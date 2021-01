13 каналов русскоязычных игровых блогеров, достигших 5 миллионов подписчиков на YouTube

Видеоигры остаются одним из главных разделов в сфере развлекательного контента в Интернете. Видео прохождений и анализ новинок гейминга набирают сотни тысяч просмотров, а аудитория самых популярных каналов на YouTube порой превышает десятки миллионов человек.

Конечно, нашим блогерам трудно соревноваться с мировыми лидерами, поскольку ролики того же PewDiePie (108 млн подписчиков) на английском могут смотреть люди из любой точки планеты. Но выяснилось, что популярных русскоязычных геймеров на видеохостинге тоже достаточно. Мы решили посмотреть, а сколько на YouTube русскоязычных игровых каналов, переваливших за отметку 5 миллионов подписчиков. Оказалось, таких каналов немало.

Марин Marmok Мокану – 15 млн подписчиков

Самый известный игровой блогер, который записывает видео на русском языке, родился и живёт в Молдавии. Ему 30 лет и канал на YouTube геймер завёл ещё в 2008 году. Вышло довольно спонтанно: Марин просто нарезал и записывал видео с багами и фейлами из любимых игр.

Сначала он делал это «для себя», но как только выложил работы на канал Mr.Marmok, сразу же обрёл популярность. Лишь за первый год на Марина подписалось более трёх миллионов человек, а сейчас его нарезки моментов из игр и видео в новых форматах набирают по 5-10 млн просмотров.

Видео опубликовано на YouTube-канале Marmok.

Дмитрий Куплинов – 9,9 млн подписчиков

Едва ли не самый популярный летсплеер России готовится праздновать юбилей своего канала. А ведь в 2012 году Дмитрий создал учётную запись на YouTube и стал записывать геймплей со своими комментариями ради веселья и фана. Его первый ролик по Postal 2 за неделю набрал более 30 тысяч просмотров, что тогда было большим успехом.

Спустя восемь лет он продолжает проходить игры, сосредоточившись на интересных новинках. Многие из тех, кто не может запустить Cyberpunk 2077 или Spider-Man Miles Morales на ПК или консоли, отправляются именно на канал Куплинова, чтобы не упустить сюжет и в деталях рассмотреть все фишки игры.

Видео опубликовано на YouTube-канале Kuplinov ► Play.

Эдуард Edison Перец – 9,3 млн подписчиков

Minecraft остаётся популярной игрой и канал 25-летнего геймера – ещё одно тому подтверждение. С 2013 года, когда Эдуард открыл свой канал, молодой человек выкладывает на YouTube видео только по этой игре, но даже спустя много лет не теряет актуальности.

Новые видео на канале Edison появляются каждый день и каждый его новый ролик набирает более миллиона просмотров. Игра не становится скучной благодаря огромному спектру возможностей в Minecraft – моды, челленджи и интересные форматы привлекают всё больше зрителей.

Видео опубликовано на YouTube-канале EdisonPts.

Вячеслав Аид Ронжин – 8,8 млн подписчиков

Парень из маленького городка под Пермью увлёкся Minecraft в школе, а в 13 лет завёл канал на YouTube. Первые несколько лет Вячеслав пытался сохранить анонимность и не выкладывал видео с вебкой, но с ростом популярности оставлять личную жизнь втайне стало намного труднее. Сейчас ему 21, он переехал в Москву и живёт вместе с девушкой. Кстати, она тоже блогер.

В последнее время видео на канале Аид [VyacheslavOO] выходят не так регулярно, что сказывается на рейтингах. Если полгода назад каждый ролик собирал больше миллиона просмотров, то после паузы в несколько недель внимание аудитории рассеялось на другие каналы, которые обновляются чаще. Впрочем, более 500 тысяч на каждом видео – тоже отличный результат.

Видео опубликовано на YouTube-канале Аид [VyacheslavOO].

Олег Coffi Лобацевич – 7,6 млн подписчиков

Блогер из Калининграда родился в 1999 году и заинтересовался играми ещё в школе. Больше других ему нравилась GTA Online, в которой он провёл сотни часов, а потому именно летсплеи по этой игре стали основой для его канала. Даже сейчас Олег записывает видео по онлайн-версии GTA 5.

Известности каналу прибавили музыкальные клипы под треки самого Coffi. Первый содержал моменты из игры и был посвящён первому миллиону подписчиков, второй (на 3 миллиона) был снят уже в реальной жизни и набрал больше 20 млн просмотров. Это самое популярное видео на Coffi Channel.

Видео опубликовано на YouTube-канале Coffi Channel.

Роман MrLololoshka Фильченков – 7,5 млн подписчиков

Один из первых русскоязычных видеоблогеров по Minecraft создал канал в 2012-м и за год набрал первый миллион фолловеров. Тогда появление 13-летнего школьника в топах YouTube многим не понравилось, но Роман не обращал внимания на хейтеров и продолжал записывать видео.

