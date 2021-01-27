Тест. Проверь, забанили бы твой канал на Twitch?

22 января в силу вступили новые правила на платформе для стримов Twitch. Изменения призваны защитить сообщество, уделив особое внимание меньшинствам, которые чаще других получают оскорбления и притесняются нерадивыми пользователями.

Речь идёт о проявлениях расизма, сексизма и других способах дискриминации отдельных пользователей. Удалить могут любой аккаунт на сайте, но труднее всего придётся стримерам – руководители Twitch уверены, что они должны подавать своим зрителям исключительный пример хорошего поведения.



В случае нарушений модераторы готовы заблокировать канал независимо от статуса стримера. Ранее Twitch уже безжалостно расстался со многими известными блогерами. Оставшимся приходится быть крайне осторожными, чтобы не лишиться заработка и аудитории. А смогли бы вы вести трансляции, соблюдая все законы стриминговой платформы?