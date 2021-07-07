В Китае запустили систему, из-за которой геймеры до 18 лет не смогут играть с 10 вечера

Компания Tencent объявила о полноценном запуске системы «Полуночный патруль» с 5 июля 2021 года в Китае. Это система распознавания лиц для отслеживания несовершеннолетних геймеров, которые играют по ночам.
В Китае стали уделять повышенное внимание игровой зависимости среди несовершеннолетних в последние несколько лет. Власти вмешались в ситуацию после того, как в стране произошёл ряд инцидентов, связанных с играми, включая кражи денег для пополнения счёта в игровом кафе. Также эксперты связали растущее число случаев близорукости у детей с увеличением времени, проводимым за экранами компьютеров и смартфонов.
Новая технология должна помочь в борьбе с уловками и обходными путями, которыми игроки пользуются для того, чтобы выдавать себя за взрослых и играть без ограничений в период с 22:00 до 8:00. Tencent потребует выполнять сканирование лица и регистрацию под реальными именами. Любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.
Первоначально Tencent запустит систему «Полуночный патруль» в 60 популярных играх, включая многопользовательскую MOBA-стратегию Honor of Kings и «королевскую битву» Game for Peace — аналог PUBG в Китае. В будущем технология заработает в большем количестве игр.
- 7 июля 2021
-
16:49
-
16:10
-
15:44
-
13:57
-
13:30
-
12:48
-
12:10
-
00:41
- 6 июля 2021
-
21:00
-
17:29
-
15:01
- 5 июля 2021
-
01:54
-
01:12
- 4 июля 2021
-
15:01
-
13:07
-
12:45
-
02:20
-
01:50
-
01:22
-
01:03
-
00:33
-
00:11
- 2 июля 2021
-
23:42
-
22:25
-
22:07
-
20:24
-
19:04
- 1 июля 2021
-
23:37
-
23:16
-
22:56
-
15:08
- 30 июня 2021
-
20:13
-
17:25
-
16:50
-
16:22