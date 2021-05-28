Помимо Киану Ривза. Известные актёры, появившиеся в играх

Запомните Эллен Пейдж из Beyond Two Souls такой. Сейчас она сменила пол и именует себя Эллиотом.

Времена, когда видеоигры считались забавой для детей и гиков, давно прошли. Сейчас это огромная индустрия, где работают тысячи людей и вращаются миллиарды. Неудивительно, что звёзды разной величины всё охотнее соглашаются на предложения разработчиков принять участие в их проектах.

Дополнительный импульс подобному тренду задало развитие технологий. Если раньше всё ограничивалось озвучкой разных персонажей, то теперь движки могут воспроизвести достоверный образ, неотличимый от реальности. В материале мы собрали десять известных актёров, появившихся в видеоиграх. И никакого Киану Ривза в роли Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077 – и так понятно, что он слишком потрясный.

1. Джон Бернтал

Джон Бернтал в Ghost Recon Breakpoint

Очередная часть серии Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint провалилась по всем фронтам. «Призраков» ругали за плохую оптимизацию, посредственный сюжет, глупых врагов, навязывание внутриигрового магазина, цветастое снаряжение и многочисленные баги. Даже спустя полтора года игра лишь немного подтянулась к статусу средненького таймкиллера на пару вечеров.

Единственным светлым пятном в проекте от Ubisoft стала актёрская игра Джон Бернтала. Он сыграл главного антагониста Коула Уокера. Харизматичный и брутальный актёр воплотил образ отбитого ветерана, который ради своих целей способен пойти на крайние меры. Персонаж оказался чем-то схож с предыдущей ролью Бернтала – марвеловским Карателем, но за тем исключением, что последний всё же антигерой. Наверное, поэтому актёру не составило труда настолько достоверно сыграть военного, захватившего целый остров. Жаль, что столько актёрских усилий оказалось потрачено впустую из-за разработчиков, не сумевших выпустить качественный проект.

2. Рами Малек

Рами Малек в Until Dawn

В 2015 году будущий обладатель статуэтки «Оскар» засветился в интерактивном хорроре «Дожить до рассвета». Несмотря на довольно приличный актёрский состав Until Dawn, где засветился даже фактурный Петер Стормаре, спустя шесть лет именно Малек смотрится самой звёздной фигурой.

Пучеглазый «Мистер Робот» сыграл Джошуа Вашингтона, старшего брата двух пропавших девушек. Потеря близких людей стала сильным ударом для Джоша, из-за чего он впал в депрессию, а его психические заболевания обострились. В результате у героя развилась идея «разыграть» своих друзей. Он умело изображает адекватность при товарищах, успевает строить ловушки, направляет и манипулирует остальными. В конце концов маска спадает, и Вашингтон превращается в полноценного антагониста.

Образ Джошуа получился по-настоящему трагическим. Ведь неслучайно у персонажа в игре есть только плохие концовки. С такой сложной ролью Рами Малек справился весьма достойно, хотя его актёрскую игру кроме как добротной не назвать.

3. Кевин Спейси

Кевин Спейси в Call of Duty: Advanced Warfare

Серия Call of Duty всегда отличалась повышенной кинематографичностью происходящего, из-за чего в проектах часто мелькали звёзды разной величины. Чаще всего им доставались эпизодические появления или короткие камео. Лишь немногие удостаивались по-настоящему важных ролей.

Звезда «Красоты по-американски» и «Семь» сыграл Джонатана Айронса – главного злодея Call of Duty: Advanced Warfare. Руководитель и основатель самой могущественной частной военной корпорации «Атлас» не побоялся начать военный конфликт со всем миром, посчитав, что ООН не справляется с задачей насаждения демократии по всему земному шару.

В Джонатане Айронса легко узнаётся другой культовый персонаж Спейси – Фрэнк Андервуд – главный герой сериала «Карточный домик». Такой же политик, харизмой влюбляющий в себя игрока, несмотря на не самые приятные творимые вещи. А его монолог про демократию из трейлера CoD: Advanced Warfare стал одним из самых узнаваемых в игровом сообществе.

Сам актер отмечал, что съёмки в игре оказались самым необычным опытом в его жизни и что если игрокам понравится персонаж, то они захотят познакомиться с его лучшими ролями в кино.

4. Кит Харингтон

Кит Харингтон в Call of Duty: Infinite Warfare

Во время разработки CoD: Infinite Warfare студия Infinity Ward также не пожалела средств на известную личность в роли антагониста. В результате злодея Салена Котча сыграл Кит Харингтон, известный как Джон Сноу из «Игры престолов».

События этой части франшизы разворачиваются в далёком будущем, где человечество освоило космос и занялось колонизацией. Талантливый, бескомпромиссный и самоуверенный капитан сверхтяжёлого крейсера «Олимп» родился и вырос на Марсе. Являясь патриотом красной планеты, о Земле он знает только из пропагандистских материалов, а его любимая фраза – «Марс вечен». Земные принципы настолько не понравились адмиралу, воспитанному в духе марсианской «доктрины Силы», что он вознамерился захватить Землю и контролировать её ресурсы.

