Sony показала новые игры для PS4 и PS5

Поздней ночью, 26 февраля, Sony провела презентацию новинок для PS4 и PS5. К сожалению, чего-то действительно стоящего нам не показали. Даже и зацепиться не за что. В общем, смотрите всё сами, если вы не дождались презентации и ушли спать. Вы ничего не потеряли.

Всего было показано ровно десять игр. Многие из этих игр были анонсированы ранее. Самым, наверное, важным событием на этой скучной презентации стал анонс переиздания ремейка Final Fantasy VII для PlayStation 5 с улучшенной графикой, увеличенным разрешением и частотой кадров до 60 FPS. Важно, что владельцы игры на PlayStation 4 получат новую версию ремейка совершенно бесплатно. Релиз ремейка Final Fantasy VII для PlayStation 5 запланирован на 10 июня 2021 года.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Стала известна дата выхода анонсированной в июне 2020 года приключенческой игры от третьего лица про духов и магию — Kena: Bridge of Spirits. Игра выйдет 24 августа 2021 года на PS4, PS5 и ПК.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Показали новый геймплей платформера Oddworld: Soulstorm. Разработчики объяснили основные механики, которые, впрочем, были известны нам и до этого. Вы сможете контролировать своих врагов и заставлять их выполнять ваши приказы, либо натравливать их друг на друга. Также авторы показали особенности геймпада DualSense в этой игре. Главная фишка заключается в том, что при помощи новой вибрации вы сможете чувствовать сердцебиение героя. Игра выйдет 6 апреля на ПК, PS4 и PS5, а подписчики PS Plus на PS5 смогут скачать Oddworld бесплатно.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Ещё продемонстрировали новый ролик Deathloop — стильного экшена от Arkane Studios и Bethesda Softworks. Игра выйдет 21 мая 2021 года на PlayStation 5, а позже и на ПК. Deathloop будет являться консольным эксклюзивом PlayStation 5 на протяжении одного года с момента релиза.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Не забыли и про интересный эксклюзив Returnal. Игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5 и представляет из себя шутер от третьего лица с элементами roguelike. Игрок управляет девушкой, которая оказалась на враждебной планете и застряла во временной петле. После каждой её смерти мир в игре будет меняться. Релиз игры намечен на 30 апреля.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Рассказали и о некстген-версии Crash Bandicoot 4: It's About Time. Игра будет быстро загружаться и сможет работать в 4К-разрешении при 60 кадрах. Естественно, будет полная поддержка всех преимуществ нового геймпада DualSense. Релиз игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X запланирован на 12 марта этого года. Также игра выйдет на Nintendo Switch и ПК. Кстати, все сохранения с PlayStation 4 можно будет спокойно перенести на PlayStation 5. Однако Sony не уточнила, надо ли будет покупать некстген-версию тем, кто купил её для PS4.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Далее показали свежий ролик Knockout City — соревновательной игры, в которой вам предстоит соперничать за контроль над мячом. По сути, это вышибалы, в которых нужно будет выбивать соперников при помощи бросков. Игра выйдет на PS4, Xbox One, Switch и ПК 21 мая 2021 года.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Фанаты хорроров, возможно, захотят посмотреть на Five Nights at Freddy's: Security Breach. Игрокам предстоит столкнуться с обезумевшими роботами и игрушками в развлекательном центре.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Мало платформеров? Вот вам ещё один. Solar Ash — это трёхмерный красочный платформер, где основной акцент будет сделан на скорости.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

И последнее. Была анонсирована игра Sifu. Это beat'em up в японском сеттинге. Акцент делается на рукопашных схватках с огромным количеством врагов. Игра выйдет на PS4 и PS5.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Запись трансляции State of Play от Sony