Спилберг, Ганн и другие известные кинорежиссёры, которые пытались делать игры

Настоящему творцу всегда тесно в рамках привычного формата, а потому некоторые из них с удовольствием пробуют свои силы в смежных искусствах. Испытание для таланта или рискованный эксперимент?
Да нет, просто очередная попытка оставить след в истории, и ведь получается! Сегодня мы рассказываем о шести самых смелых режиссёрах, которые перешли границу кино, отметились в игровой разработке и вернулись обратно в родную стихию.
Девочка с бензопилой и леденцом от Джеймса Ганна, интригующий мини-сериал в Quantum Break, адские создания из Clive Barker’s Jericho, отменённые хорроры Гильермо дель Торо и культовый военный шутер от самого Стивена Спилберга. Узнайте всё о самых необычных, но крайне удачных игровых проектах, руку к которым приложили именитые мировые киноделы.
Понравился материал? Тогда расскажите нам в комментариях о своих самых любимых режиссёрах кино, которые могли бы сделать игровые серии ещё интереснее и лучше.
- 8 июля 2021
-
19:01
-
18:11
-
12:58
-
00:01
- 7 июля 2021
-
16:49
-
16:10
-
15:44
-
13:57
-
13:30
-
12:48
-
12:10
-
00:41
- 6 июля 2021
-
21:00
-
17:29
-
15:01
- 5 июля 2021
-
01:54
-
01:12
- 4 июля 2021
-
15:01
-
13:07
-
12:45
-
02:20
-
01:50
-
01:22
-
01:03
-
00:33
-
00:11
- 2 июля 2021
-
23:42
-
22:25
-
22:07
-
20:24
-
19:04
- 1 июля 2021
-
23:37
-
23:16
-
22:56
-
15:08