Тест. Проверь, забанили бы твой канал на Twitch?

22 января в силу вступили новые правила на платформе для стримов Twitch. Изменения призваны защитить сообщество, уделив особое внимание меньшинствам, которые чаще других получают оскорбления и притесняются нерадивыми пользователями.
Речь идёт о проявлениях расизма, сексизма и других способах дискриминации отдельных пользователей. Удалить могут любой аккаунт на сайте, но труднее всего придётся стримерам – руководители Twitch уверены, что они должны подавать своим зрителям исключительный пример хорошего поведения.
В случае нарушений модераторы готовы заблокировать канал независимо от статуса стримера. Ранее Twitch уже безжалостно расстался со многими известными блогерами. Оставшимся приходится быть крайне осторожными, чтобы не лишиться заработка и аудитории. А смогли бы вы вести трансляции, соблюдая все законы стриминговой платформы?
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