Сейчас геймер также делится с подписчиками своим опытом в других играх, таких как Among Us или The Escapists, хотя видео MrLololoshka набирают уже не так много просмотров (в среднем по 300-400 тысяч). Пик популярности остался позади, но Роман остаётся в топах русского YouTube.

Видео опубликовано на YouTube-канале MrLololoshka.

Роман Компот Парамонов – 6,8 млн подписчиков

Один из самых молодых видеоблогеров в русскоязычном сегменте: в октябре Роману исполнилось 18 лет. Впрочем, новичком на YouTube геймера назвать не получится, ведь первые видео он выкладывал, когда ему было 10! Основной контент – летсплеи по Minecraft, каждый из которых набирает более миллиона просмотров. Даже невзирая на то, что иногда парень выкладывает несколько роликов в день.

Видео опубликовано на YouTube-канале Компот.

Евген Бро (фамилия неизвестна) – 6,5 млн подписчиков

Несмотря на огромное внимание к его персоне, геймеру удаётся скрывать почти всю личную информацию, в том числе город проживания, настоящую фамилию и возраст. Известно лишь то, что он снимает некоторые ролики с сестрой.

Начав карьеру блогера в пик популярности Minecraft в 2015 году, он быстро стал известным и со временем лишь увеличивал количество подписчиков и просмотров. Даже сейчас он не изменил любимой игре и продолжает ставить разные моды и участвовать в челленджах.

Любопытно, что его второй канал EugenBro почти добрался до отметки в пять миллионов подписчиков, хотя видео на нём придерживаются той же тематики летсплеев по Minecraft.

Видео опубликовано на YouTube-канале ЕвгенБро.

Андрей Windy31 Виндяев – 6,4 млн подписчиков

Геймер из Белгорода загрузил первый ролик на свой канал в 2012 году, но летсплеи по League of Legends зрителей не заинтересовали. Затем были ещё несколько попыток – видео по S.T.A.L.K.E.R. и Dark Souls, но популярность Андрею принесли его ролики по известному хоррору Five Nights at Freddy’s и нарезки из Minecraft.

Помимо этих игр, Windy31 много времени уделяет другим «ужастикам», проходит малоизвестные, но весёлые инди-новинки, а также записывает видео в неигровых форматах. Однако основным контентом даже спустя несколько лет остаётся «Фредди».

Видео опубликовано на YouTube-канале windy31.

Евгений ShadowPriestok Чернявский – 5,8 млн подписчиков

Летсплеи на YouTube молодому человеку впервые показал старший брат. В 13 лет Евгений принял решение завести уже свой канал с роликами про Minecraft, но путь к славе оказался не таким лёгким. Лишь спустя два года автор получил «серебряную кнопку» за 100 тысяч подписчиков.

Однако в дальнейшем Евгений продолжил стабильно выкладывать видео, чем привлёк очень много новых зрителей. Теперь канал ShadowPriestok по праву входит в число крупнейших игровых сообществ на сайте.

Видео опубликовано на YouTube-канале ShadowPriestok.

Владислав ЯрикКент (фамилия неизвестна) – 5,6 млн подписчиков

Этому видеоблогеру также пока удаётся скрывать подробности личной жизни от собственных фанатов, хотя он и обещает раскрыть своё настоящее имя и лицо в будущем. По некоторым данным, ему всего 16, причём первые видео он записал ещё в 10-летнем возрасте.

Пик популярности канала был три года назад: тогда некоторые видео по Minecraft набирали десятки миллионов просмотров, сейчас же новые летсплеи и челленджи смотрят 200-300 тысяч зрителей. Впрочем, это Ярика не останавливает, и он продолжает выкладывать по пять-семь новых видео каждую неделю.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ярик Кент.

Роберт Скорти Григорян – 5,5 млн подписчиков

Видео на канале московского блогера стали появляться пять лет назад. Первоначально Скорти записывал ролики по Hearthstone, The Division, Overwatch и другим играм, но такие видео порой не набирали и тысячи просмотров.

Лишь во второй половине 2016 года геймер нашёл то, что привлекло огромное количество новых зрителей, а именно самые безумные моды для GTA 5, которые позволяли добавлять в игру супергероев, инопланетян и зомби. После первой серии видео по данной теме просмотры сразу взлетели, и теперь модификации к Grand Theft Auto являются основным контентом на канале.

Видео опубликовано на YouTube-канале Скорти.

Иван Холдик Шипилов – 5,1 млн подписчиков

Канал с момента создания предназначался для любителей мобильных игр: первые видео были посвящены Clash of Clans и Clash Royale. Однако настоящая слава к блогеру пришла после выхода Brawl Stars, едва ли не самой популярной MOBA для мобильных устройств в 2021 году. Сейчас у Вани самый известный русскоязычный канал по этой игре, на котором регулярно выходят гайды, стратегии и секреты по Brawl Stars.

Видео опубликовано на YouTube-канале Holdik.