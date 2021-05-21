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ГТА 5: как бесплатно запустить GTA 5 на Android при помощи Steam Link

Как поиграть в GTA 5 на смартфоне при помощи Steam Link
Георгий Габриадзе
ГТА 5: как бесплатно запустить GTA 5 на Android
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Для запуска GTA 5 на смартфоне понадобится компьютер (или ноутбук) и скоростной Интернет.

Фанаты GTA мечтают сыграть в пятую часть на смартфонах, но официально на мобильных устройствах игры нет. На помощь фанатам могут прийти устройства, позволяющие стримить игровой процесс с компьютера на телефон или планшет под управлением Android. Один из таких девайсов – Steam Link.

В этом материале мы поэтапно расскажем, как всё настроить. Чтобы всё заработало, игроку необходим достаточно мощный телефон. Смартфон и компьютер должны быть подключены к одной Сети.

Этап 1

В первую очередь необходимо скачать приложение Steam Link из Google Play Store. Загрузить программу можно по этой ссылке.

Этап 2

После завершения установки игрок должен запустить приложение и подключить телефон к Steam на своём ПК. Затем нужно нажать на кнопку «Start Playing».

Этап 3

Вскоре экран мобильного устройства перейдёт в режим «Big Picture Mode» и будет зеркально отображать картинку с компьютера или ноутбука.

Этап 4

После этого игрок должен выбрать в библиотеке Steam GTA 5 и нажать «Играть». Игра запустится на ПК или ноутбуке и будет транслироваться на смартфон.

Гайд: Как поиграть в GTA 5 на смартфоне, при помощи Steam Link

Гайд: Как поиграть в GTA 5 на смартфоне, при помощи Steam Link

Фото: sportskeeda.com/gta

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