные игровые платформы, консоли старого и нового поколения. Благодаря кроссплатформенной игре вы сможете объединяться с друзьями независимо от того, какую платформу и поколение они используют. Решив перейти на PS5 или Xbox Series X, вы сможете перенести с PS4 и Xbox One весь прогресс, включая профиль и результаты в сетевой игре.

PlayStation 5 (19 ноября в России)

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

PlayStation 5 выйдет на девять дней позже Xbox. Хорошо это или плохо — нельзя точно сказать. За последние 30 дней информацию об Xbox в поисковой системе Google ищут чаще, чем о PlayStation 5. Но это не касается России, Казахстана, Беларуси и Украины. На постсоветском пространстве PlayStation 5 интересует людей больше, чем консоль от Microsoft. За PS5 говорят эксклюзивы, за Xbox — удобный сервис. Xbox в новом поколении будет представлена двумя консолями, PlayStation 5 — одной, но с небольшим уточнением. Как уже всем наверное известно, PS5 будет поставляться в двух разных версиях — с дисководом и без. Стоимость стандартной версии PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Видео опубликовано на YouTube-канале GameRiot.

Потенциально главная игра не только этой осени или года, но и последних лет. Спросите человека, который увлекается играми, какую игру он больше всего ждёт? Я уверен, что его ответ будет связан с Cyberpunk 2077. События игры развернутся в огромном футуристичном мегаполисе под названием Найт-Сити. Главным героем станет наёмник по имени Ви, внешность, характер и особые умения которого можно будет сгенерировать во внутриигровом редакторе.

Spider-Man: Miles Morales (12 ноября на PS4, 19 ноября на PS5)

Платформы: PS4 и PS5

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Ещё одна игра из стартовой линейки PlayStation 5, в которую, правда, можно будет поиграть и на консоли старого поколения — PlayStation 4. Две версии игры будут отличаться только в техническом плане: PS5-версия предложит два режима графики в 4К, будет работать на 60 кадрах без трассировки и на 30 кадрах с трассировкой лучей. В Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PS5 не будет загрузок даже при быстром перемещении. По словам разработчиков, версия игры для PS4 будет выглядеть приятно, но разница при переходе на PS5 будет заметна невооружённым глазом.

Другие релизы в ноябре:

DIRT 5 (6 ноября на всех платформах)

The Falconeer (10 ноября на PC, Xbox One и Series)

Yakuza: Like a Dragon (10 ноября на PC, Xbox One и Series)

XIII Remake (10 ноября на PC, PS4, Xbox One)

Destiny 2: Beyond Light (10 ноября на PC, PS4 и Xbox One)

Sackboy: A Big Adventure (12 ноября на PS4 и PS5).