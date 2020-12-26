Пералес, «Биотехника» и Голубоглазый. Что нас может ждать в дополнениях Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED стала одним из главных, если не самым главным, событием года в игровом мире. Баги и прочие забавные моменты на релизе постепенно отходят на второй план, а оценки игры после последних патчей начинают потихоньку расти. Всё больше стало разговоров и споров касаемо концовок игры: какая лучше, что случилось в концовке «Солнце», каких дополнений нам ждать. В этом материале мы постараемся во всём этом разобраться.

Обзор Cyberpunk 2077 — до гениальности не хватило Надежда на патчи — в игре слишком много багов и … рандомно разбросанных везде пенисов.

ОСТОРОЖНО! СПОЙЛЕРЫ! МНОГО СПОЙЛЕРОВ!

Варианты концовок



Перед тем как говорить о концовках, давайте вспомним, какие варианты исхода у нас есть. Пройти финал игры мы можем 5-ю способами:

Сделка с «Арасакой». Совершить суицид при выборе. Обратиться за помощью к кочевникам. Довериться Джонни и Бестии. Секретная концовка, где Ви в одиночку штурмует «Арасака» Тауэр.

Всего мы можем добиться 7 разных исходов (в скобках указаны номера способов, с помощью которых можно добиться данных концовок):

Ви становится энграммой «Арасаки», пока ждёт новое тело (1).

Ви отказывается от предложения «Арасаки» и возвращается на Землю (1).

Тело переходит под контроль Джонни, Ви навсегда остаётся в киберпространстве (3, 4, 5).

Ви уезжает из города с кочевниками (3).

Ви становится легендой Найт-Сити и берет заказ по ограблению казино в космосе (4, 5).

Ви совершает суицид на балконе (2).

Ви погибает в хардкорной концовке (5).

Во всех вариантах, где Ви остаётся в своём теле, ему / ей, по прогнозам Альт, останется жить порядка 6 месяцев. Поэтому ни одну концовку нельзя назвать полноценным хэппи-эндом.

Лучшие концовки по мнению автора:



«Звезда» (уехать с кочевниками): После успешного штурма «Арасака» Тауэр, Ви проводит свои последние дни в компании настоящей семьи – кочевников Альдекальдо. Однако те не сдаются и обещают помочь наемнику справиться с его / её недугом. Наверно, самая душевная концовка.



«Солнце» (легенда Найт-Сити): После дерзкого нападения на «Арасака» Тауэр, Ви остаётся в городе и становится живой легендой. Он / она берёт заказ от человека, похожего на Призрака из Mass Effect, по ограблению казино в космосе. Эта миссия практически невыполнима, но в качестве награды Ви пообещали то, что сможет ему / ей помочь. Игра заканчивается в космосе на моменте, когда наёмник летит в скафандре к казино (да, никакой разгерметизации скафандра не было).

Поляки не поставили жирную точку, оставив место для будущих проектов. При этом будет неправильным спорить, какая концовка правильная, какая нет. Выбор за игроком. Понравился Джонни? Отдаёшь тело ему. Хочешь убежать с Панам? Да пожалуйста. Стать звездой Найт-Сити? Без проблем.

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Уже в следующем году мы вполне сможем увидеть крупные сюжетные дополнения. Если судить по опыту третьего «Ведьмака», то по объёму сюжета нас ждёт почти полноценная игра. В Найт-Сити ещё осталось место для маневра. Только подумайте:

Мы мало знаем о корпорации «Биотехника», чьи объекты занимают большую часть карты.

Нас не познакомили с космической площадкой на западе города.

Вырисовывается очень перспективная ветка с Пералесом.

Зачем Альт столько диких искинов.

Кто такой Голубоглазый? Он появлялся в миссии с Пералесом и в одной из концовок.

Не будем забывать про обрезанные дороги на севере и востоке карты. Даже сама игра нам выдаёт сообщение, что скоро в этих местах обязательно что-то появится.

Поляки без проблем могли бы развить одну из концовок. Что стало с новым Джонни, смогли ли кочевники помочь Ви, удалось ли ограбить казино в космосе? Последний вариант выглядит перспективно и в духе CDPR, которые с каждой игрой забираются всё выше и выше. Скорее всего, действие следующей игры в этой вселенной будет происходить в другом городе и, возможно, с другим персонажем. Считаем, что авторы должны полностью закончить историю Найт-Сити.



Если б я был не я, а сценаристом из CDPR



Давайте немного пофантазируем. Действие первого дополнения будет происходить до точки невозврата. Ви получает, казалось бы, обычный заказ, но попадает в заварушку между корпорацией «Биотехника», которая хочет расширить своё влияние в Найт-Сити, и какой-нибудь бандой (почему бы не «Валентино»?). Игрок сможет решить, кому помочь: корпорации, банде или вообще не вмешиваться в происходящее.

Второе дополнение будет более масштабным и его действие будет происходить после основного сюжета и будет связано с личностью загадочного Мистера Голубоглазого.

А вдруг он убежавший от Альт искин, который контролирует Пералесов и хочет сжечь Найт-Сити? Причём это дополнение может начаться не только после космической миссии, а после концовок с кочевниками (кочевники приведут Ви к Голубоглазому) и отказом от предложения Арасаки. Что выберет игрок: спасти Найт-Сити, спасти себя, либо он умудрится сделать и то, и другое? Красивое завершение истории с Найт-Сити. А уже в новых проектах мы перенесёмся в новый мегаполис, а может быть даже улетим за пределы Земли.

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Варианты выше мы придумали за несколько минут. Как видим, у поляков хватает вариантов для развития вселенной. Надеемся, что в дальнейшем этот мир будет расширяться и радовать нас новыми приключениями. Главное, чтобы CDPR больше не повторяли релизных ошибок оригинала.