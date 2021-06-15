Рельсотрон и сногсшибательная графика — всё, что мы знаем о S.T.A.L.K.E.R. 2

Красивая и большая игра на сотни часов прохождения с возможностью создавать свои модификации. То, что и хотели фанаты.

Это свершилось! На Е3 2021 наконец-то показали геймплей второго «Сталкера», причём не какой-то короткий тизер, а полноценный видеоролик длиною в несколько минут. Одновременно с этим мы узнали очень много информации о будущем блокбастере. Поэтому давайте без лишних слов — мы собрали все подробности о шутере, которые только смогли найти.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Отправляемся в сердце Зоны

Разработчики обещают нелинейный сюжет с возможностью влиять на некоторые важные события истории. У шутера будет несколько концовок, но их точное количество неизвестно.

При этом разработчики не говорят напрямую, какие в игре будут фракции и можно ли присоединиться к ним. Об этом не сказано в описании шутера в Steam и не упоминается в геймплейном трейлере. Зато у главного героя (его, кстати, зовут Скиф) точно будут друзья. Именно с ними он сидит возле костра и травит байки о приключениях в Зоне. В этом определённо скрыты намёки на то, чем мы будем заниматься — как по сюжетной истории, так и ради кайфа.

Во время трейлера главный герой посетил несколько локаций, часть из которых уже знакома фанатам по предыдущим играм. Он посидел возле костра в деревушке с такими же сталкерами, устроил перестрелку с бандитами на складе, нашёл артефакт на болотах, пообщался со странным челом в полуразрушенном здании и сразился с Кровососом в недрах тёмной лаборатории.

Под конец трейлера Скиф общается с темноволосым парнем. Вероятно, сталкеры обсуждают заказ на убийство какого-то человека, который герой уже выполнил. Далее чудак с маниакальным криком заявляет, что «зона дала ему новую жизнь и он всегда будет защищать её». После этого кадр перелетает в область, где главный герой с рельсотроном в руках отбивается от противников и добирается до антенны «Дуга», по которой бегают разряды электричества.

Ну а в самом конце видеоролика Скиф заявляет, что ему пора уходить. Он собрался в Припять, чтобы «поговорить с ним». О ком идёт речь — неизвестно.

Не ходи в Зону без оружия, сталкер

Разработчики обещают более 30 видов оружия, каждое из которых можно модифицировать. Вероятно, за это будет отвечать отдельная механика или специальный интерфейс, который пока не показали. В общей сложности заявлены сотни разных видов комбинаций.

В ролике главный герой использует несколько разных стволов. Сначала он зачищает блокпост на складе с помощью автомата, предварительно надев на ствол глушитель, а затем находит неподалёку штурмовую винтовку G36. На неё он сразу устанавливает прицел, что помогает вести бой с оппонентами на средней дистанции. Под конец заварушки Скиф метает гранату, которая разносит не только противников, но и элементы окружения.

В эпизоде на болотах у главного героя в руках уже ставший культовым двуствольный дробовик. Перед заходом на территорию с аномалиями Скиф достаёт не менее культовый мешочек с болтами, а в левую руку берёт детектор «Гилка». С его помощью он находит артефакт и избегает смертоносных ловушек.

Во время рандеву с Кровососом в подземках Скиф использует автоматический дробовик, а при перестрелке под «Дугой» у него в руках оказывается невероятно крутой рельсотрон, который ваншотит оппонентов за один залп.

Серия других подробностей о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Графика создана с использованием фотограмметрии и сканирования.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4.

ИИ противников обещает постоянно держать в напряжении.

Новая версия системы A-Life 2.0, которая будет генерировать различные игровые ситуации даже без участия пользователя.

Динамичная смена дня и ночи, а также погодных условий.

Будет поддержка пользовательских модификаций.

Бесплатный мультиплеерный режим. Он станет доступен после релиза.

Ранее PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров сообщал, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет намного более чистой игрой на релизе, чем «Чистое Небо». Если кто не понял, то он имел в виду отсутствие на релизе глобальных багов. Незадолго до первого геймплейного трейлера авторы продемонстрировали ролик с демонстрацией 3D-моделей оружия, внутреннего редактора для создания персонажей и группировок «Долг» и «Свобода».

Видео опубликовано на YouTube-канале GSC Game World.

Ещё мы бы хотели напомнить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One, так как запустить её на старых консолях невозможно из-за технических ограничений. Известно ещё и то, что новая игра будет очень долгой, даже если проходить только сюжет. На исследование мира и прохождение побочных заданий игрокам придётся потратить сотни часов.

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и предзаказы

Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Шутер будет временным эксклюзивом консолей Microsoft и сразу появится в Game Pass в первый же день релиза. На PS5 тайтл тоже появится, но неизвестно когда.

Версия игры для Xbox Series X будет поддерживать разрешение 4К и рейтрейсинг, однако пока неизвестно, какое количество FPS она сможет вытягивать — 30 или 60 стабильных кадров.

Цифровые версии S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК будут доступны в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. На игру уже открылись предварительные заказы. Она поставляется в трёх изданиях: стандартном, Deluxe и Ultimate.

Стандартная версия / 2499 рублей: версия игры и бонусы за предзаказ.

версия игры и бонусы за предзаказ. Deluxe-издание / 3199 рублей: все бонусы предыдущего издания, бонусный сюжетный квест, цифровой артбук и саундтрек, костюм и три облика для синглплеера, два костюма и три облика для мультиплеера.

все бонусы предыдущего издания, бонусный сюжетный квест, цифровой артбук и саундтрек, костюм и три облика для синглплеера, два костюма и три облика для мультиплеера. Ultimate-издание / 4499 рублей: все бонусы предыдущего плюс сезонный пропуск и два сюжетных дополнения.

Новость по теме Стали известны системные требования и цена S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра стоит 2499 рублей

Игра в том числе будет продаваться в рознице, причём в самых разных изданиях и с различными бонусами. Есть даже коллекционка за 340 баксов с рюкзаком сталкера и лампой. Ходить в Зону будет удобнее!

Новость по теме Появились изображения всех розничных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Минимальные:

Операционная система: Windows 10

Windows 10 Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Видеокарта: Radeon RX 580 8 ГБ / GeForce GTX 1060 6 ГБ

Radeon RX 580 8 ГБ / GeForce GTX 1060 6 ГБ Место на диске: 150 ГБ

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Операционная система: Windows 10

Windows 10 Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 S / GTX 1080 Ti

Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 S / GTX 1080 Ti Место на диске: 150 ГБ

Видео опубликовано на YouTube-канале GSC Game World.