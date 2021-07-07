В Китае запустили систему, из-за которой геймеры до 18 лет не смогут играть с 10 вечера

Компания Tencent объявила о полноценном запуске системы «Полуночный патруль» с 5 июля 2021 года в Китае. Это система распознавания лиц для отслеживания несовершеннолетних геймеров, которые играют по ночам.

В Китае стали уделять повышенное внимание игровой зависимости среди несовершеннолетних в последние несколько лет. Власти вмешались в ситуацию после того, как в стране произошёл ряд инцидентов, связанных с играми, включая кражи денег для пополнения счёта в игровом кафе. Также эксперты связали растущее число случаев близорукости у детей с увеличением времени, проводимым за экранами компьютеров и смартфонов.

Новая технология должна помочь в борьбе с уловками и обходными путями, которыми игроки пользуются для того, чтобы выдавать себя за взрослых и играть без ограничений в период с 22:00 до 8:00. Tencent потребует выполнять сканирование лица и регистрацию под реальными именами. Любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.

Первоначально Tencent запустит систему «Полуночный патруль» в 60 популярных играх, включая многопользовательскую MOBA-стратегию Honor of Kings и «королевскую битву» Game for Peace — аналог PUBG в Китае. В будущем технология заработает в большем количестве игр.