Фанаты GTA мечтают сыграть в пятую часть на смартфонах, но официально на мобильных устройствах игры нет. На помощь фанатам могут прийти устройства, позволяющие стримить игровой процесс с компьютера на телефон или планшет под управлением Android. Один из таких девайсов – Steam Link.
В этом материале мы поэтапно расскажем, как всё настроить. Чтобы всё заработало, игроку необходим достаточно мощный телефон. Смартфон и компьютер должны быть подключены к одной Сети.
Этап 1
В первую очередь необходимо скачать приложение Steam Link из Google Play Store. Загрузить программу можно по этой ссылке.
Этап 2
После завершения установки игрок должен запустить приложение и подключить телефон к Steam на своём ПК. Затем нужно нажать на кнопку «Start Playing».
Этап 3
Вскоре экран мобильного устройства перейдёт в режим «Big Picture Mode» и будет зеркально отображать картинку с компьютера или ноутбука.
Этап 4
После этого игрок должен выбрать в библиотеке Steam GTA 5 и нажать «Играть». Игра запустится на ПК или ноутбуке и будет транслироваться на смартфон.
Гайд: Как поиграть в GTA 5 на смартфоне, при помощи Steam Link
Фото: sportskeeda.com/gta
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