Вызывающе красиво. Одна из самых горячих косплеерш России

Она мечтала стать всемирно известным дизайнером и даже получила диплом по этой специальности, но в итоге связала свою жизнь с косплеем. Её псевдоним — Лада Люмос. С косплеем она познакомилась ещё в 15-летнем возрасте после посещения аниме-сходок.
Лада родилась 1 мая 1996 года в Великом Новгороде, но сейчас проживает в Москве. Опыт, полученный во время обучения на дизайнера, пригодился ей при создании костюмов. В одном из своих интервью девушка рассказала, что закончила курсы кройки и шитья, которые помогли ей продвинуться в её деле. Да, вы правильно меня поняли, она шьёт свои костюмы сама, начиная от нижнего белья и заканчивая корсетами, и помогает создавать костюмы другим косплеерам.
Всё это вкупе с привлекательной внешностью дало нужный эффект. Заручившись поддержкой фотографа Киры Митенковой, девушка быстро ворвалась в топ. Сейчас она имеет за плечами внушительное портфолио и большое количество подписчиков в социальных сетях. Её образы — как отдельный вид искусства. С реальными локациями, удачными ракурсами, приятной обстановкой и крутыми костюмами. Да, в некоторых своих работах она полностью обнажает свою грудь, но, как правило, этот контент доступен только по подписке, геймерам, достигшим 18 лет. В отличие от других подобных косплеев, её образы складываются в законченные истории.
Видео опубликовано на YouTube-канале Lyumos Cosplay.
Лучшие работы Лады Люмос
Тифа Локхарт из Final Fantasy
Кейра Мец из The Witcher
Ари из League of Legends
Леди из Devil May Cry
Синди Аурум из Final Fantasy
Морриган из Dragon Age
2B из NieR Automata
Эш из Overwatch
Молчунья из Metal Gear Solid
Йеннифэр из The Witcher
Трейсер из Overwatch
Цири из The Witcher
Шани из The Witcher
Мерси из Overwatch
Neokitsch Diva из Cyberpunk 2077
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