Во время рекламной кампании герой Харингтона выглядел крайне интересно и многообещающе. Образ жёстокого человека, готового на любые жертвы ради достижения собственных целей, в трейлерах выглядел крайне убедительно. Но здесь облажались уже сами авторы: если персонаж Кевина Спейси сопровождал игрока на протяжении всей игры, то Салену Котчу досталось удивительно мало хронометража. Из-за этого актёру не получилось раскрыть героя, поэтому тот больше похож на клишированного злодея из боевиков 90-х.

5-6. Эллиот Пейдж и Уиллем Дефо

Эллен (Эллиот) Пейдж и Уиллем Дефо в Beyond Two Souls

К играм от Дэвида Кейджа можно относиться по-разному, но то, что они выделяются на фоне всего остального, бесспорно. Для своего нового проекта Beyond Two Souls разработчику удалось привлечь весьма известных личностей: тогда ещё Эллен Пейдж и Уиллема Дефо. С выбором геймдизайнер попал в точку: актёры смотрелись крайне органично и убедительно в своих образах, сумев передать всю глубину и трагичность персонажей.

Канадская актриса (сейчас она сменила пол и называет себя Эллиотом) сыграла Джоди Холмс, главного играбельного персонажа – замкнутую и неспокойную девочку, которая умеет связываться с потусторонним миром. По ходу сюжета игроки узнают о её психически одарённых родителях, погибшем брате-близнеце и помогают справиться со множеством свалившихся проблем.

Уильяму Дефо не впервой отыгрывать неоднозначных персонажей. Здесь актёр сыграл учёного Нейтана Докинза, исследовавшего экстраординарные способности Джоди. После смерти жены и дочери Докинз впал в депрессию и даже задумывался о суициде. Но знакомство с героиней Эллен Пейдж перевернуло его жизнь. Фактически заменив девочке отца, Нейтан стал одержим идеей соединить реальность и потусторонний мир.

7-9. Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду

Норман Ридус и Лея Сейду в Death Stranding

Симулятор доставщика от Хидэо Кодзимы наполнен знаменитостями. Остановимся на трёх актёрах, сыгравших сюжетноважных персонажей.

Роль главного героя Сэма Бриджеса исполнила звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус. Знаменитый курьер и член организации «Бриджес» внёс решающий вклад в воссоединение Соединённых городов Америки. До Death Stranding актёр и геймдизайнер успели вместе поработать над тизером P.T. по отменённой Silent Hills.

Свою внешность для Клиффорда Унгера подарил сериальный Ганнибал Лектор Мадс Миккельсен. Капитан Сил специального назначения Армии США оказался одной из ключевых фигур в запутанном сюжете игры. Ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане прославился тем, что всегда выводил свой отряд живым из любой передряги. Но смерть любимой и потеря сына стали поворотным моментом в жизни героя.

Фреджайл в исполнении Леи Сейду является главой крупной курьерской компании. Однако сотрудничество с Хиггсом вышло ей боком. После пробежки под темпоральным дождём всё её тело ниже шеи постарело и больше походило на мумию. Из-за этого «хрупкая» героиня носит только закрытые костюмы.

Звёздный каст обеспечил Death Standing медийное внимание, но с продажами вышло не так однозначно.

10. Энди Сёркис

Энди Сёркис в Enslaved: Odyssey to the West

Если где-то прозвучало MotionCapture, то почти наверняка рядом найдётся Энди Сёркис. Звезде «Властелина колец» настолько полюбилась технология захвата движений, что он открыл собственную студию, которая также занимается разработкой и изданием видеоигр.

Самым известным игровым проектом с участием самого Сёркиса стала Enslaved: Odyssey to the West. Бывший Голлум сыграл одного из протагонистов, нелюдимого, ловкого и сильного Манки, способного вытворять невероятные акробатические трюки. Для съёмок использовалась та же технология, что и для фильмов «Кинг Конг» и «Восстание планеты обезьян», поэтому актёру не составило труда справиться с новым вызовом в карьере. Энди настолько понравилось работать с Ninja Theory, что он добровольно вызвался помогать разработчикам со сценарием и кастингом остальных актеров.

Достойны упоминания

Шон Бин в Hitman 2

Quantum Break стал необычным экспериментом по совмещению видеоигры и сериала. В игре появились Шон Эшмор, Доминик Монаган, Лэнс Рэддик и Мизинец всего Вестероса Эйдан Гиллен.

Вин Дизель настолько плотно прирос к образу Доминика Торетто, что в Wheelman занимается ровно тем, же чем и в «Форсаже»: гонками, перестрелками и уничтожением злодеев.

IO Interactive сыронизировали над «визитной карточкой» Шона Бина – частых смертях его персонажей в фильмах. В Hitman 2 актёр сыграл новую цель Агента 47 – Марка Фаба – по прозвищу Бессмертный.

В трилогии Mass Effect одного из главных персонажей трилогии – Призрака – воплотил заслуженный Мартин Шин. В Onimusha 3: Demon Siege с многочисленными демонами бился сам Жан Рено.