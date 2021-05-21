Для запуска GTA 5 на смартфоне понадобится компьютер (или ноутбук) и скоростной Интернет.

Как поиграть в GTA 5 на смартфоне при помощи Steam Link

Фанаты GTA мечтают сыграть в пятую часть на смартфонах, но официально на мобильных устройствах игры нет. На помощь фанатам могут прийти устройства, позволяющие стримить игровой процесс с компьютера на телефон или планшет под управлением Android. Один из таких девайсов – Steam Link.



В этом материале мы поэтапно расскажем, как всё настроить. Чтобы всё заработало, игроку необходим достаточно мощный телефон. Смартфон и компьютер должны быть подключены к одной Сети.

Этап 1

В первую очередь необходимо скачать приложение Steam Link из Google Play Store. Загрузить программу можно по этой ссылке.

Этап 2

После завершения установки игрок должен запустить приложение и подключить телефон к Steam на своём ПК. Затем нужно нажать на кнопку «Start Playing».

Этап 3

Вскоре экран мобильного устройства перейдёт в режим «Big Picture Mode» и будет зеркально отображать картинку с компьютера или ноутбука.

Этап 4

После этого игрок должен выбрать в библиотеке Steam GTA 5 и нажать «Играть». Игра запустится на ПК или ноутбуке и будет транслироваться на смартфон.