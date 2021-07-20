Некстген готов? Первый взгляд на геймплей FIFA 22

Всё ближе новый футбольный сезон — и всё больше информации появляется о новой FIFA 22. На днях журналисты «Чемпионата» посетили закрытую презентацию разработчиков Electronic Arts и готовы поделиться первыми впечатлениями о геймплее новой части.

С поля — на экран

На протяжении многих лет авторы игры пытались приблизиться к реальному футболу настолько, насколько это возможно. Получалось это с переменным успехом (мягко говоря), но в 2021 году, как кажется, симулятор готов сделать большой шаг в этом направлении.



Главной фишкой FIFA 22 станет технология HyperMotion, над которой Electronic Arts трудилась несколько последних сезонов. Именно она позволила значительно улучшить графику на консолях нового поколения и заявить тот самый сверхреализм футбольного мастерства, перетекающий в геймплейные фишки.

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На первом этапе работы HyperMotion десятки камер и датчиков считывали информацию из реального матча: 22 футболиста полтора часа играли в специальных костюмах. Затем алгоритм проанализировал 8,7 миллионов кадров, чтобы воссоздать игру уже в виртуальном пространстве.



На первый взгляд получилось неплохо. Это касается как анимаций, так и непосредственно футбола. Компьютерные игроки реже стали напоминать о своём происхождении чересчур автоматическими действиями: модели стали обращать внимание на мяч и в целом действуют умнее, человечнее. По крайней мере, так кажется.

Живой футбол

В FIFA 22 игроки более реалистично ведут борьбу за мяч, отказавшись от однотипных подкатов и прыжков вверх: многое зависит от того, где и как расположены соперник, мяч, боковая линия. Футболисты стали по-другому принимать мяч и двигаться с ним, тщательно подбирая длину шага при рывке. Темп бега в целом стал чуть более рваным: как и положено, игрок то ускоряется, то замедляется, а не просто бежит по линейке.



Изменения коснулись и командного взаимодействия. Защитники, например, больше не реагируют на мяч по отдельности, а действуют вместе. Держат линию, поднимаясь чуть выше или ниже, смещаются по мячу или сохраняют позицию — в зависимости от задач на игру. Вообще тактический потенциал стал более широк, а футболисты способны выполнить цель точнее и лучше.

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Особое внимание заслуживает вратарская линия: игру голкиперов переработали почти полностью. Разработчики обещают индивидуальные характеры и более взвешенные действия. В игре действительно создаётся ощущение, что вратари играют по-другому. Но лучше ли — лично мне сказать пока трудно.



Стоит сказать, что по отдельности вау-эффекта фишки HyperMotion не производят. Но вот цельный проект оставляет приятное впечатление. Играть в FIFA 22 куда приятнее, чем в прошлые части.

Операция «некстген»

Одновременно новая технология EA позволила подправить графику, чтобы удовлетворить владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X. Помимо непосредственно анимаций движения и работы с мячом, есть несколько любопытных мини-фишек.



Мяч теперь необязательно движется по графику колебаний и может отскочить от газона или изменить направление в полёте. Игроки в свободное от игры время научились выполнять привычные для реального футболиста вещи — вытирать пот со лба, разминаться или поправлять форму.

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В новое поколение шагнула и та часть FIFA, которая остаётся за пределами поля. Улучшенные сцены подготовки к матчу, реакция болельщиков и скамейки запасных, празднование забитых мячей и многое другое. Через неделю после релиза на это почти все перестают обращать внимание, но пока выглядит красиво и свежо.



Ну и, разумеется, сам футбол. Первое впечатление — игра со стороны действительно выглядит динамичнее и реалистичнее, чем раньше. Наблюдать за виртуальным футболом интересно; но пока неясно, как FIFA 22 пройдёт проверку временем и достаточно ли будет этих нововведений кор-аудитории игры.

Итоги

Разумеется, это далеко не всё. Среди других новинок, которые готовит Electronic Arts для новой части симулятора, можно выделить развитие свежего режима Volta, доработку Ultimate Team (слишком уж много было претензий) и другие интересные фишки. Надеемся, что скоро разработчики расскажут о них подробнее.



Пока мы можем делать выводы только по тому, как выглядит непосредственно игра в футбол. Есть ощущение, что FIFA 22 действительно может закрыть часть проблем, преследующих серию — стать реалистичнее, разнообразнее и динамичнее. Геймплей новой части выглядит более свежим и ярким. Остаётся только верить, что этим дело не ограничится, а сама игра сможет быть такой весь год.