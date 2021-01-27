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Как не получить бан на Twitch. Или как хорошо ты знаешь правила твича

Иван Мику
Тест. Проверь, забанили бы твой канал на Twitch?
По новым правилам стримерам приходится думать над каждым словом.
Киберспорт / Другие игры 0
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22 января в силу вступили новые правила на платформе для стримов Twitch. Изменения призваны защитить сообщество, уделив особое внимание меньшинствам, которые чаще других получают оскорбления и притесняются нерадивыми пользователями.

Речь идёт о проявлениях расизма, сексизма и других способах дискриминации отдельных пользователей. Удалить могут любой аккаунт на сайте, но труднее всего придётся стримерам – руководители Twitch уверены, что они должны подавать своим зрителям исключительный пример хорошего поведения.

В случае нарушений модераторы готовы заблокировать канал независимо от статуса стримера. Ранее Twitch уже безжалостно расстался со многими известными блогерами. Оставшимся приходится быть крайне осторожными, чтобы не лишиться заработка и аудитории. А смогли бы вы вести трансляции, соблюдая все законы стриминговой платформы?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: pvplive.net

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