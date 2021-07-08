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Режиссёры и видеоигры: Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Джеймс Ганн

Спилберг, Ганн и другие известные кинорежиссёры, которые пытались делать игры
Иринчин Даргуев Семён Кудряшов
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Спилберг, Ганн и другие известные кинорежиссёры, к
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В этом видео рассказываем о попытках шести режиссёров перейти из кинематографа в видеоигры. Приятного просмотра!

Настоящему творцу всегда тесно в рамках привычного формата, а потому некоторые из них с удовольствием пробуют свои силы в смежных искусствах. Испытание для таланта или рискованный эксперимент?

Да нет, просто очередная попытка оставить след в истории, и ведь получается! Сегодня мы рассказываем о шести самых смелых режиссёрах, которые перешли границу кино, отметились в игровой разработке и вернулись обратно в родную стихию.

Девочка с бензопилой и леденцом от Джеймса Ганна, интригующий мини-сериал в Quantum Break, адские создания из Clive Barker’s Jericho, отменённые хорроры Гильермо дель Торо и культовый военный шутер от самого Стивена Спилберга. Узнайте всё о самых необычных, но крайне удачных игровых проектах, руку к которым приложили именитые мировые киноделы.

Понравился материал? Тогда расскажите нам в комментариях о своих самых любимых режиссёрах кино, которые могли бы сделать игровые серии ещё интереснее и лучше.

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