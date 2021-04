10 лучших стелс-игр прошедшего десятилетия

Чш-чш-чш. Видишь вон того охранника? Если случайно наделаешь шума, то он сразу же побежит к кнопке тревоги и в истерике начнёт палить в тебя из автомата. Лучше сделай это аккуратно, сделай чисто — подкрадись к нему сзади и перережь глотку, чтобы не мешался на твоём пути.

Да, описанное выше, — типичная ситуация для любой стелс-игры, однако сколько же в ней накала, сколько эмоций! За прошедшие десять лет вышло немало тайтлов, которые позволят вам стать хладнокровным и бесшумным убийцей. Мы выбрали несколько, на наш взгляд, самых лучших.

10 лучших файтингов прошлого десятилетия Надоел начальник на работе? Устали от проблем? Добро пожаловать в файтинги, где можно выплеснуть всё накопленное.

Splinter Cell: Blacklist

• Дата выхода: 20 августа 2013 года

• Платформы: ПК / PS3 / Xbox 360 / Wii U

Сэм Фишер долгое время был королём жанра «стелс», однако со временем слава оставила его. Ubisoft уже который год кормит нас завтраками и обещаниями, что знаменитый агент не забыт, однако существенных продвижений до сих пор не было. Старина Сэм появляется разве что в качестве камео в актуальных тайтлах издателя, и не больше.



Тем больше причин обратить внимание на Blacklist — пожалуй, лучшую современную игру про Фишера. Геймдизайнеры объединили в ней классический стелс в лучших традициях Chaos Theory и динамику Conviction. Получилось, без лишних слов, шикарно — это быстрый и агрессивный экшен, в котором надо не только прятаться в тени, но и моментально принимать решения.

Mark of the Ninja

• Дата выхода: 16 октября 2012 года

• Платформы: ПК / PS4 / Xbox One / Xbox 360 / Nintendo Switch

Единственная 2D-игра в нашей подборке, зато какая! В Mark of the Ninja вы становитесь настоящим ниндзя со всеми вытекающими особенностями геймплея. Главный герой способен ползать по потолку, бесшумно передвигаться, растворяться в тени и забрасывать часовых различными гаджетами. На последних строится почти весь геймплей: нужно чётко понимать, какую штуку достать из кармана, чтобы предельно быстро и тихо пройти опасный участок.

A Plague Tale: Innocence

• Дата выхода: 14 мая 2019 года

• Платформы: ПК / PS4 / Xbox One

Может показаться, что данная игра не подходит для этого списка, но это заблуждение. На самом же деле Plague Tale — образцовый стелс-экшен, в котором есть все элементы жанра — от пряток в тёмных проходах до необходимости вырубать охранников в соло. И всё это обёрнуто в мрачный сеттинг Франции XIII века с полчищами крыс и сумасшедшими стражниками.

10 лучших гонок прошлого десятилетия Серия Need for Speed переживает затяжной кризис и ждёт серьёзных перемен.

The Last of Us Part II

• Дата выхода: 19 июня 2020 года

• Платформы: PS4 / PS5

В моём понимании The Last of Us 2 — образцовый стелс-экшен. В 99% случаев у игрока всегда есть выбор: ломиться напролом с оружием или действовать скрытно. И второй вариант почти всегда оказывается более полезным. Потратите меньше патронов, убережёте здоровье и не навлечёте на себя гнев подкрепления. Благо, стелс в этой игре замечательный — враги живо реагируют на все изменения, которые происходят в их построении, начинают искать пропавших напарников сразу же, как те не отреагировали на зов, пользуются собаками. У Naughty Dog получилось сделать стелс предельно динамичным и нескучным, как это обычно бывает в других играх.

Dishonored 2

• Дата выхода: 11 ноября 2016 года

• Платформы: ПК / PS4 / Xbox One

Сиквел Dishonored развил идеи оригинала, добавив в его формулу несколько новых переменных. Например, второго играбельного персонажа. Эмили выросла и стала молодой императрицей, которой нетрудно и самой замарать руки, если того требует ситуация. Ну и Корво с годами стал ещё более жестоким и матёрым убийцей и готов убить любого, кто встанет на пути Эмили. Dishonored и раньше ставила упор на реиграбельность, а наличие сразу двух героев с уникальными навыками и возможностями прямо говорит вам, что пройти игру стоит как минимум дважды.

10 самых красивых игр десятилетия Личные впечатления автора «Чемпионата» без претензий на объективность.

Hitman 2

• Дата выхода: 13 ноября 2018 года

• Платформы: ПК / PS4 / Xbox One

Знаменитый лысый киллер не мог пройти мимо нашего взора, хотя очень старался! Ведь вы и сами прекрасно знаете, что 47-й может проникнуть куда угодно и достать кого угодно, для него нет привычных преград. Именно этим и хороша Hitman 2. Она позволяет вам подходить к решению задачи с креативом и реализовывать самые смелые идеи по убийству нужной цели. Настоящее искусство — не просто спустить курок, а сделать так, чтобы никто ни о чём не догадался.

Deus Ex: Mankind Divided

• Дата выхода: 23 августа 2016 года

• Платформы: ПК / PS4 / Xbox One

Я уже акцентировал ваше внимание на Mankind Divided в тексте о лучших RPG, теперь пора затронуть другую её важную часть — стелс. Да, можно проходить последнюю Deus Ex шумно, с дробовиком в руках и гранатами, но это совсем не красит игру. Напротив, местные механики стрельбы и открытых сражений сделаны настолько бездарно, что с ними просто не хочется связываться. А вот адепты скрытного прохождения легко найдут себя. Тут и различные гаджеты, и множество лазеек на уровнях, и аугментации, которые помогут в этом.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

• Дата выхода: 1 сентября 2015 года

• Платформы: ПК / PS3 / PS4 / Xbox 360 / Xbox One

Пятая номерная часть Metal Gear Solid заметно отличается от других игр франшизы. В основном — открытым миром, в котором пользователь волен вытворять всё, что ему захочется. Это же повлияло и на стелс, который всегда был основой Metal Gear (напоминаю, что эта франшиза стала прародителем жанра). Теперь Биг Босс может заползать на базы и аванпосты с разных сторон, а также пользоваться особенностями местности, чтобы выполнить задание без лишнего шума.

10 лучших хорроров последнего десятилетия Игры, которые способны напугать до мурашек.

Sniper Elite 4

• Дата выхода: 14 февраля 2017 года

• Платформы: ПК / PS4 / Xbox One / Nintendo Switch

Четвёртая часть снайперского экшена стала ещё сильнее походить на чистокровный стелс-экшен. Игрок может расставлять различные ловушки и даже минировать тела мёртвых оппонентов, чтобы устранять патрульных не только с помощью винтовки. Отдельный шарм добавляют ночные уровни, на которых снайпер может буквально слиться с тенью и стать ещё более неуловимым.

15 лучших шутеров за прошедшие 10 лет Ярких игр в этом жанре так много, что их невозможно было уместить в десятке.

Styx: Shards of Darkness

• Дата выхода: 14 марта 2017 года

• Платформы: ПК / PS4 / Xbox One

Продолжение приключений гоблина по имени Стикс предлагает вновь отправиться в фэнтезийный мир и поиграть в прятки с людишками. Главный герой умеет растворяться в тени и использовать окружение в бою с оппонентами, а также устанавливать ловушки. Особое место в геймплее занимает крафт различных гаджетов, которые облегчают прохождение трудных участков.