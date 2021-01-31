Как хорошо вы знаете историю «Сталкера»?

Наверняка каждый из вас знаком или слышал о потрясающей игре S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, которую нам подарила украинская студия GSC Game World. Это настоящий феномен игростроя, который попал в самое сердце миллионов игроков. Пронизывающая атмосфера умирающего советского пространства, доминирования природы и техногенной угрозы произвела сильное впечатление на игроков.
Таинственная и одновременно опасная Зона притягивает и увлекает в свой мрачный и тёмный мир. Кругом очаги радиационного заражения, полуразрушенные постройки, плакаты времён СССР, жутко фонящая советская техника, аномалии, монстры и бандиты.
В разработке находится продолжение этой культовой игры. Не факт, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится до конца 2021 года, но надеемся, что разработчики не заставят игроков долго ждать. А пока предлагаем освежить память и вспомнить интересные моменты из легендарной игры, ответив на несколько вопросов.
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