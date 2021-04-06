Вызывающе красиво. Одна из самых горячих косплеерш России

Она мечтала стать всемирно известным дизайнером и даже получила диплом по этой специальности, но в итоге связала свою жизнь с косплеем. Её псевдоним — Лада Люмос. С косплеем она познакомилась ещё в 15-летнем возрасте после посещения аниме-сходок.

Лада родилась 1 мая 1996 года в Великом Новгороде, но сейчас проживает в Москве. Опыт, полученный во время обучения на дизайнера, пригодился ей при создании костюмов. В одном из своих интервью девушка рассказала, что закончила курсы кройки и шитья, которые помогли ей продвинуться в её деле. Да, вы правильно меня поняли, она шьёт свои костюмы сама, начиная от нижнего белья и заканчивая корсетами, и помогает создавать костюмы другим косплеерам.

Каскадёр, который покорил авторов «Ведьмака». Самый известный косплеер Европы Настолько крутого косплея вы ещё не видели.

Всё это вкупе с привлекательной внешностью дало нужный эффект. Заручившись поддержкой фотографа Киры Митенковой, девушка быстро ворвалась в топ. Сейчас она имеет за плечами внушительное портфолио и большое количество подписчиков в социальных сетях. Её образы — как отдельный вид искусства. С реальными локациями, удачными ракурсами, приятной обстановкой и крутыми костюмами. Да, в некоторых своих работах она полностью обнажает свою грудь, но, как правило, этот контент доступен только по подписке, геймерам, достигшим 18 лет. В отличие от других подобных косплеев, её образы складываются в законченные истории.

Другие интересные факты о Ладе Люмос: её любимой вселенной является «Ведьмак», а любимым косплеем — образ на Шани из этой же франшизы. Судя по статусу девушки в социальных сетях, она находится замужем. Что касается её внешности, то девушка не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам, чтобы увеличить себе грудь.

Видео опубликовано на YouTube-канале Lyumos Cosplay.

Лучшие работы Лады Люмос

Тифа Локхарт из Final Fantasy

Кейра Мец из The Witcher

Ари из League of Legends

Леди из Devil May Cry

Синди Аурум из Final Fantasy

Морриган из Dragon Age

2B из NieR Automata

Эш из Overwatch

Молчунья из Metal Gear Solid

Йеннифэр из The Witcher

Трейсер из Overwatch

Цири из The Witcher

Шани из The Witcher

Мерси из Overwatch

Neokitsch Diva из Cyberpunk 2077

Трисс Меригольд из The Witcher